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Новини
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ВАКС засудив до 8 років в'язниці ексдиректора дочірнього підприємства "Центргазу" Старовойта

ВАКС засудив до 8 років в'язниці ексдиректора дочірнього підприємства

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього директора дочірнього підприємства "Центргазу" ВАТ "Кіровоградгазу" Костянтина Старовойта в розтраті 8,6 мільйона гривень.

Про це із посиланням на пресслужбу ВАКС повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 серпня 2020 року, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок та визнала винуватим ексдиректора Дочірнього підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, в 2017 році обвинувачений перед своїм звільненням із займаної посади навмисне уклав з одним із суб'єктів господарювання договір купівлі-продажу газу на умовах, які забезпечили розтрату коштів очолюваного ним підприємства. Так, він забезпечив створення штучної кредиторської заборгованості перед контрагентом, що стало підставою для стягнення з підприємства 8,6 млн грн передоплати за договором купівлі-продажу газу як пені за невиконання договірних умов.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, протягом 3 років з конфіскацією частини майна.

За інформацією ЦПК, йдеться про Костянтина Старовойта.

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Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його ухвалення шляхом подання скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

ВАКС засудив до 8 років вязниці ексдиректора дочірнього підприємства Центргазу Старовойта 01

Автор: 

газ (10503) вирок (1094) Антикорупційний суд ВАКС (1986) Центрогаз (2)


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Ну хоть одному сок влепили,правда не факт ,что через год не будет на воле по амнистии..
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06.08.2020 11:34 Відповісти
еще не влепили! будет аппеляция и что то мне подсказывает что она будет успешной!!
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06.08.2020 11:52 Відповісти
а до принятия решения апелляции его тут в Украине уже не будет! и к Ванге не ходи)))
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06.08.2020 11:59 Відповісти
"Южный лесорубник"- для Фунта отсидка- кому-то куш.
- Я сидел при царизме, и при социализме, и при гетмане, и при французской оккупации. ©
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06.08.2020 11:58 Відповісти
клетчатое одеяло в помощь и по стопам насерливого всё отработано до мелочей, через пол годика моральные физические компенсации с выплатой всех зарплат и премий
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06.08.2020 12:48 Відповісти
этот штрих из группы Игоря Воронина, а непосредственно чел Юрца Величко..
наверно, грустный праздник сейчас в бывшем "Укргаз-Энерго"..
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06.08.2020 14:55 Відповісти
 
 