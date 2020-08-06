За добу в Києві виявлено 180 нових випадків COVID-19, три людини померли, загалом 8,9 тис. інфікованих, - РНБО (оновлено)
Станом на ранок 6 серпня в Києві зафіксували 180 нових випадків захворювання на коронавірус, три людини померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
На сьогодні в столиці вже 8992 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 142 киян (+3 за добу). Перемогли хворобу 3137 мешканців столиці.
Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 18 727 осіб.
Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, серед захворілих за минулу добу: 102 жінки віком від 18 до 82 років, 67 чоловіків віком від 21 до 81 років, 4 дівчинки від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 8 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 49 осіб.
За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 44, у Солом'янському - 26 і в Деснянському районі - 22 випадки.
"Я закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Не розслаблятися і не вдавати, що ми живемо звичній ситуації! Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить станеться це чи ні. Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров’я", - зазначив мер.
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Для порівняння
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка
https://www.google.com/search?q=17.2*365%3D&oq=17.2*365%3D&aqs=chrome..69i57j6.8623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
Так що на сьогодні ковід в Україні є більш серйозною проблемою, ніж ДТП або туберкульоз.
Але я, на відміну від ковідоборців не буду кидати заклики типу "кидайте тубінфікованих напризволяще і гайда всі сили на ковід!". Треба боротися за кожне життя.