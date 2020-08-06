Пандемія COVID-19 позбавила роботи понад мільйон осіб в Іспанії: Україні прогнозують схожий сценарій

Понад мільйон людей залишилися в Іспанії без роботи у зв'язку з пандемією коронавірусу, Україну може очікувати схожий сценарій.

Так, в Іспанії, за даними Національного інституту статистики, в період із квітня по червень у зв'язку з карантином роботу втратили понад мільйон осіб, передає "Інтерфакс Україна". Такі дані були зібрані за допомогою опитування активного населення.

З'ясувалося, що найбільше постраждав сектор послуг, також скоротилася кількість працевлаштованих жінок.

Особливо складна ситуація з безробіттям склалася в Каталонії, Мадриді, Андалусії та Кастільї-Ла-Манчі.

Карантин погіршив економічну ситуацію і в Україні, сценарій безробіття може бути схожим з іспанським.

У коментарі OBOZREVATEL голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив: якщо в нормальних умовах рівень безробіття в країні оцінювався в 8-10%, то в умовах коронавірусу цифра щонайменше подвоїться.

"Звичайно, коронавірус, а точніше, ті обмеження, які були запроваджені в Україні, особливо на перших етапах так званої боротьби з коронавірусом, коли діяльність була під забороною або під великими обмеженнями цілі сфери економіки, звичайно, що це призвело до прямого або прихованого безробіття", - сказав експерт.

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Як пояснив він, у разі звільнення йдеться про пряме безробіття, у разі відправлення в неоплачувану відпустку - про приховане.

Новак наголосив, що багато підприємств не зможуть повноцінно відновити роботу, поки всі обмеження не будуть зняті.

Він також підкреслив, що якщо ситуація на ринку праці і буде відновлюватися, то це відбуватиметься дуже повільно.

"Якщо закриття відбувається за лічені місяці, то відновлення потребуватиме років", - сказав економіст.

"Тому сплеск безробіття в Україні в 2020 році, безумовно, буде. Єдине, проблема в нас - дуже слабий облік трудових процесів. Дуже багато людей формально залишаються на роботі а фактично, наприклад, перебувають на заробітках за кордоном", - розповів Новак.

Як писав OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу.