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Новини Агресія Росії проти України
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Кандидат на пост посла США в Україні Дейтон назвав, скільки російських військових та озброєнь перебуває на Донбасі

Кандидат на пост посла США в Україні Дейтон назвав, скільки російських військових та озброєнь перебуває на Донбасі

Приблизно 2300 росіян зараз перебувають на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Кіт Дейтон, кандидат на посаду посла США в Україні, заявив у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США.

За словами Дейтона, який, як видається, говорив про кількість російських військових на Донбасі, Росія передала сепаратистам "понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю" та ін.

Дейтон також заявив, що українським військовим на Донбасі протистоїть "доволі потужна сила".

"Їх насправді очолюють та супроводжують російські військові", - заявив Дейтон.

Кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні запропонував президент Трамп.

Кіт Дейтон добре обізнаний із ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України у сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демократична і вільна Україна - в інтересах нацбезпеки США, - Дейтон

У ході виступу Дейтон також звернув увагу на те, що президент України Володимир Зеленський "має помітну популярність" і у разі виборів "був би переобраний". При цьому, за словами Дейтона, Зеленському необхідна допомога.

Дейтон заявив, що поки не має відповіді на питання, чи варто США долучитися до мирного процесу в Україні, запропонувавши переговори щодо нових механізмів, альтернативних Мінським домовленостям.

Дейтон погодився із висловленими зауваженням щодо ефективності Мінських угод, але розповів, що отримує з України сигнали, що під керівництвом Зеленського "Україна не піде на поступки Росії з питання територіальної цілісності, чи навіть спеціального статусу Донбасу".

Кандидатуру Дейтона підтримав Український конгресовий комітет Америки.

"Ми віримо, що номінований президентом Трампом генерал Кіт Дейтон, кар'єрний військовий, лише покращить нашу співпрацю, партнерство з Україною. У цей час, коли існує більше нагод для просування стратегічних інтересів США у Центральній Європі, генерал Дейтон стане великим активом, з огляду на його досвід роботи у регіоні та поточну базу у якості директора "Європейського центру досліджень безпеки Маршалла". УККА відзначає досвід та відданість генерала Дейтона продемонстровані ним за роки служби. Тому УККА підтримує номінацію генерала Кіта Дейтона на посаду наступного посла США в Україні", - йдеться у свідченнях УККА, наданих Сенатському комітету із міжнародних відносин.

Також читайте: Дейтон про пріоритети роботи послом США в Україні: справжня реформа ЗСУ та оборонної промисловості

Деякі експерти, колишні посли США в Україні раніше привітали номінацію Дейтона. Наприклад, колишній посол в Україні Вільям Тейлор назвав Дейтона "військовим професіоналом, який не належить до жодної партії"

"Тому не буде проблем на ґрунті його партійної належності. Він тризірковий генерал, і його дуже поважають", - заявляв Тейлор.

Автор: 

росія (66197) Донбас (22358) Дейтон Кіт (14)


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Топ коментарі
+27
Когда посол США знает чьи там военные, а преЗедент ищет тут сторону.
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06.08.2020 08:02 Відповісти
+17
Так колонну расстреляли всетаки "московиты"? Или Порошенко? Смешные вы, зебилы. Обвиняете Порошенко в том, что кацапы расстреляли украинскую колонну. С такой логикой становится понятно почему вы голосовали за еврея - нарика.
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06.08.2020 08:56 Відповісти
+11
зате кравчучка збирається з білим прапором на дамбас
зробитит шоу про громадянську війну та примирення.
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06.08.2020 08:03 Відповісти
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Когда посол США знает чьи там военные, а преЗедент ищет тут сторону.
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06.08.2020 08:02 Відповісти
В ходе выступления Дейтон также обратил внимание на то, что у президента Украины Владимира Зеленского "заметная популярность" и в случае выборов он мог "бы быть переизбран". При этом, по словам Дейтона, Зеленскому необходима помощь.
==================
Ото песики зара скавунчати почнуть, аж гай загуде
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06.08.2020 08:06 Відповісти
От чего? 😂 Дипломатически это звучит, как эти бараны готовы его переизбрать на второй срок, но они нихера не соображает)))
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06.08.2020 08:25 Відповісти
они нихера не соображает)))

