У МВС Білорусі заявили, що "не допустять хаосу і безладів на вулицях": "У нас достатньо сил і засобів, щоб протистояти"
Білоруські правоохоронні органи не допустять хаосу, не дозволять влаштовувати безлади на вулицях у період президентської виборчої кампанії, яка проходить у країні, і здатні протистояти порушникам закону.
Про це заявив у середу заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков у вечірньому ефірі державного телеканалу "Білорусь-1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ми не допустимо хаосу і не дозволимо влаштовувати безлади на вулицях, повірте, у нас достатньо сил і засобів, щоб протистояти тим, хто не бажає дотримуватися законів", - сказав Барсуков.
За його словами, нинішня виборча кампанія проходить у напружених умовах, "проводяться несанкціоновані заходи, лунають заклики до підриву стабільності в республіці".
"Те, що відбувається зараз, - це частина політичної технології, яка спрямована на розхитування і дестабілізацію ситуації", - заявив Барсуков.
Він попередив організаторів несанкціонованих масових заходів про персональну відповідальність, а також закликав громадян не брати участі в таких заходах. При цьому Барсуков підкреслив, що, провокуючи органи правопорядку на вжиття превентивних заходів, в тому числі силових, організатори ставлять під загрозу безпеку людей.
Додамо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що несанкціоновані акції в Мінську нібито були ініційовані через соціальні мережі та месенджери з-за кордону.
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Ви ж в курсі, що комуняцьку ідеологію заборонили ?
вибір . Як на мій погляд дуже невдалий.
щоб стати як ви - шизанутою комунякою ?
дякую, але ці часи, на щастя, пройшли повз мене.
То, что они вырвут свою страну из зубов диктатора, это неизбежно. Вопрос лишь в том, произойдет это в августе 2020 года, или немного позже…
після оголошення перемоги "3-процентного Таракана" у пропорції 60 проти 40 у Тихановської у першому турі...
по масовості і рішучості протестів,по тому,чи відбудеться загальнонаціональний страйк..
Даже если Лука сейчас на белое скажет белое - оппозиция ему не поверит. Найдёт массу, притянутых за уши причин, сказать, что это чёрное... Я это кино уже видел.
Источник: https://censor.net/n3212198
Білоруси нікому і нічого не винні..
зокрема перед виборами у себе відволікатись на підтримку рузьке рабів у їх соціальному протесті із вимогою заміни царя..
... один із методів "комісарів інтернету,сук із ФСБ" -використання "патріотичних ніків"...
"Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало, чия дружина - одне з облич протесту в країні, попросив російського президента Володимира Путіна "підтримати вільні вибори""
"...підтримати проведення вільних президентських виборів в Білорусі і засудити проведену білоруським режимом антинародну і антиросійську політику..."
Злой Лукашенко не хочет учитывать интересы России при принятии решений, следующий народный Президент Беларуси это исправит:
"...ніколи не було бажання будувати з Росією чесні, поважні і збалансовані взаємовідносини, які б враховували інтереси російської держави..."
В Саюзнирушимый оппозиционеры хотят:
"...Союзний договір так і залишився "на папері", тільки деякі його положення були виконані повністю, інші двосторонні міжнародно-правові документи з Росією також реалізовувалися в тій мірі, наскільки це було вигідно режиму Лукашенка..."
він один із кандидатів..
Слебеньких,без жодної підтримки народу..
- явка на досрочное голосование должна быть к вечеру 8 августа не менее 40% (в 2015-м был рекорд - 36,05%).
- в избиркомах все знают свои задачи, вбросы делаются ежедневно председателями либо замами в период с 14 до 16 часов.
- никакого потворства наблюдателям. В вышеуказанный период их следует выдворять из помещения комиссии.
