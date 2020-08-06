Обмеження прав віруючих в окупованому Криму - привід для посилення санкцій проти РФ, - Мінреінтеграції

Витіснення Росією української церкви з тимчасово окупованого Криму є проявом слабкості держави-окупанта та отримає належну відповідь України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рішення Верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі свідчить про утиск релігійних прав громадян України з боку окупаційної "влади" півострова. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України засуджує такі дії РФ і вимагає відновити кримську громаду ПЦУ в її правах", - ідеться в повідомленні.

"Росія незаконно привласнила та розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права", - заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ігор Яременко.

У Мінреінтеграції наголошують, що витіснення української церкви з тимчасово окупованого РФ Кримського півострова є проявом слабкості держави-окупанта та отримає належну відповідь від України.

"Україна у співпраці з міжнародними партнерами буде розглядати питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму", - додали в міністерстві.

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