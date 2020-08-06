Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик
Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що п'ятий президент України Петро Порошенко для їхньої політсили більший ворог, ніж нинішній глава держави Володимир Зеленський.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.
За словами Рудик, "Європейська Солідарність" і "Голос" говорили про те, що "є якісь моменти, в яких опозиційні сили повинні працювати разом".
"Є речі, в яких ми можемо працювати разом - питання Росії, питання війни, питання наїздів на українську мову. Абсолютно точно в нас тут позиція дуже схожа. Питання корупції - тут ми відразу "оп" і розходимося, питання Авакова - ми відразу "оп" і розходимося", - пояснила голова партії.
У той же час, відповідаючи на питання, хто для них більший політичний ворог - Зеленський чи Порошенко - Рудик сказала: "Порошенко... Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська Солідарність". Ну, тобто показати - так це ж просто наша частина".
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окка то засланою виявилася"
Я хочу сказать будущим поколениям,что раздор в собственных рядах бьет сильнее чем меч ненавистгника,а внутренние разногласия распахивают двери перед приходящим противником.....
Кто у нас противник? правильно..блок НАТО и Дональд Трамп а не кремлевская Мразь...
В чем аргументы? Я ни одного в статье не увидел. А ты видишь?
Немочные ничтожества типа голоса, гриценковцев, юльков-ляшковцев, смешковцев и еще нескольких, маскирующихся под проукраинские партии, только оттягивают лекторат у Пороха, чем впускают в политику кацапострадателей типа зеленых ублюдков, мертвечуковцев и прочую подкацапную мерзость!
Ничему вас история не учит! Чтобы вы сгинули, как роса на солнце!
Хто голос вечеряє той голос і танцює 😕
Тобто все те саме що і в коментарях весь рік, нічого не змінилося.
Хххххххххххххххххх
Рудик, язьік твой враг и мозг, вернее его отсутствие в черепной коробке.
Вот твои враги по жизни