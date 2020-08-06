Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що п'ятий президент України Петро Порошенко для їхньої політсили більший ворог, ніж нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

За словами Рудик, "Європейська Солідарність" і "Голос" говорили про те, що "є якісь моменти, в яких опозиційні сили повинні працювати разом".

"Є речі, в яких ми можемо працювати разом - питання Росії, питання війни, питання наїздів на українську мову. Абсолютно точно в нас тут позиція дуже схожа. Питання корупції - тут ми відразу "оп" і розходимося, питання Авакова - ми відразу "оп" і розходимося", - пояснила голова партії.

У той же час, відповідаючи на питання, хто для них більший політичний ворог - Зеленський чи Порошенко - Рудик сказала: "Порошенко... Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська Солідарність". Ну, тобто показати - так це ж просто наша частина".

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