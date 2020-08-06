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Новини Санкції проти Росії Репресії в окупованому Криму
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Обмеження прав віруючих в окупованому Криму - привід для посилення санкцій проти РФ, - Мінреінтеграції

Обмеження прав віруючих в окупованому Криму - привід для посилення санкцій проти РФ, - Мінреінтеграції

Витіснення Росією української церкви з тимчасово окупованого Криму є проявом слабкості держави-окупанта та отримає належну відповідь України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рішення Верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі свідчить про утиск релігійних прав громадян України з боку окупаційної "влади" півострова. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України засуджує такі дії РФ і вимагає відновити кримську громаду ПЦУ в її правах", - ідеться в повідомленні.

"Росія незаконно привласнила та розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права", - заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ігор Яременко.

У Мінреінтеграції наголошують, що витіснення української церкви з тимчасово окупованого РФ Кримського півострова є проявом слабкості держави-окупанта та отримає належну відповідь від України.

"Україна у співпраці з міжнародними партнерами буде розглядати питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму", - додали в міністерстві.

Также читайте: ПЦУ закликає владу України і міжнародну спільноту захистити Кримську єпархію від знищення окупантами, - заява

Крим (14192) церква (701) ПЦУ (796) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+3
Шо ви такі беззубі? Дайте дзеркальну відповідь, як ******** казати ***** і виженіть гундяєвську секту з України.
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06.08.2020 10:46 Відповісти
+1
Лаври в Україні позабирають в московітів?
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06.08.2020 10:45 Відповісти
+1
пока аваковские шакалы убивают и сажают в тюрьмы волонтёров нам
пытаются навязать мысль, что кацапы поступают ещё хуже .....
на самом деле подонки в малиновых шапках такая же падаль, как и кацапские мусора
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06.08.2020 10:45 Відповісти
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Лаври в Україні позабирають в московітів?
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06.08.2020 10:45 Відповісти
носители малиновых шапок на страже прав московских попов
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06.08.2020 10:46 Відповісти
пока аваковские шакалы убивают и сажают в тюрьмы волонтёров нам
пытаются навязать мысль, что кацапы поступают ещё хуже .....
на самом деле подонки в малиновых шапках такая же падаль, как и кацапские мусора
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06.08.2020 10:45 Відповісти
Не знаю как вам, но меня эта тема про ущемление всяких там меньшин откровенно задолбала
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06.08.2020 10:45 Відповісти
Шо ви такі беззубі? Дайте дзеркальну відповідь, як ******** казати ***** і виженіть гундяєвську секту з України.
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06.08.2020 10:46 Відповісти
В них тестикули не тієї системи.
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06.08.2020 10:51 Відповісти
А "временно оккупированном" это кто так решил?
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06.08.2020 10:51 Відповісти
Ну так закройте в процентном соотношении столько же церквей мп.
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06.08.2020 10:51 Відповісти
правильно , отключить их от СИФ СОФТ (или как там его)
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06.08.2020 10:57 Відповісти
треба права проукраїнські налаштованих людей захищати а не праваславну секту...
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06.08.2020 10:59 Відповісти
Без международных партнёров в состоянии хоть одну санкцию родить.
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06.08.2020 11:17 Відповісти
 
 