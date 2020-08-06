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Новини
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США і Росія досягли прогресу в переговорах з контролю над озброєннями, - Помпео

США і Росія досягли прогресу в переговорах з контролю над озброєннями, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував хід російсько-американських переговорів з питань контролю над озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

За його словами, сторони досягли певного прогресу. Кілька днів тому, 1 серпня, американський президент Дональд Трамп заявив, що США будуть раді укласти з Росією угоду щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

"В останні кілька місяців ми старанно працювали над тим, щоб три країни, у яких є найбільший арсенал ядерної зброї, тобто США, Росія і Китай, провели стратегічний діалог про те, як нам разом рухатися далі, щоб знизити загрозу для світу з точки зору використання цієї потужної зброї. Ми з росіянами досягли прогресу, у нас були дві хороші зустрічі, і я сподіваюся, що в нас незабаром буде ще одна", - сказав пан Помпео журналістам.

Держсекретар США також вчергове висловив сподівання на участь у переговорах Китаю.

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"Ми думаємо, що це в їхніх інтересах, і ми знаємо, що це в інтересах усього світу <...> Ми сподіваємося, що вони братимуть участь, ми сподіваємося, що Росія закличе їх брати участь, ми сподіваємося, що весь світ зрозуміє, як важливо , щоб три ядерні держави зі значними ресурсами і арсеналами зібралися разом і створили більш стійку і стабільну стратегічну ситуацію", - додав він.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн повідомив, що в червні Вашингтон і Москва почали переговори щодо СНО-3. Договір закінчується в лютому 2021 року, але може бути продовжений ще на п'ять років. Раніше, у травні, США запропонували Росії переконати Китай приєднатися до переговорів, інакше США не підуть на продовження договору. Китай неодноразово заявляв про небажання вступати в нову угоду.

Автор: 

росія (66197) США (23491) ядерна зброя (1177) ядерна безпека (578) Помпео Майк (338)


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Топ коментарі
+8
Про що можливо домовитись з параноїдальними шизофреніками великодержавного шовінізма?? Росєяне ,це патологічні брехуни!!!)))
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06.08.2020 08:58 Відповісти
+5
Договоры с кацапами не стоят бумаги, на которой написаны.
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06.08.2020 08:53 Відповісти
+4
Стопіццотий раз?
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06.08.2020 08:45 Відповісти
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06.08.2020 08:45 Відповісти
давайте перезагрузку-2..
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06.08.2020 08:47 Відповісти
Кацапы снова объегорят - нутро у них такое...
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06.08.2020 08:48 Відповісти
А кого і коли вони об"єгорили? Вони просто пруть по бичому,а що взять з худоби.
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06.08.2020 09:11 Відповісти
Вроде серьёзные люди
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06.08.2020 08:53 Відповісти
Договоры с кацапами не стоят бумаги, на которой написаны.
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06.08.2020 08:53 Відповісти
Про що можливо домовитись з параноїдальними шизофреніками великодержавного шовінізма?? Росєяне ,це патологічні брехуни!!!)))
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06.08.2020 08:58 Відповісти
Ковбои 🤠 наивные
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06.08.2020 09:03 Відповісти
Помпео, сейчас - глубоко заблудился, а в дальнейшем, глубоко обеспокоится, когда россия в очередной раз нарушит все договорённости.
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06.08.2020 09:07 Відповісти
США показали, как легко они могут разработать новейшие ЯО по современным технологиям. Кацапы опять пытаются остановить их развитие, так как сами догнать не могут, с помощью туалетно-бумажных договоров.
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06.08.2020 09:33 Відповісти
Господин хороший, Майк Помпео, не плекайте напрасных надежд! Нам орки тоже ГАРАНТИРОВАЛИ неприкосновенность границ, И ШО???
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06.08.2020 09:46 Відповісти
Не дуріть себе США. То росія досягла, щоб ви зупинилися, а вони ще з більшими потугами будуть клепати ту зброю, про яку ви домовилися.
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06.08.2020 10:19 Відповісти
радует, что у США хорошие отношения с кремлядями,
только вот мы, в итоге, разменная монета ...
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06.08.2020 10:31 Відповісти
Заявления Помпео сделаны в соответствии с Военной доктриной США. Говорить можно о чём угодно, и как угодно, но лучше прочитать об этом. Лучше всего об отношении с РФ сказал представитель госдепартамента заместитель министра обороны США Патрик Шенахан:
"Россия увеличила свой ядерный потенциал. Мы не хотим рассматривать ее как врага, мы хотим стабильных отношений, но Россия несколько раз нарушала некоторые положения международных договоренностей, особенно - в отношении стран-членов НАТО", - заявил представитель государственного департамента.
"Мы много говорим с россиянами, у нас продолжается диалог, и мы надеемся на продолжение партнерских отношений", - подчеркнул он.
То есть, если СССР в военной доктрине фигурировал как враг и требовал уничтожения, то РФ всего лишь проблемный партнёр и можно ограничится сдерживанием.
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06.08.2020 10:56 Відповісти
ну амереканці ну и тупі -с цього роя не вийде ні.....я
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06.08.2020 11:50 Відповісти
мова тільки про нерозповсюджування я.з.,щоб не роздавати технології виробництва я.з.іншим країнам,як свого часу китаю совок передав,а далі кндр
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06.08.2020 12:11 Відповісти
 
 