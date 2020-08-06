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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на коронавірус на Львівщині знову зростає: за добу - 197 нових випадків

Кількість хворих на коронавірус на Львівщині знову зростає: за добу - 197 нових випадків

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 197 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 10 420 осіб, 283 особи померли, 2735 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1458 ПЛР-тестів, з них 197 - позитивні. Серед них львів'ян - 48.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих на коронавірус за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

Кількість хворих на коронавірус на Львівщині знову зростає: за добу - 197 нових випадків 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2470)


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Топ коментарі
+2
Львов не хочет зеленеть.
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06.08.2020 08:52 Відповісти
+2
Ві всьо врьоті! Це зебіли наводять наклеп та ведуть карантинні війни протів Західної України! Хто не вірить - нехай читає: https://censor.net/news/3211912/karantinnye_voyiny_kak_prezident_i_ko_voyuyut_s_zapadnoyi_ukrainoyi_videohttps://censor.net/news/3211912/karantinnye_voyiny_kak_prezident_i_ko_voyuyut_s_zapadnoyi_ukrainoyi_video
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06.08.2020 08:57 Відповісти
+1
ясно, якщо робити по 1500 тестів за добу. Робили б по 500 і було би як у людей.
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06.08.2020 08:55 Відповісти
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Львов не хочет зеленеть.
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06.08.2020 08:52 Відповісти
Там не п"ють зільонку.
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06.08.2020 08:56 Відповісти
Ві всьо врьоті! Це зебіли наводять наклеп та ведуть карантинні війни протів Західної України! Хто не вірить - нехай читає: https://censor.net/news/3211912/karantinnye_voyiny_kak_prezident_i_ko_voyuyut_s_zapadnoyi_ukrainoyi_videohttps://censor.net/news/3211912/karantinnye_voyiny_kak_prezident_i_ko_voyuyut_s_zapadnoyi_ukrainoyi_video
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06.08.2020 08:57 Відповісти
Я понял.
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06.08.2020 08:58 Відповісти
Насправді стали більше тестувати. І ще. Мої знайомі перехворіли у червні. Тихо-мирно, без галасу. У липні виїжджали за кордон потрібно було мати результати тестування. У всіх трьох були виявлені антитіла на коронавірус. Вони одразу ж потрапили у зведення, хоча хворіли за три тижні до цього. Через платні тести багато людей просто їх не робило. А зараз масово виїжджають на роботу, зокрема у Польщу на збір урожаю. Тест потрібно мати обов'язково. Тепер ці люди змущюшені робити платні тести, які, зрозуміло, показують наявність антитіл. І по факту люди потрапляють у зведення, хоча вже виздоровіли.
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06.08.2020 09:21 Відповісти
Львовская область в зелёной зоне?
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06.08.2020 08:53 Відповісти
Не вся. Гірських карпатських районів там три. 😁
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06.08.2020 09:22 Відповісти
ясно, якщо робити по 1500 тестів за добу. Робили б по 500 і було би як у людей.
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06.08.2020 08:55 Відповісти
Удачно цвет для диаграммы выбрали.
Число заболевших коронавирусом на Львовщине снова растет: за сутки - 197 новых случаев - Цензор.НЕТ 1121
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06.08.2020 08:57 Відповісти
Ну а теперь пересчитать все это на общее число жителей Львова.
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06.08.2020 09:18 Відповісти
 
 