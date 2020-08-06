ВАКС засудив до 8 років в'язниці ексдиректора дочірнього підприємства "Центргазу" Старовойта

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього директора дочірнього підприємства "Центргазу" ВАТ "Кіровоградгазу" Костянтина Старовойта в розтраті 8,6 мільйона гривень.

Про це із посиланням на пресслужбу ВАКС повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 серпня 2020 року, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок та визнала винуватим ексдиректора Дочірнього підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться в повідомленні.



За версією слідства, в 2017 році обвинувачений перед своїм звільненням із займаної посади навмисне уклав з одним із суб'єктів господарювання договір купівлі-продажу газу на умовах, які забезпечили розтрату коштів очолюваного ним підприємства. Так, він забезпечив створення штучної кредиторської заборгованості перед контрагентом, що стало підставою для стягнення з підприємства 8,6 млн грн передоплати за договором купівлі-продажу газу як пені за невиконання договірних умов.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, протягом 3 років з конфіскацією частини майна.

За інформацією ЦПК, йдеться про Костянтина Старовойта.

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Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його ухвалення шляхом подання скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.