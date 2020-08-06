За добу в Україні COVID-19 виявили у 69 дітей і 67 медпрацівників, - Степанов

В Україні від початку пандемії коронавірусу інфікувалися 5387 дітей і 8985 медпрацівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 1318 осіб. З них 69 дітей, а також 67 медичних працівників. Це новий антирекорд України. Госпіталізовано 262 особи. Упродовж минулої доби зафіксовано 31 летальний випадок", - зазначив Степанов.

При цьому, за словами глави МОЗ, вилікувалися 997 пацієнтів.

"За весь час пандемії захворіли 76 808 осіб. З них 5387 дітей, а також 8985 медичних працівників. Загалом одужали 42 524 особи, а летальних випадків - 1819", - додав міністр.

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