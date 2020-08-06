ВАКС засудив до 8 років в'язниці ексдиректора дочірнього підприємства "Центргазу" Старовойта
Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього директора дочірнього підприємства "Центргазу" ВАТ "Кіровоградгазу" Костянтина Старовойта в розтраті 8,6 мільйона гривень.
Про це із посиланням на пресслужбу ВАКС повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 6 серпня 2020 року, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок та визнала винуватим ексдиректора Дочірнього підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, в 2017 році обвинувачений перед своїм звільненням із займаної посади навмисне уклав з одним із суб'єктів господарювання договір купівлі-продажу газу на умовах, які забезпечили розтрату коштів очолюваного ним підприємства. Так, він забезпечив створення штучної кредиторської заборгованості перед контрагентом, що стало підставою для стягнення з підприємства 8,6 млн грн передоплати за договором купівлі-продажу газу як пені за невиконання договірних умов.
Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, протягом 3 років з конфіскацією частини майна.
За інформацією ЦПК, йдеться про Костянтина Старовойта.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його ухвалення шляхом подання скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Я сидел при царизме, и при социализме, и при гетмане, и при французской оккупации. ©
наверно, грустный праздник сейчас в бывшем "Укргаз-Энерго"..