"Главный редактор заблокированного в Беларуси сайта «Хартия'97» Наталья Радина заявила о том, что помогла Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/693420.html "
Вы, видать, случайно или умышленно с Цепкалой путаете? Ну так Цепкало, который он, а не она, и не главный фаворит. Точнее, фаворит для тех белорусов, которые перемен хотят, но не созрели для посылания России, которая у нас при Лукашенке проникла в буквальном смысле слова везде, обратно глубоко в положенное ей место. По политической части он вроде вашего Зеленского, только, в отличие от бубочки, с хорошими экономическими знаниями в мозгах, и будь на него такое же давление общества, как у последнего, про отношения с Россией высказывался бы более осторожно, как и сам Зеля, а не так, как сейчас, что порой плеваться хочется. Да, вот такой слабый фланг. А что, кстати, коалиция на Майдане была однородна, и все с одинаковыми взглядами? И никто не начинал потом подтапливать за Россию и наоборот?
Лукашенко топил за Россию всегда, это единственное, в чем он последователен. Это он десятилетиями гробил национальную культуру и фактически запретил в официальном обиходе, кроме узких ниш, белорусский язык, это он вступил с Москвой в 100500 кабальных союзов, это он голосовал за Россию во всех международных организациях, откуда Беларусь еще не выгнали.Это он за долгие годы наговорил столько всего верноподданнического великорусского и откровенно агрессивного, ненавистнического антибелорусского, что никакому Цепкале за всю жизнь не повторить, да у того хоть есть какие-то барьеры воспитания. Это у его чиновников на столах стоят по два флага, красно-зеленый и триколор, (мол,а что такого, у нас же Союзное государство?). Это он не без успеха уничтожал под корень национально-демократическую оппозицию: кто уехал, кто в могиле, кто в глубокой внутренней эмиграции. И теперь наша новая оппозиция, вот такая ни рыба, ни мясо, иногда толком даже родного языка не знающая, потому что за четверть века (!) успела вырасти в атмосфере, когда родной язык был - табу, за пределами нескольких часов в школе - ни-ни, антигосударственная деятельность, и вообще, в институт не устроишься и на работу тебя не возьмут. И вот теперь она открывает для себя, что можно не говорить по-белорусски, и все равно получать палкой, просто за желание зваться человеком. Что жить не "мова" нам мешала и те, кто хотел ее "насадить", не "разрыв вековых связей с Россией", а те, кто захватил власть и шельмовал эту мову и налаживал, заплетал паутиной эти закулисные, грязные преступные связи.
Это не Лукашенко строптив по отношению к Кремлю. В его мире это Кремль строптив и неблагодарен по отношению к нему, потому что не дает холопу столько преференций, сколько ему хочется, потому что вдруг, мало ли, на самом деле (это его искренний страх, в отличие от страха подыгрывающих здесь ему псевдоукраинских ботов) подыскивает ему более удобную замену - как же от сиськи оторвут!
А про выдачу боевиков, про белорусских граждан, которые воевали на Донбассе... Те, кто воевал на стороне законной украинской власти, не могут вернуться домой под страхом наказания за наемничество. При режиме Лукашенко. Те, кто съездил, и не раз, спасать "братков" от фашистов, живут припеваючи. При режиме Лукашенко. Некоторых вызвали в органы, для проформы. Потом хвалились. Что кого-то его следователь, вместо опроса/допроса ходил куда-то по своим делам, а его оставлял в кабинете играть на служебном компьютере. Что кто-то "пацанов" в милиции спросил: "Если тут такое будет, автомат мне дадите" - Дадим, конечно." Лукашенко хороший, милиция плохая? Цитата: "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли." Это он про боевиков, которых якобы Москва якобы послала якобы его свергать, убивать даже, может быть. И с другой стороны безмерная жестокость, насилие и хамство в отношении людей, стоящих в очереди в магазин национальной одежды, потому что за ними - о как! - стоят, оказывается, "кукловоды", не будем говорить откуда, но из Кремля. О какой честности, о какой выдаче бандитов тут можно говорить, когда это одна шайка. За каждого демонстративно отданного Украине боевика, если, конечно, они будут отданы, Лукашенко расплатится с Московой шкурами, а может, и головами сотен белорусских патриотов.
После всего перечисленного, что за бред, что за мерзость читаю я тут на цензоре? Это подлее и гаже даже российской соловьевско-кисевской и нашей местной вонючей пропаганды.