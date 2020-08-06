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Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик

Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що п'ятий президент України Петро Порошенко для їхньої політсили більший ворог, ніж нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

За словами Рудик, "Європейська Солідарність" і "Голос" говорили про те, що "є якісь моменти, в яких опозиційні сили повинні працювати разом".

"Є речі, в яких ми можемо працювати разом - питання Росії, питання війни, питання наїздів на українську мову. Абсолютно точно в нас тут позиція дуже схожа. Питання корупції - тут ми відразу "оп" і розходимося, питання Авакова - ми відразу "оп" і розходимося", - пояснила голова партії.

У той же час, відповідаючи на питання, хто для них більший політичний ворог - Зеленський чи Порошенко - Рудик сказала: "Порошенко... Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська Солідарність". Ну, тобто показати - так це ж просто наша частина".

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Зеленський Володимир (24428) Порошенко Петро (15196) Голос партія (513) Європейська Солідарність (1091) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+172
Ну, в принципе, это всё что нужно знать об этой говнопартии.
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06.08.2020 11:06 Відповісти
+95
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" (с) Сімон Петлюра..
За 100 років нічого не змінилося
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06.08.2020 11:09 Відповісти
+87
Пц. Славик-Свалик завел нужных чуваков в парламент, откусил у Пороха электорат и свалил.
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06.08.2020 11:15 Відповісти
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Доречі, а "казачокка то засланою виявилася"
Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик - Цензор.НЕТ 3178
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06.08.2020 18:46 Відповісти
Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик - Цензор.НЕТ 7892
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06.08.2020 18:48 Відповісти
У дебилов вечно то Гитлер виноват,то Наполеон,то шведский Король Карл XII...,а почему до сих пор дерьме живем,сказать некому... в отличие от побежденных
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06.08.2020 18:54 Відповісти
Маршал Финляндии Маннергейм защитивший маленьку страну от советских идиотов Джугашвили ТРИЖДЫ...,однажды сказал :
Я хочу сказать будущим поколениям,что раздор в собственных рядах бьет сильнее чем меч ненавистгника,а внутренние разногласия распахивают двери перед приходящим противником.....
Кто у нас противник? правильно..блок НАТО и Дональд Трамп а не кремлевская Мразь...
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06.08.2020 19:10 Відповісти
Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик - Цензор.НЕТ 8201
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06.08.2020 19:47 Відповісти
Вакарчук вроде бы хочет еще спеть, да голос подводит, уже не то. Фальшивит так, что и глухому слышно. Время натянуть драную майку и на сцену.
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06.08.2020 20:15 Відповісти
Вторую сторону не сышал, но мнение имею. Там, между прочим, аргументированно указали, почему Порошенко внутренний враг Украины.
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06.08.2020 20:44 Відповісти
https://censor.net/ua/user/145031 -- Аргументом сюда, аргументом туда. Не слышал, но аргументы указал, и даже с внутренними органами пообщался. https://censor.net/ua/user/145031
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06.08.2020 21:08 Відповісти
Не сливайся. Все правильно сказала! Порошенко наиболее хитрый внутренний враг Украины, чем Зеленский.
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06.08.2020 21:26 Відповісти
Що ви очікуєте почути від іванових?
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06.08.2020 21:41 Відповісти
Иваноф, мы тоже имеем твое мнение.
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06.08.2020 22:08 Відповісти
Там, между прочим, аргументированно указали, почему Порошенко внутренний враг Украины.
В чем аргументы? Я ни одного в статье не увидел. А ты видишь?
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07.08.2020 00:19 Відповісти
А попытка обнять не считается?
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07.08.2020 06:48 Відповісти
Это - считается. За нарушение правил Ковид-дистанцирования.
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07.08.2020 15:09 Відповісти
Пані Кіра вирішила політично "серфінгнути" на спадаючій хвилі гімноцунамі проти Пороха, але впала з дошки в неприємну субстанцію.
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06.08.2020 20:37 Відповісти
Видимо, Рудик восхищается убийством нашего воина - героя Ярослава Журавля, который ЧЕТЫРЕ ДНЯ пролежал раненый, истекающий кровью, ожидая помощи от Зеленского и его кодлы в золотых погонах.... Напрасно ждал... Свои не спешат на помощь, у своих есть более важные и срочные дела - игорный бизнес, распродажа земель за копейки, развал армии, преследование патриотов, договорняки с агрессором....
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06.08.2020 22:02 Відповісти
молодец, добила остаточно рейтинг вАкАрчука ))
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06.08.2020 22:28 Відповісти
как были ***нутые, так и остались. есть такой депутат Сергей Терёхин, глупой кире нужно у него поучиться, как делать заявления. А так (фигурально) партия голос показала голую ж*пу. вроде и все говорят об этом, но в том смысле - какие ***нутые
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06.08.2020 23:06 Відповісти
Прямо як зашкварена партія зашквареного діяча, шакала прилипали. Пару років і труп.
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06.08.2020 23:28 Відповісти
голос= самонемочь. Уже сейчас у них ближайший враг-конкурент ---шмарий, вот пусть с ним и "обнимаются" ! И ничего удивительного, что для рудик зечмо не враг---они одной национальности!

