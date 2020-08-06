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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні COVID-19 виявили у 69 дітей і 67 медпрацівників, - Степанов

За добу в Україні COVID-19 виявили у 69 дітей і 67 медпрацівників, - Степанов

В Україні від початку пандемії коронавірусу інфікувалися 5387 дітей і 8985 медпрацівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 1318 осіб. З них 69 дітей, а також 67 медичних працівників. Це новий антирекорд України. Госпіталізовано 262 особи. Упродовж минулої доби зафіксовано 31 летальний випадок", - зазначив Степанов.

При цьому, за словами глави МОЗ, вилікувалися 997 пацієнтів.

"За весь час пандемії захворіли 76 808 осіб. З них 5387 дітей, а також 8985 медичних працівників. Загалом одужали 42 524 особи, а летальних випадків - 1819", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу

Автор: 

діти (5159) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Алёёё... Степанів, а коли для медзакладів закуплять кварцеві лампи? Чи на них нормально наваритися не виходить?
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06.08.2020 09:16 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям
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06.08.2020 09:24 Відповісти
 
 