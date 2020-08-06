Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко
Новопризначений заступник голови ОП Олег Татаров, який працював при Януковичі заступником начальника слідчого управління МВС, захищає в судах іншого чиновника часів президента-втікача - Андрія Портнова.
Про це написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
"Татаров є адвокатом Андрія Портнова і засвітився у справі погроз Портнова прокурору "ви#бать його в тупий собачий рот". Згідно з рапортом прокурора Божка, Татаров із Портновим у грубій формі обіцяли посадити його. І що справу в ДБР проти Божка веде пов'язаний із Татаровим слідчий, із яким уже все "домовлено"", - написав Маселко, додавши, що такі погрози звучали не лише на адресу Божка.
"Можна уявити завдання для Татарова від колишніх клієнтів (Портнова, Азарова, Новінського) і як він буде використовувати свою владу", - робить висновок Маселко.
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Отакі нові обличчя при владі.
https://www.youtube.com/watch?v=YJQT_rced8o
в тому, що зеленське повертає у владу колишніх ідейних ригів?
в тому, що зеленське плекає "руськіймір"?
в тому, що зеленське нищить Україну?
це все вже як рік не є новиною .
ПреЗедент, когда его припрут прошлым этого засланца, по ходу запоёт такую же песню - не доложили, не знал.....
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/30/novost/jekonomika/kabmin-ocenil-padenie-ekonomiki-kvartal-14 -14% - падение экономики во втором квартале. Это в 2014 году примерно столько было, когда от экономики физически отвалилось два региона. Это уметь надо, одним коронавирусом не оправдать такое падение.
говно зеленое вонючее, тренируйся бегать, а то до ростова можешь не успеть добежать)))
вот что характерно, все дерьмо страны зеленая мразь собирает под свои знамена.
хреново кончишь пианист членограй ))))
Слуги народа - это враги народа точно также как и опзж.