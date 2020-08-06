Начальник департаменту ОГП тиснув на прокурорів для зриву операції щодо ОАСК: є певні моменти. Можемо постраждати всі разом. ВІДЕО

Напередодні вручення НАБУ підозр голові Окружного адмінсуду Вовку і його колегам керівництвом Офісу генпрокурора була зроблена спроба зірвати операцію.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, публікуючи запис відповідної розмови начальника департаменту Офісу Генпрокурора з нагляду за ДБР зі своїми підлеглими - двома прокурорами, які є процесуальними керівниками справи проти суддів Окружного адміністративного суду.

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Начальник отримав інформацію, що завтра, 17 липня, із самого ранку, ці прокурори підготували підозри для всіх фігурантів справи, що підозри підписані в заступника генерального прокурора Андрія Любовича, що суд у Кропивницькому дав санкції. Прокурори є процесуально незалежними особами, отримувати інформацію про їхні дії і давати їм будь-які вказівки начальник не має права. Прокурори намагаються уникнути розголошення інформації у справі та уникнути втручання в процес вручення підозр та обшуків. Начальник департаменту прагне отримати інформацію у справі й дає незаконні вказівки. Є висока ймовірність, що ці вказівки узгоджені з керівництвом Генеральної прокуратури. Начальник департаменту призначив своїм підлеглим прокурорам зустріч не на роботі, а в ресторані, в розшифруванні начальник вказаний як (Н), прокурори вказані як (П). Імена учасників розмови відомі, але будуть опубліковані трохи пізніше.

Повне розшифрування запису та інші подробиці читайте в статті за посиланням.