Немочные ничтожества типа голоса, гриценковцев, юльков-ляшковцев, смешковцев и еще нескольких, маскирующихся под проукраинские партии, только оттягивают лекторат у Пороха, чем впускают в политику кацапострадателей типа зеленых ублюдков, мертвечуковцев и прочую подкацапную мерзость!
Ничему вас история не учит! Чтобы вы сгинули, как роса на солнце!
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06.08.2020 23:46 Відповісти
Красавели) За такою логікою виходить і Пуйло вам менший ворог - електорати ж різні
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06.08.2020 23:58 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ПОРОШЕНКО САМ ОЛИГАРХ, ЗЕЛЕНСКИЙ ЭТО КОЛОМОЙСКИЙ, А ГОЛОС ЭТО ПИНЧУК !!!
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06.08.2020 23:58 Відповісти
На Бирючем сходняки с рашистам и сопровождение мертвечука полицейскими в оккупированный Крым
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07.08.2020 00:16 Відповісти
да ...партія "голос" виявилася імпотентною...не здивуюся коли вони зільються з "партією шарія"...
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07.08.2020 02:15 Відповісти
Огого!Голос прорізався!Петра ще тільки ці не били-але рейтинг таки підніметься бо у їхніх прихильників основне питання "Чи не стали маріонетками у Петі?"
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07.08.2020 05:01 Відповісти
А що ще можна було очікувати від цього шизофренічного голосу Коломийського ?

Хто голос вечеряє той голос і танцює 😕
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07.08.2020 07:36 Відповісти
для ****@ Порошенко тоже враг, оно же сказало перед президентскими выборами в Украине что будет вести переговоры с любым президентом, но только не с Порошенко, и эта рашистская мразь туда же, все стало на свои места, кто есть кто
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07.08.2020 08:30 Відповісти
чогось при Пороху в деожбюджеті грошики були, і миші там і наскладах не водились; і досі нема жодних фактів (окрім придуманої Г+Г брехні), що Порох з бюджету щось поцупив...
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07.08.2020 10:18 Відповісти
Петя не враг, он барыга и крохобор, не только финансовый и имущественный а и политический барыга
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07.08.2020 10:28 Відповісти
Я перечитав повне інтерв'ю, і там слова про ворога звучать в такому контексті- для нашої партії Порошенко більший ворог ніж Зеленського тому що він вважає нас недопартією а наших виборців своїми.
Тобто все те саме що і в коментарях весь рік, нічого не змінилося.
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09.08.2020 16:19 Відповісти
Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский, - глава партии "Голос" Рудик
Хххххххххххххххххх
Рудик, язьік твой враг и мозг, вернее его отсутствие в черепной коробке.
Вот твои враги по жизни
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11.08.2020 23:15 Відповісти
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