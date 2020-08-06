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Кількість хворих на коронавірус на Львівщині знову зростає: за добу - 197 нових випадків
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 197 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 10 420 осіб, 283 особи померли, 2735 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1458 ПЛР-тестів, з них 197 - позитивні. Серед них львів'ян - 48.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих на коронавірус за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
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