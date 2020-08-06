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Новини
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Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко

Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко

Новопризначений заступник голови ОП Олег Татаров, який працював при Януковичі заступником начальника слідчого управління МВС, захищає в судах іншого чиновника часів президента-втікача - Андрія Портнова.

Про це написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Татаров є адвокатом Андрія Портнова і засвітився у справі погроз Портнова прокурору "ви#бать його в тупий собачий рот". Згідно з рапортом прокурора Божка, Татаров із Портновим у грубій формі обіцяли посадити його. І що справу в ДБР проти Божка веде пов'язаний із Татаровим слідчий, із яким уже все "домовлено"", - написав Маселко, додавши, що такі погрози звучали не лише на адресу Божка.

Читайте також: Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента

Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко 01

"Можна уявити завдання для Татарова від колишніх клієнтів (Портнова, Азарова, Новінського) і як він буде використовувати свою владу", - робить висновок Маселко.

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Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко 02

Маселко Роман (98) Олександр Божко (19) Татаров Олег (429)


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Топ коментарі
+56
Все д*рьмо зеля попідбирав.
Отакі нові обличчя при владі.
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06.08.2020 10:05 Відповісти
+36
ми уже поняли что это гениальное кадровое решение по принципу "говно, еще говнистей"
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06.08.2020 10:10 Відповісти
+32
вава собрал все "тупые собачьи рты"
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06.08.2020 10:12 Відповісти
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Все д*рьмо зеля попідбирав.
Отакі нові обличчя при владі.
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06.08.2020 10:05 Відповісти
я не впевнений що вже ВСЕ, мабуть ще щось дістати може...Коля Азіров, наприклад, "нє прі дєлє"....
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06.08.2020 10:12 Відповісти
Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8436
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06.08.2020 10:27 Відповісти
Подобное приближает к себе подобных.
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06.08.2020 10:27 Відповісти
Клоун "тихою сапою" веде Україну назад в дупу !
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06.08.2020 11:01 Відповісти
ми уже поняли что это гениальное кадровое решение по принципу "говно, еще говнистей"
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06.08.2020 10:10 Відповісти
вава собрал все "тупые собачьи рты"
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06.08.2020 10:12 Відповісти
Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8393
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06.08.2020 10:28 Відповісти
Зелена шмаркля вирішила погратися у овоча-януковича. Все дуже просто.
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06.08.2020 10:45 Відповісти
ОП - это сборище всяких казбеков, а сам Зеля - обычный предатель, неважно, сознаёт он это или нет.
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06.08.2020 10:13 Відповісти
Осознает он все. Он, конечно, тупой, но не на столько. Когда "сверхзадача" не развитие и оборона страны, а "посадить Пороха любой ценой" -- под нее подбираются и соответствующие кадры. Шобла Портнова сейчас рулит с величайшего благословения "папы" Бени.
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06.08.2020 10:33 Відповісти
Призначення гніди татарова - це фактично плювок у обличчя усьому громадянському суспільству від зе-леніна.
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06.08.2020 10:13 Відповісти
К сожалению, это тенденция. И тут уже Зе не может сослаться на то, что решение принимает не он - ОП формирует Президент.
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06.08.2020 10:14 Відповісти
Перевірений портновим кадр. Зеленський інших, в команду, не бере.
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06.08.2020 10:14 Відповісти
І все-таки це не тупість і не брак кадрів, це банальний реванш ригів. Іде нівелювання здобудків Майдану, маємо справжню Контрреволюцію Негідності. Нагадую - це все робота тих, хто зробив їх разом.
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06.08.2020 10:16 Відповісти
так, а ви як думали? Скоро почнуть саджати учасників Майдану за держпереворот.
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06.08.2020 10:19 Відповісти
К этому все и шло...А вы думали Зе самостоятелен? Нет,это просто "продукт"антиукраинских сил,сгипертрофированным манием величия с весьма посредственными умственными способностями...
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06.08.2020 10:17 Відповісти
Тут подробно
https://www.youtube.com/watch?v=YJQT_rced8o
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06.08.2020 10:18 Відповісти
як швидко виявилось, що зелені (СН) насправді блакитні (ПР)
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06.08.2020 10:19 Відповісти
Насправді вони не "блакитні" а "голубі".
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06.08.2020 10:28 Відповісти
ну, а новина в чому?
в тому, що зеленське повертає у владу колишніх ідейних ригів?
в тому, що зеленське плекає "руськіймір"?
в тому, що зеленське нищить Україну?
це все вже як рік не є новиною .
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06.08.2020 10:19 Відповісти
в том, что зеленский - гниль
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06.08.2020 10:20 Відповісти
Це новина? А до сьогодні не було понятно, що Зелене Гавно - гниль?
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06.08.2020 10:29 Відповісти
Вистачає тих, кому це досі не зрозуміле...
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06.08.2020 10:55 Відповісти
Ржали дыбилы?
Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко - Цензор.НЕТ 7854
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06.08.2020 10:21 Відповісти
Ржешь, дебил?

Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко - Цензор.НЕТ 7375
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06.08.2020 10:27 Відповісти
а чего не 87%?)) лукаш - лох. мог и 99,99% себе нарисовать)
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06.08.2020 13:09 Відповісти
дыбилы ржали, судьи решали ...
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06.08.2020 10:28 Відповісти
зелена мразота живою до ростова вже не добереться
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06.08.2020 10:23 Відповісти
Короче, преЗедент латентный любитель партии районов и их агент под псевдонимом "лох"....
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06.08.2020 10:25 Відповісти
Закон гравітації - гавно притягує гавно, кідари притягують кідарів. Якби Зелене Гавно з своєю владною малороською зебільнотою знаходились в бейрутському порті, то тепер м.Бейрут було б признано непридатним для проживання на найближчу тисячу років.
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06.08.2020 10:26 Відповісти
Зелені поступово синіють під ригів.
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06.08.2020 10:26 Відповісти
Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко - Цензор.НЕТ 9987
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06.08.2020 10:29 Відповісти
Вся ригівська рать, гоп до купи. Кловун збирає весь непотріб. Новиє ліца.
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06.08.2020 10:27 Відповісти
Короче, хватит стесняться. Назначайте уже Портнова куда-нибудь. Прокурором, или вместо Ермака.
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06.08.2020 10:31 Відповісти
Зе - это символ идиотизма, коллаборантов и манкрутов, т.е. отражение нарида, населяющего Украину
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06.08.2020 10:33 Відповісти
це добре що все лайно збирається до купи ! головне їх посадити ,щоб ні хто не втік чи про когось забули !
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06.08.2020 10:33 Відповісти
Помню, как Кучма по поводу судимостей Яныка лепетал, что типа не знал об этом....
ПреЗедент, когда его припрут прошлым этого засланца, по ходу запоёт такую же песню - не доложили, не знал.....
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06.08.2020 10:40 Відповісти
А сам Портнов - бывший адвокат луганского авторитета Доброслава, когда Данилов был мэром Луганска.
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06.08.2020 10:45 Відповісти
похоже Зеленский виконуе договоренность с ******
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06.08.2020 10:47 Відповісти
Тільки тотальна дефенестрація врятує Україну!
Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8965
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06.08.2020 10:49 Відповісти
Видишь конец эпохи бедности?
Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко - Цензор.НЕТ 6717
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/30/novost/jekonomika/kabmin-ocenil-padenie-ekonomiki-kvartal-14 -14% - падение экономики во втором квартале. Это в 2014 году примерно столько было, когда от экономики физически отвалилось два региона. Это уметь надо, одним коронавирусом не оправдать такое падение.
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06.08.2020 11:01 Відповісти
зеленая мразь с каждым днем все больше теряет берега )))))
говно зеленое вонючее, тренируйся бегать, а то до ростова можешь не успеть добежать)))
вот что характерно, все дерьмо страны зеленая мразь собирает под свои знамена.
хреново кончишь пианист членограй ))))
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06.08.2020 11:02 Відповісти
Пора Зе з Єрмаком обрізання зробити по самі яйця!
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06.08.2020 17:29 Відповісти
какая голова, такая и бригада: А, Зе и Я - богатыри!
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06.08.2020 18:35 Відповісти
Назначение ватника-сепаратиста Татарова в ОП - это плевок во всех нас, граждан Украины. Это наглядный пример того, что думает о Майдане мразь Зеленский и его окружение из Офиса Президента.

Слуги народа - это враги народа точно также как и опзж.
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06.08.2020 19:26 Відповісти
Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко - Цензор.НЕТ 3954
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07.08.2020 00:41 Відповісти
знову жарти выд блазня
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07.08.2020 22:29 Відповісти
МРАЗИ.
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22.08.2020 19:41 Відповісти
 
 