===========
це шо за удмурдська мова?
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06.08.2020 08:30 Відповісти
це звичайна кремлявська підла брехня
кремль постійно повторює що більшість українців тупі
ну і адепти кремля це також повторюють
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06.08.2020 08:34 Відповісти
не только украинцы - это общемировая тенденция
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06.08.2020 10:56 Відповісти
В слове "он" случайно лишнюю букву добавил, по смыслу не догадался Зебуин или это все что смог ляпнуть по теме?
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06.08.2020 09:26 Відповісти
+100%
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06.08.2020 08:35 Відповісти
зате кравчучка збирається з білим прапором на дамбас
зробитит шоу про громадянську війну та примирення.
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06.08.2020 08:03 Відповісти
Крім шоу нічого більше і не буде.
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06.08.2020 08:19 Відповісти
Кандидат на пост посла США в Украине Дейтон назвал, сколько российских военных и вооружений находятся на Донбассе - Цензор.НЕТ 7199
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06.08.2020 08:07 Відповісти
если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнём, вы нам только шепните - мы на помощь придём!
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06.08.2020 08:40 Відповісти
пнх
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06.08.2020 08:41 Відповісти
Мордва тупая,промолчи, умнее будешь выглядеть, стекломойное
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06.08.2020 08:43 Відповісти
Штати знають багато чого, та не про все розповідають.
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06.08.2020 08:07 Відповісти
Дейтон согласился с высказаными замечаниями относительно эффективности Минских соглашений, но рассказал, что получает из Украины сигналы, что под руководством Зеленского "Украина не пойдет на уступки России по вопросу территориальной целостности, или даже специального статуса Донбасса".

дик, це і так всьому світові видно, що Трамп і Дейтон підтримують Зеленського і ніяких поступок московії з боку Зеленського не буде
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06.08.2020 08:15 Відповісти
Нічого не видно Трампові. Саме тому він і надсилає сюди потужного ГЕНЕРАЛА.
Щоб хоч він на вискому рівні не соромився говорити про агресію зі сторони росєяніії.
Не вірять вони в політику Зе. Бо там самі януковицькі кадри.
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06.08.2020 08:32 Відповісти
яскравий януковицький кадр це екс-президент
у свій час БПП був потужним лідером по кількості перебігших туди ригоаналів
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06.08.2020 08:36 Відповісти
у екс-президента було багато помилок, але закінченим дегенератом як зелений, він не був.
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06.08.2020 08:39 Відповісти
та й не було особливих помилок у екс-президента, все він робив свідомо і цілеспрямовано, а по зеленому коридору саме він особисто (наскільки я знаю) вів переговори з кремлем
тобто саме він погодив чіткий час і маршрут виходу з Іловайську, коли нашу колону розстріляли московіти
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06.08.2020 08:45 Відповісти
У нас працює син одного з офіцерів, котрий був у тій колоні.
І той офіцер до Порошенка претензій не має.
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06.08.2020 08:52 Відповісти
Так колонну расстреляли всетаки "московиты"? Или Порошенко? Смешные вы, зебилы. Обвиняете Порошенко в том, что кацапы расстреляли украинскую колонну. С такой логикой становится понятно почему вы голосовали за еврея - нарика.
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06.08.2020 08:56 Відповісти
за мовчазної згоди мародьора.. так зрозуміліше?
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06.08.2020 09:17 Відповісти
"за мовчазної згоди мародьора" ????
дик, Зеленський тоді ще при владі не був.
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06.08.2020 09:21 Відповісти
Так мародьори до влади прийшли у 2019! А в 2014 головний у москві на корпоративах кривлявся!Так зрозуміліше?
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06.08.2020 09:33 Відповісти
звісно, свідомо і цілеспрямовано п"ятий президент відвойовував українську землю майже п"ять років свого президентства.. І так само свідомо і цілеспрямовано шостий през, хоча, правильніше буде написати не шостий, а шістка (ну то таке), відводить в голий степ українську армію, дозволяє вбивати її та розстрілювати. Але для вас, викиднів срс-у, саме шостий герой.. Бо ви не українці, ви - малороські блазні.
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06.08.2020 13:35 Відповісти
Мабуть з тімашонкой переплутав!
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06.08.2020 09:30 Відповісти
капитан очевидность....
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06.08.2020 08:19 Відповісти
2300 это наверное только командующий состав.... А помимо ещё 15000 разной свиноты гордо зовущие себя расеяне.....
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06.08.2020 08:24 Відповісти
Наёмников никто не считает. Их на Донбассе подавляющее большинство.
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06.08.2020 10:01 Відповісти
біосміття підрахункам не підлягає )) Бо воно шо на засрахє біосміття, що в Україні - біосміття.
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06.08.2020 13:38 Відповісти
нормально все сказав
кацапи на Донбасі, Україні допоможемо, Зеленського підтримуємо, можливо навіть українці виберуть його на другий термін
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06.08.2020 08:32 Відповісти
йому ж потрібна згода зеленського.
так просто посла не призначають - все погоджується.
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06.08.2020 08:33 Відповісти
це зеленському потрібна згода посла США.
хто такий зеленський?
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06.08.2020 08:37 Відповісти
це інше питання. як вони вибиватимуть ту згоду.
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06.08.2020 08:41 Відповісти
Приблизно ось так:

