Начальник департаменту ОГП тиснув на прокурорів для зриву операції щодо ОАСК: є певні моменти. Можемо постраждати всі разом. ВІДЕО
Напередодні вручення НАБУ підозр голові Окружного адмінсуду Вовку і його колегам керівництвом Офісу генпрокурора була зроблена спроба зірвати операцію.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, публікуючи запис відповідної розмови начальника департаменту Офісу Генпрокурора з нагляду за ДБР зі своїми підлеглими - двома прокурорами, які є процесуальними керівниками справи проти суддів Окружного адміністративного суду.
Начальник отримав інформацію, що завтра, 17 липня, із самого ранку, ці прокурори підготували підозри для всіх фігурантів справи, що підозри підписані в заступника генерального прокурора Андрія Любовича, що суд у Кропивницькому дав санкції. Прокурори є процесуально незалежними особами, отримувати інформацію про їхні дії і давати їм будь-які вказівки начальник не має права. Прокурори намагаються уникнути розголошення інформації у справі та уникнути втручання в процес вручення підозр та обшуків. Начальник департаменту прагне отримати інформацію у справі й дає незаконні вказівки. Є висока ймовірність, що ці вказівки узгоджені з керівництвом Генеральної прокуратури. Начальник департаменту призначив своїм підлеглим прокурорам зустріч не на роботі, а в ресторані, в розшифруванні начальник вказаний як (Н), прокурори вказані як (П). Імена учасників розмови відомі, але будуть опубліковані трохи пізніше.
Повне розшифрування запису та інші подробиці читайте в статті за посиланням.
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Юрий Бутусов оприлюднив аудіозапис, на якому один з керівників офісу генпрокурорки Венедіктової намагався зірвати операцію по суддях ОАСКу
Підлеглий Венедіктової тиснув на прокурорів, щоб ті зірвали спільну з НАБУ операцію: "Никто никуда пока не едет... Вы можете поехать, но завтра будем принимать решение по вам. Вот и все."
Якщо найпізніше завтра Венедіктова не звільнить цього клоуна - значить він кришува Вовка і ко від її імені.
Якщо генпрокурорка відморозиться, а Зеленський за це не звільнить її, значить - це він наказав Венедіктовій кришувати Вовка і ко.
Все максимально просто.
Слідкуємо за реакцією Венедіктової та Зеленського.
хіба що старий надійний дідусь Лінч завітає до України..
Але в цьому випадку ніякої посадки, лише страта
От дебіли. Юзіка потрібно було відправити, щоб надавив на прокурорів. Моментально б погодились.