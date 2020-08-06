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Новини
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Начальник департаменту ОГП тиснув на прокурорів для зриву операції щодо ОАСК: є певні моменти. Можемо постраждати всі разом. ВІДЕО

Напередодні вручення НАБУ підозр голові Окружного адмінсуду Вовку і його колегам керівництвом Офісу генпрокурора була зроблена спроба зірвати операцію.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, публікуючи запис відповідної розмови начальника департаменту Офісу Генпрокурора з нагляду за ДБР зі своїми підлеглими - двома прокурорами, які є процесуальними керівниками справи проти суддів Окружного адміністративного суду.

Читайте також: Печерський суд зобов'язав Офіс ГПУ забрати в НАБУ "справу суддів Окружного адмінсуду". У Бюро заявили, що суд вийшов за межі своїх повноважень

Начальник отримав інформацію, що завтра, 17 липня, із самого ранку, ці прокурори підготували підозри для всіх фігурантів справи, що підозри підписані в заступника генерального прокурора Андрія Любовича, що суд у Кропивницькому дав санкції. Прокурори є процесуально незалежними особами, отримувати інформацію про їхні дії і давати їм будь-які вказівки начальник не має права. Прокурори намагаються уникнути розголошення інформації у справі та уникнути втручання в процес вручення підозр та обшуків. Начальник департаменту прагне отримати інформацію у справі й дає незаконні вказівки. Є висока ймовірність, що ці вказівки узгоджені з керівництвом Генеральної прокуратури. Начальник департаменту призначив своїм підлеглим прокурорам зустріч не на роботі, а в ресторані, в розшифруванні начальник вказаний як (Н), прокурори вказані як (П). Імена учасників розмови відомі, але будуть опубліковані трохи пізніше.

Повне розшифрування запису та інші подробиці читайте в статті за посиланням.

НАБУ (5098) Бутусов Юрій (3618) Вовк Павло (300) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3286)


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Топ коментарі
+36
пора перейменувати ОГП у ОПГ
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06.08.2020 11:13 Відповісти
+16
Начальник департамента ОГП давил на прокуроров для срыва операции по ОАСК: Есть определенные моменты. Можем пострадать все вместе - Цензор.НЕТ 4393
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06.08.2020 11:16 Відповісти
+11
Венедиктова має йти з посади під арешт!
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06.08.2020 13:44 Відповісти
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пора перейменувати ОГП у ОПГ
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06.08.2020 11:13 Відповісти
Венедиктова має йти з посади під арешт!
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06.08.2020 13:44 Відповісти
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD2fGQ4JX_E3a6HtnL-2Yvf1aXvDuJJGfUsEhdHswDQA0pUDvwVKeZAtAAL6ODW-***************&hc_ref=ARRsJfGy3qghOYE1zhTD9w_QW7b2eLWHdzb1M8lw6n-KLktgltFowMti4EbOpD0XBnk&fref=nf Vitaliy Shabunin https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD2fGQ4JX_E3a6HtnL-2Yvf1aXvDuJJGfUsEhdHswDQA0pUDvwVKeZAtAAL6ODW-***************&hc_ref=ARRsJfGy3qghOYE1zhTD9w_QW7b2eLWHdzb1M8lw6n-KLktgltFowMti4EbOpD0XBnk&fref=nf
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10157581671664537 1 год ·

Юрий Бутусов оприлюднив аудіозапис, на якому один з керівників офісу генпрокурорки Венедіктової намагався зірвати операцію по суддях ОАСКу
Підлеглий Венедіктової тиснув на прокурорів, щоб ті зірвали спільну з НАБУ операцію: "Никто никуда пока не едет... Вы можете поехать, но завтра будем принимать решение по вам. Вот и все."
Якщо найпізніше завтра Венедіктова не звільнить цього клоуна - значить він кришува Вовка і ко від її імені.

