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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 позбавила роботи понад мільйон осіб в Іспанії: Україні прогнозують схожий сценарій

Пандемія COVID-19 позбавила роботи понад мільйон осіб в Іспанії: Україні прогнозують схожий сценарій

Понад мільйон людей залишилися в Іспанії без роботи у зв'язку з пандемією коронавірусу, Україну може очікувати схожий сценарій.

Так, в Іспанії, за даними Національного інституту статистики, в період із квітня по червень у зв'язку з карантином роботу втратили понад мільйон осіб, передає "Інтерфакс Україна". Такі дані були зібрані за допомогою опитування активного населення.

З'ясувалося, що найбільше постраждав сектор послуг, також скоротилася кількість працевлаштованих жінок.

Особливо складна ситуація з безробіттям склалася в Каталонії, Мадриді, Андалусії та Кастільї-Ла-Манчі.

Карантин погіршив економічну ситуацію і в Україні, сценарій безробіття може бути схожим з іспанським.

У коментарі OBOZREVATEL голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив: якщо в нормальних умовах рівень безробіття в країні оцінювався в 8-10%, то в умовах коронавірусу цифра щонайменше подвоїться.

"Звичайно, коронавірус, а точніше, ті обмеження, які були запроваджені в Україні, особливо на перших етапах так званої боротьби з коронавірусом, коли діяльність була під забороною або під великими обмеженнями цілі сфери економіки, звичайно, що це призвело до прямого або прихованого безробіття", - сказав експерт.

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Як пояснив він, у разі звільнення йдеться про пряме безробіття, у разі відправлення в неоплачувану відпустку - про приховане.

Новак наголосив, що багато підприємств не зможуть повноцінно відновити роботу, поки всі обмеження не будуть зняті.

Він також підкреслив, що якщо ситуація на ринку праці і буде відновлюватися, то це відбуватиметься дуже повільно.

"Якщо закриття відбувається за лічені місяці, то відновлення потребуватиме років", - сказав економіст.

"Тому сплеск безробіття в Україні в 2020 році, безумовно, буде. Єдине, проблема в нас - дуже слабий облік трудових процесів. Дуже багато людей формально залишаються на роботі а фактично, наприклад, перебувають на заробітках за кордоном", - розповів Новак.

Як писав OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу.

Автор: 

безробіття (561) Іспанія (929) карантин (18172) експерт (104) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Это не пандемия, а "борцы" с " пандемией" лишили и не работы, а законной возможности добычи средств к существованию, это нечто большее. И сценарий Украины ни#я не будет похож на сценарий состоятельных стран Европы. Нечего болтать чушь, включая лживые цифры.
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06.08.2020 11:33 Відповісти
+3
В Испании - туристичный бизнес пострадал. У нас его нет и не было. Так откуда у нас возьмутся 1 млн безработных?
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06.08.2020 11:33 Відповісти
+1
Не могу не согласиться с экспертом в части "так называемой борьбой с коронавирусом"! Браво! Находятся же смелые люди!
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06.08.2020 12:21 Відповісти
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06.08.2020 11:24 Відповісти
Потрібно довести цю цифру до 10 мільйонів.Буде друга хвиля,а потім третя.
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06.08.2020 11:26 Відповісти
А какжиж 500 000 новіх рабочих мест? Ви же обисчаль
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06.08.2020 11:27 Відповісти
В Испании - туристичный бизнес пострадал. У нас его нет и не было. Так откуда у нас возьмутся 1 млн безработных?
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06.08.2020 11:33 Відповісти
Оттуда! с Польши, Чехии, Словакии приедет 3 млн + 1 млн. местных после остановки или сокращении производств. Или ты думаешь, что заказы и подряды это - вещь постоянная???
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06.08.2020 12:31 Відповісти
Это не пандемия, а "борцы" с " пандемией" лишили и не работы, а законной возможности добычи средств к существованию, это нечто большее. И сценарий Украины ни#я не будет похож на сценарий состоятельных стран Европы. Нечего болтать чушь, включая лживые цифры.
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06.08.2020 11:33 Відповісти
в испании, в зачуханое пгт у моря приезжает больше туристов чем в одессу, и там таких пгт сотни, это не считая барселон, мадридов, севиль и тд. а вы и дальше сравнивайте испанию, где турбизнес треть экономики и Украину, где турбизнес только во Львове.
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06.08.2020 11:45 Відповісти
у нас люди без пандемии уже 30 лет как минимум выживают как могут, а так, соглашусь, что ковидлой нас может накрыть очень сильно, из-за экспоненциально роста, в какой-то момент ситуация может выйти из под контроля.
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06.08.2020 11:55 Відповісти
Ну, выживают - не выживают, а на машине никуда почти не добраться, а доберешься - не припаркуешься Не надоело "выживать"? Работать не пробовали?
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06.08.2020 11:59 Відповісти
ну это такое зубожiння , при этом всеже не все смогли так адаптироваться.
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06.08.2020 12:01 Відповісти
Воу, так ще в травні про 500 тис. нових робочих місць заливали. Шо, пам'ять коротка?
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06.08.2020 12:16 Відповісти
Не могу не согласиться с экспертом в части "так называемой борьбой с коронавирусом"! Браво! Находятся же смелые люди!
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06.08.2020 12:21 Відповісти
 
 