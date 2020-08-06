Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до 19 млн, кількість жертв досягла 711,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 серпня у світі зареєстрували 271 406 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,8 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 18 978 366 випадків інфікування і 711 241 смерть через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 161 601 (+1311 за добу), хворих – 4 973 568 (+55 148 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 862 761 інфікований (+54 685 за добу) і 97 418 (+1322 за добу) летальних випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найвищий показник динаміки коронавірусу зафіксовано в Миколаївській області, - МОЗ

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 963 239 осіб (+56 626 за добу), кількість смертей - 40 739 (+919 за добу).

У Росії 866 627 хворих (+5204 за добу) і 14 490 летальних випадків (+139 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 529 877 осіб (+8559 за добу), кількість смертей - 9298 (+414 за добу).