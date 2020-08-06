В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих

Станом на ранок 5 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1 318 нових випадків захворювання на коронавірус, 31 людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Загальна кількість інфікованих із початку пандемії на ранок четверга становить 76 808 осіб, одужали - 42 524, померли з початку пандемії через COVID-19 1 819 осіб.

Зараз в Україні COVID-19 хворіють 32 465 осіб.

Найбільшу кількість випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (197), в Києві (180) та в Харківській області (142).

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Зазначимо, що в Україні найбільшу кількість хворих COVID-19 за добу було зафіксовано 26 червня 2020 року (1109 осіб) 30 липня 2020 року (1197 осіб) і 5 серпня 2020 г. (1271 особа).