Якщо генпрокурорка відморозиться, а Зеленський за це не звільнить її, значить - це він наказав Венедіктовій кришувати Вовка і ко.
Все максимально просто.
Слідкуємо за реакцією Венедіктової та Зеленського.
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06.08.2020 13:46 Відповісти
у неё крыша - Зеленский , так что ничего не будет , мы(я) проголосовали за кидалу, мы ЛОХИ
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06.08.2020 16:32 Відповісти
хто ж іі посадить?!
хіба що старий надійний дідусь Лінч завітає до України..
Але в цьому випадку ніякої посадки, лише страта
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07.08.2020 10:14 Відповісти
твари!
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06.08.2020 11:14 Відповісти
Начальник департамента ОГП давил на прокуроров для срыва операции по ОАСК: Есть определенные моменты. Можем пострадать все вместе - Цензор.НЕТ 4393
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06.08.2020 11:16 Відповісти
Ухвалой...барабоанная дробь ПЕЧЕРСКОГО суда- обязали это дело передать от НАБУ в Ген проккуратуру. Где Печерский суд, а где корупция? Все эти вопросы решает уже действующий Антикорупционнный суд, но Печерский суд обязал передать в Ген. прокуратуру. На этом можно заканчивать.
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06.08.2020 11:25 Відповісти
Можно только предсказать, когда "Зе" попрощается с Михо. А точнее, когда Михо пошлет его на х... со своими "гешефтмахерами". Страна дебилоидов. То что проголосовали против "реформатора липецкого" еще понятно, но голосовать за "доктора израильской медицины" думая. что он может быть и "Голобородько" нужно очень и очень не любить Украину. "Хмель", наверное, уже десять раз перевернулся в гробу.
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06.08.2020 12:31 Відповісти
Кто такой этот " Михо", мы его знаем?
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06.08.2020 16:08 Відповісти
Это все было видно невооруженным глазом, на роже венедикты написано, а когда она открыла рот, все сомнения отпали сами собой, а как иначе, выросла в мусорской семье.
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06.08.2020 12:38 Відповісти
Банда... держави немає.
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06.08.2020 12:48 Відповісти
Не усугубляйте. Ситуация плохая, но когда державы нету это много-много хуже.
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06.08.2020 17:13 Відповісти
Гниль кругом...прокурори,суди вовчі. В цивілізованій країні, цей крутий прокурор вже сидів би в клітці. Але, на жаль, ми поки на рівні бананових володінь, Держави немає.
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06.08.2020 15:24 Відповісти
Держава есть. Но корумпированная.
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06.08.2020 17:14 Відповісти
Это только цветочки. ЗЕЛЯ-ЖГИ!
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06.08.2020 16:09 Відповісти
Теперь вопрос: читали ли мы такие распечатки при Порохе? И не выходит ли, что когото, 73%, просто нагло и дерзко нае... обманули на выборах?
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06.08.2020 17:12 Відповісти
Какая же это наглая банда судейско-прокурорская, рука руку моет. Грабят страну, сажают патриотов, строят себе дворцы. Будьте вы прокляты.
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06.08.2020 17:35 Відповісти
набуины там есть? (Набуины - сотрудники НАБУ. - Ю.Б., так их называют в Офисе ГенПрокурора),- это все, что нужно знать об Офисе ГенПрокурора и о том, что там работает.
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06.08.2020 17:44 Відповісти
"Начальник департаменту ОГП тиснув на прокурорів..."

От дебіли. Юзіка потрібно було відправити, щоб надавив на прокурорів. Моментально б погодились.
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06.08.2020 18:34 Відповісти
работает под "Мурку", но далеко не тот "профиль" - говно всплывает, останется один Портнов, сегодня еще 90 верных псов назначено.
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06.08.2020 18:49 Відповісти
у многих укр.руководителей любимый сказочный герой - незнайка носова. все читали почему-то незнайку на луне...
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06.08.2020 20:56 Відповісти
проркурор від зеленої шмарклі чи то проститутка, чи то ...лядюга?
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07.08.2020 06:16 Відповісти
 
 