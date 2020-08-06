Кандидат на пост посла США в Україні Дейтон назвав, скільки російських військових та озброєнь перебуває на Донбасі

Приблизно 2300 росіян зараз перебувають на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Кіт Дейтон, кандидат на посаду посла США в Україні, заявив у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США.

За словами Дейтона, який, як видається, говорив про кількість російських військових на Донбасі, Росія передала сепаратистам "понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю" та ін.

Дейтон також заявив, що українським військовим на Донбасі протистоїть "доволі потужна сила".

"Їх насправді очолюють та супроводжують російські військові", - заявив Дейтон.

Кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні запропонував президент Трамп.

Кіт Дейтон добре обізнаний із ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України у сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демократична і вільна Україна - в інтересах нацбезпеки США, - Дейтон

У ході виступу Дейтон також звернув увагу на те, що президент України Володимир Зеленський "має помітну популярність" і у разі виборів "був би переобраний". При цьому, за словами Дейтона, Зеленському необхідна допомога.

Дейтон заявив, що поки не має відповіді на питання, чи варто США долучитися до мирного процесу в Україні, запропонувавши переговори щодо нових механізмів, альтернативних Мінським домовленостям.

Дейтон погодився із висловленими зауваженням щодо ефективності Мінських угод, але розповів, що отримує з України сигнали, що під керівництвом Зеленського "Україна не піде на поступки Росії з питання територіальної цілісності, чи навіть спеціального статусу Донбасу".

Кандидатуру Дейтона підтримав Український конгресовий комітет Америки.

"Ми віримо, що номінований президентом Трампом генерал Кіт Дейтон, кар'єрний військовий, лише покращить нашу співпрацю, партнерство з Україною. У цей час, коли існує більше нагод для просування стратегічних інтересів США у Центральній Європі, генерал Дейтон стане великим активом, з огляду на його досвід роботи у регіоні та поточну базу у якості директора "Європейського центру досліджень безпеки Маршалла". УККА відзначає досвід та відданість генерала Дейтона продемонстровані ним за роки служби. Тому УККА підтримує номінацію генерала Кіта Дейтона на посаду наступного посла США в Україні", - йдеться у свідченнях УККА, наданих Сенатському комітету із міжнародних відносин.

Також читайте: Дейтон про пріоритети роботи послом США в Україні: справжня реформа ЗСУ та оборонної промисловості

Деякі експерти, колишні посли США в Україні раніше привітали номінацію Дейтона. Наприклад, колишній посол в Україні Вільям Тейлор назвав Дейтона "військовим професіоналом, який не належить до жодної партії"

"Тому не буде проблем на ґрунті його партійної належності. Він тризірковий генерал, і його дуже поважають", - заявляв Тейлор.