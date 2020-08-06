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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до 19 млн, кількість жертв досягла 711,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до 19 млн, кількість жертв досягла 711,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 серпня у світі зареєстрували 271 406 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,8 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 18 978 366 випадків інфікування і 711 241 смерть через коронавірус.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до 19 млн, кількість жертв досягла 711,2 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 161 601 (+1311 за добу), хворих – 4 973 568 (+55 148 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 862 761 інфікований (+54 685 за добу) і 97 418 (+1322 за добу) летальних випадків.

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Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 963 239 осіб (+56 626 за добу), кількість смертей - 40 739 (+919 за добу).

У Росії 866 627 хворих (+5204 за добу) і 14 490 летальних випадків (+139 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 529 877 осіб (+8559 за добу), кількість смертей - 9298 (+414 за добу).

Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до 19 млн, кількість жертв досягла 711,2 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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все одно ідіотозовані прихильники аксіоми "ніякого вірусу не існує" будуть зневажливо фиркати
точно як ідіотозовані прихильники маськовської секти церкви
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06.08.2020 08:25 Відповісти
Шахов підтвердить.
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06.08.2020 08:30 Відповісти
саша паламарчук буде заперечувати
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06.08.2020 08:41 Відповісти
Похоже, ботва, отрицающая опасность коронавируса, постепенно вымирает.
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06.08.2020 08:26 Відповісти
И горы трупов на улицах.
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06.08.2020 08:41 Відповісти
Значит, ещё не все.
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06.08.2020 08:49 Відповісти
шота мацковия отстает...
хотя, если отойти от офицьіала и умножить не то на 2, не то на 3....
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06.08.2020 09:33 Відповісти
На 7,8 млрд. жителей планеты Земля за почти полгода. Сказочники, ваши сказки не впечатляют, мало того они уже приелись, произошел эффект привыкания к такого рода информации.
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06.08.2020 09:43 Відповісти
Считай не полгода, а уже 8 месяцев как идёт эпидения...
Ну и то, что даже официально выздоровевших перевалило за 12 млн. тоже как-то неохотно вспоминают. Как и то, что в мире за 2020 год умерло по разным причина 35 млн. человек на минуточку... А родилось почти 84 млн. и за год мы получим прирост населения в 50 млн.
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06.08.2020 11:21 Відповісти
 
 