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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявлено 180 нових випадків COVID-19, три людини померли, загалом 8,9 тис. інфікованих, - РНБО (оновлено)

Станом на ранок 6 серпня в Києві зафіксували 180 нових випадків захворювання на коронавірус, три людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

На сьогодні в столиці вже 8992 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 142 киян (+3 за добу). Перемогли хворобу 3137 мешканців столиці.

Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 18 727 осіб.

Також читайте: В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих

Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, серед захворілих за минулу добу: 102 жінки віком від 18 до 82 років, 67 чоловіків віком від 21 до 81 років, 4 дівчинки від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 49 осіб.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 44, у Солом'янському - 26 і в Деснянському районі - 22 випадки.

"Я закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Не розслаблятися і не вдавати, що ми живемо звичній ситуації! Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить станеться це чи ні. Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров’я", - зазначив мер.

За добу в Києві виявлено 180 нових випадків COVID-19, три людини померли, загалом 8,9 тис. інфікованих, - РНБО 01

За добу в Києві виявлено 180 нових випадків COVID-19, три людини померли, загалом 8,9 тис. інфікованих, - РНБО 02
За добу в Києві виявлено 180 нових випадків COVID-19, три людини померли, загалом 8,9 тис. інфікованих, - РНБО 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19696) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Для " чистоты эксперимента" стоит предоставлять ежедневную статистику умерших от всех остальных болезней, особенно излечимых(а то наш несчастный народ уже привыкает считать 90% болезней неизлечимыми). В угаре борьбы с COVID-666, плановых операций мы не проводим, пресловутые бездельники-"семейные врачи" на дом не ходят(потому-что впадло), скорые приезжают только к полумертвым,рассказывая что они, по сути, такси, только лежачее и бесплатное. А собравшись все вместе эти спасатели в унисон требуют чего?... точно-деньги, денежки, деньжищи. А то не прекратим не лечить никогда. Самообразование по части медицины, мой совет всем(это наше неизбежное будущее, тех, кто мечтает пожить подольше) Иначе подохним в ожидании без полезного человека в белом халате, потому как полезные уже давно занесены в "красную книгу".✋
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06.08.2020 10:08 Відповісти
За останні 10 днів в середньому від ковіду в Україні помирало 17,2 людини. В перерахунку на рік це 6278.
Для порівняння
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка

https://www.google.com/search?q=17.2*365%3D&oq=17.2*365%3D&aqs=chrome..69i57j6.8623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.

Так що на сьогодні ковід в Україні є більш серйозною проблемою, ніж ДТП або туберкульоз.
Але я, на відміну від ковідоборців не буду кидати заклики типу "кидайте тубінфікованих напризволяще і гайда всі сили на ковід!". Треба боротися за кожне життя.
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06.08.2020 11:26 Відповісти
Згоден з останньою фразою на 100%, це й була головна думка мого посту. Але я й про те, що в нас не має людського ресурсу(мається на увазі справжніх докторів зі знаннями і моралью) не те що для бородьби за кожне життя, а навідь для десятої долі потребуючих. Закриття поліклінік при найменшій нагоді(ніби-то спалах ковіду), постійні вимоги медиків "дайте нам гроші, дайте більше", а то не будем лікувати, 90 відсотків по суті манекенів в білих халатах, не здатних окрім ,виписати ліки від головної болі, більше ні на що. Це все дуже далеке від " Боротися за кожне Життя".👋
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06.08.2020 12:08 Відповісти
 
 