Кількість активних хворих COVID-19 за добу збільшилася в 13 областях України та Києві, - РНБО
Кількість тих, хто вилікувався від COVID-19, перевищила кількість інфікованих за минулу добу в 10 областях України, ще в 13 регіонах і в Києві кількість нових хворих перевищила кількість тих, хто одужав.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (197), Києві (180) Харківській (142), Івано-Франківській (127), Одеській (110) областях.
У цілому за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання Covid-19, 2 - смерті й 31 випадок одужання, зараз в області хворіють 672 людини (на 15 менше за добу);
- у Волинській області підтверджено 44 випадки захворювання, 1 людина померла, 148 одужали, зараз хворіють 926 осіб (на 105 менше за добу);
- у Дніпропетровській області 18 нових випадків захворювання, 1 - смерть і 9 одужань, зараз хворіють 329 осіб (на 8 більше за добу);
- у Донецькій області зафіксовано 15 нових випадків захворювання, 1 смерть і 33 одужання, хворіють 214 осіб (на 19 менше за добу);
- у Житомирській області 27 осіб захворіли і 4 одужали, хворіють 492 людини (на 23 більше за добу);
- у Закарпатській області 77 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 107 - одужання, зараз хворіють 3 029 осіб (на 32 менше за добу);
- у Запорізькій області 19 нових хворих і 13 осіб одужали, зараз хворіють 235 осіб (на 6 більше за добу);
- в Івано-Франківській області зафіксовано 127 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 74 - одужання, зараз хворіють 3 217 осіб (на 50 більше за добу);
- у Києві 180 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 49 осіб одужали, зараз хворіють 5 713 осіб (на 128 більше за добу);
- у Київській області 38 нових хворих, 1 людина померла, 46 - одужали, зараз хворіють 1 033 людини (на 9 менше за добу);
- у Кіровоградській області 2 нових випадки захворювання та 4 - одужання, зараз хворіють 30 осіб (на 2 менше за добу);
- у Луганській області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 8 осіб одужали, хворіє 21 особа (на 8 менше за добу);
- у Львівській області підтверджено 197 нових випадків захворювання Covid-19, 8 випадків смерті та 106 випадків одужання, зараз хворіють 7 402 особи (на 83 більше за добу);
- у Миколаївській області 8 нових випадків захворювання і 3 - одужання, зараз хворіє 181 особа (на 5 більше за добу);
- в Одеській області 110 нових випадків захворювання, 8 осіб померли, 19 - одужали, зараз хворіють 2 296 осіб (на 83 більше за добу);
- у Полтавській області 5 нових випадків захворювання і 6 - одужання, зараз хворіють 119 осіб (на 1 менше за добу);
- у Рівненській області 96 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 51 випадок одужання, зараз хворіють 1 342 особи (на 44 більше за добу);
- у Сумській області 24 нових випадки захворювання та 4 - одужання, зараз хворіють 205 осіб (на 20 більше за добу);
- у Тернопільській області 28 нових випадків захворювання і 71 випадок одужання, зараз хворіють 1 200 осіб (на 43 менше за добу);
- у Харківській області 142 нових випадки захворювання та 50 - одужання, зараз хворіють 1 862 особи (на 92 більше, ніж днем раніше);
- у Херсонській області 6 нових випадків захворювання, нових випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 28 осіб (на 6 більше, ніж днем раніше);
- у Хмельницькій області 25 нових випадків захворювання і 20 - одужання, зараз хворіють 242 людини (на 5 більше за добу);
- у Черкаській області 10 осіб захворіли і 10 одужали, зараз, як і днем раніше, хворіють 185 осіб;
- у Чернівецькій області 85 нових випадків захворювання і 122 - одужання, зараз хворіють 1 137 осіб (на 37 менше за добу);
- у Чернігівській області 17 нових випадків захворювання і 9 одужання, зараз хворіють 355 осіб (на 8 більше за добу).
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Математика, 6 клас.
Країна мала 9 місяців, щоб підготуватись до нового спалаху пандеміі, але через місяць ми будемо бачити повну непідготовленість країни...тут навіть до ворожки ходити не потрібно....Так що тримайтесь міцніше, осінню буде так "штормити", що мало не покажеться...
Вже незабаром контрольно-пропускні пункти створять та всіх основних в'їздах у Нью-Йорк, заявив мер міста Білл де Блазіо, https://nypost.com/2020/08/05/de-blasio-checkpoints-10k-fines-for-travelers-to-break-quarantine/ повідомляє New York Post.
https://24tv.ua/nyu-yorku-mostah-tunelyah-vstanovlyat-karantinni-novini-svitu_n1391256