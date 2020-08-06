Кількість активних хворих COVID-19 за добу збільшилася в 13 областях України та Києві, - РНБО

Кількість тих, хто вилікувався від COVID-19, перевищила кількість інфікованих за минулу добу в 10 областях України, ще в 13 регіонах і в Києві кількість нових хворих перевищила кількість тих, хто одужав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (197), Києві (180) Харківській (142), Івано-Франківській (127), Одеській (110) областях.

У цілому за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання Covid-19, 2 - смерті й 31 випадок одужання, зараз в області хворіють 672 людини (на 15 менше за добу);

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- у Волинській області підтверджено 44 випадки захворювання, 1 людина померла, 148 одужали, зараз хворіють 926 осіб (на 105 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 18 нових випадків захворювання, 1 - смерть і 9 одужань, зараз хворіють 329 осіб (на 8 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 15 нових випадків захворювання, 1 смерть і 33 одужання, хворіють 214 осіб (на 19 менше за добу);

- у Житомирській області 27 осіб захворіли і 4 одужали, хворіють 492 людини (на 23 більше за добу);

- у Закарпатській області 77 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 107 - одужання, зараз хворіють 3 029 осіб (на 32 менше за добу);

- у Запорізькій області 19 нових хворих і 13 осіб одужали, зараз хворіють 235 осіб (на 6 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 127 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 74 - одужання, зараз хворіють 3 217 осіб (на 50 більше за добу);

- у Києві 180 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 49 осіб одужали, зараз хворіють 5 713 осіб (на 128 більше за добу);

- у Київській області 38 нових хворих, 1 людина померла, 46 - одужали, зараз хворіють 1 033 людини (на 9 менше за добу);

- у Кіровоградській області 2 нових випадки захворювання та 4 - одужання, зараз хворіють 30 осіб (на 2 менше за добу);

- у Луганській області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 8 осіб одужали, хворіє 21 особа (на 8 менше за добу);

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- у Львівській області підтверджено 197 нових випадків захворювання Covid-19, 8 випадків смерті та 106 випадків одужання, зараз хворіють 7 402 особи (на 83 більше за добу);

- у Миколаївській області 8 нових випадків захворювання і 3 - одужання, зараз хворіє 181 особа (на 5 більше за добу);

- в Одеській області 110 нових випадків захворювання, 8 осіб померли, 19 - одужали, зараз хворіють 2 296 осіб (на 83 більше за добу);

- у Полтавській області 5 нових випадків захворювання і 6 - одужання, зараз хворіють 119 осіб (на 1 менше за добу);

- у Рівненській області 96 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 51 випадок одужання, зараз хворіють 1 342 особи (на 44 більше за добу);

- у Сумській області 24 нових випадки захворювання та 4 - одужання, зараз хворіють 205 осіб (на 20 більше за добу);

- у Тернопільській області 28 нових випадків захворювання і 71 випадок одужання, зараз хворіють 1 200 осіб (на 43 менше за добу);

- у Харківській області 142 нових випадки захворювання та 50 - одужання, зараз хворіють 1 862 особи (на 92 більше, ніж днем ​​раніше);

- у Херсонській області 6 нових випадків захворювання, нових випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 28 осіб (на 6 більше, ніж днем ​​раніше);

- у Хмельницькій області 25 нових випадків захворювання і 20 - одужання, зараз хворіють 242 людини (на 5 більше за добу);

- у Черкаській області 10 осіб захворіли і 10 одужали, зараз, як і днем ​​раніше, хворіють 185 осіб;

- у Чернівецькій області 85 нових випадків захворювання і 122 - одужання, зараз хворіють 1 137 осіб (на 37 менше за добу);

- у Чернігівській області 17 нових випадків захворювання і 9 одужання, зараз хворіють 355 осіб (на 8 більше за добу).

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