https://thebabel.com.ua/ru/news/43735-buzzfeed-kolomoyskiy-okazalsya-pod-rassledovaniem-bolshogo-zhyuri-ssha
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06.08.2020 08:42 Відповісти
привет кремлебот! с =то=стороны воюет всякий сброд с московии и донбасса
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06.08.2020 08:39 Відповісти
200 000 з котрих вже отримало расейські паспорти
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06.08.2020 08:40 Відповісти
И все то вы знаете... Так безапелляционно заявляете... Из рассейской методички или сам придумал?
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06.08.2020 08:42 Відповісти
35.000- из них кадрові війскові ВС РФ. 32.700 - громадяни РФ, контрактники.
От якось так.
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06.08.2020 09:38 Відповісти
зелений з бородатим на контролі у США.
Дякуємо США!
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06.08.2020 08:36 Відповісти
надеюсь ,что и украинцы не дадут зе продать Украину кремлю,а не только американцы его остановят
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06.08.2020 08:41 Відповісти
безумовно.
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06.08.2020 08:42 Відповісти
Что значит передала? Это прямое вторжение!
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06.08.2020 09:03 Відповісти
Единственное , что Дейтон не назвал , єто около 1000 БТР, БМП и т.п. броников. Всего получается танковая армия...
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06.08.2020 09:06 Відповісти
Може ці дрібниці просто не перелічив?
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06.08.2020 09:40 Відповісти
У меня вопрос, куда делись ещё 300 танков?
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06.08.2020 09:11 Відповісти
Хунта дає "добро" на призначення!👍
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06.08.2020 09:13 Відповісти
Если США пришлет к нам 2300 своих офицеров и военных специалистов, 400 танков + 700 САУ и все остальное что перечисляет Дейтон, плюс ГСМ, обучение, обмуднирование и т.д. То можно смело пхнуть забирать Крым.
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06.08.2020 09:41 Відповісти
Сподіваюся що цей генерал стане другим Джоном Маккейном для України.
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06.08.2020 09:56 Відповісти
он мог "бы быть переизбран". При этом, по словам Дейтона, Зеленскому необходима помощь.

Америка обеспечит циркачам второй срок?
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06.08.2020 10:16 Відповісти
хотите получить рыгов ?
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06.08.2020 11:01 Відповісти
а яка між зеленою пліснявою та ригами різниця?
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06.08.2020 13:41 Відповісти
они знают больше, чем "гетьман"! Слава придурку!!!
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06.08.2020 14:01 Відповісти
 
 