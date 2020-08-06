Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко

Новопризначений заступник голови ОП Олег Татаров, який працював при Януковичі заступником начальника слідчого управління МВС, захищає в судах іншого чиновника часів президента-втікача - Андрія Портнова.

Про це написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Татаров є адвокатом Андрія Портнова і засвітився у справі погроз Портнова прокурору "ви#бать його в тупий собачий рот". Згідно з рапортом прокурора Божка, Татаров із Портновим у грубій формі обіцяли посадити його. І що справу в ДБР проти Божка веде пов'язаний із Татаровим слідчий, із яким уже все "домовлено"", - написав Маселко, додавши, що такі погрози звучали не лише на адресу Божка.

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"Можна уявити завдання для Татарова від колишніх клієнтів (Портнова, Азарова, Новінського) і як він буде використовувати свою владу", - робить висновок Маселко.

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