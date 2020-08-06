У МВС Білорусі заявили, що "не допустять хаосу і безладів на вулицях": "У нас достатньо сил і засобів, щоб протистояти"

Білоруські правоохоронні органи не допустять хаосу, не дозволять влаштовувати безлади на вулицях у період президентської виборчої кампанії, яка проходить у країні, і здатні протистояти порушникам закону.

Про це заявив у середу заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков у вечірньому ефірі державного телеканалу "Білорусь-1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми не допустимо хаосу і не дозволимо влаштовувати безлади на вулицях, повірте, у нас достатньо сил і засобів, щоб протистояти тим, хто не бажає дотримуватися законів", - сказав Барсуков.

За його словами, нинішня виборча кампанія проходить у напружених умовах, "проводяться несанкціоновані заходи, лунають заклики до підриву стабільності в республіці".

"Те, що відбувається зараз, - це частина політичної технології, яка спрямована на розхитування і дестабілізацію ситуації", - заявив Барсуков.

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Він попередив організаторів несанкціонованих масових заходів про персональну відповідальність, а також закликав громадян не брати участі в таких заходах. При цьому Барсуков підкреслив, що, провокуючи органи правопорядку на вжиття превентивних заходів, в тому числі силових, організатори ставлять під загрозу безпеку людей.

Додамо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що несанкціоновані акції в Мінську нібито були ініційовані через соціальні мережі та месенджери з-за кордону.

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