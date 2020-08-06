США і Росія досягли прогресу в переговорах з контролю над озброєннями, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував хід російсько-американських переговорів з питань контролю над озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

За його словами, сторони досягли певного прогресу. Кілька днів тому, 1 серпня, американський президент Дональд Трамп заявив, що США будуть раді укласти з Росією угоду щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

"В останні кілька місяців ми старанно працювали над тим, щоб три країни, у яких є найбільший арсенал ядерної зброї, тобто США, Росія і Китай, провели стратегічний діалог про те, як нам разом рухатися далі, щоб знизити загрозу для світу з точки зору використання цієї потужної зброї. Ми з росіянами досягли прогресу, у нас були дві хороші зустрічі, і я сподіваюся, що в нас незабаром буде ще одна", - сказав пан Помпео журналістам.

Держсекретар США також вчергове висловив сподівання на участь у переговорах Китаю.

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"Ми думаємо, що це в їхніх інтересах, і ми знаємо, що це в інтересах усього світу <...> Ми сподіваємося, що вони братимуть участь, ми сподіваємося, що Росія закличе їх брати участь, ми сподіваємося, що весь світ зрозуміє, як важливо , щоб три ядерні держави зі значними ресурсами і арсеналами зібралися разом і створили більш стійку і стабільну стратегічну ситуацію", - додав він.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн повідомив, що в червні Вашингтон і Москва почали переговори щодо СНО-3. Договір закінчується в лютому 2021 року, але може бути продовжений ще на п'ять років. Раніше, у травні, США запропонували Росії переконати Китай приєднатися до переговорів, інакше США не підуть на продовження договору. Китай неодноразово заявляв про небажання вступати в нову угоду.