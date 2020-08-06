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Новини Агресія Росії проти України
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Лукашенко доручив запросити генпрокурорів РФ та України для з'ясування ситуації із затриманням бойовиків ПВК "Вагнер"

Лукашенко доручив запросити генпрокурорів РФ та України для з'ясування ситуації із затриманням бойовиків ПВК

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити генеральних прокурорів України та Росії, щоб розібратися в ситуації із затриманням бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для розгляду в ситуації із затриманими бойовиками", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що про це Лукашенко заявив сьогодні на нараді щодо гарантування безпеки виборчої кампанії.

Раніше Офіс президента України повідомив, що Зеленський у телефонній розмові з Лукашенком висловив сподівання, що затримані в Білорусі учасники військових дій на Донбасі будуть передані Україні.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Також читайте: Захарова про затримання бойовиків ПВК "Вагнер" в Білорусі: провина затриманих не доведена, ми їх ображати не дамо

Білорусь (7972) Лукашенко Олександр (2661) росія (66197) прокурор (627) ПВК Вагнер (1542) Офіс Генпрокурора (3286)


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Топ коментарі
+20
Ну Бенедиктова там быстро разберётся!
Ви зробили це разом!
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06.08.2020 11:19 Відповісти
+14
ну ща там вєнєдіктова нарішає...
кого ще разом з вагнерівцями відпустять?
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06.08.2020 11:18 Відповісти
+8
Ага, есть процедура, взяли передали, или нет. Зачем там генпрокуроры?
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06.08.2020 11:22 Відповісти
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ну ща там вєнєдіктова нарішає...
кого ще разом з вагнерівцями відпустять?
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06.08.2020 11:18 Відповісти
БАЦЬКА МОЛОДЕЦ !

будет рашкованского прокурора мордой в г... макать и при этом еще витийствовать с причитаниями

краснобай еще тот !!!!
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06.08.2020 12:06 Відповісти
Ну Бенедиктова там быстро разберётся!
Ви зробили це разом!
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06.08.2020 11:19 Відповісти
За своїм не бажаєш послідкувати?
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06.08.2020 11:32 Відповісти
Это пять баллов! Под беларуским флагом такую муйню написать...
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06.08.2020 12:01 Відповісти
Та й не кажи, навіть соромно за Білорусь!
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06.08.2020 12:14 Відповісти
Эксперди мля...
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06.08.2020 12:40 Відповісти
Йди додому- тут горілки нема!
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06.08.2020 14:27 Відповісти
Венедиктова це Аваков, тому я би не поспішав її зписувати в русофіли.
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06.08.2020 12:18 Відповісти
Портнов теж Аваков?
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06.08.2020 12:38 Відповісти
Венедиктова 100% приедет ни с чем
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06.08.2020 11:19 Відповісти
не для того ее брали, ее миссия Пороха кошмарить
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06.08.2020 11:27 Відповісти
аукцион рабов?
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06.08.2020 11:19 Відповісти
не много ли чести для преступников?
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06.08.2020 11:21 Відповісти
Ага, есть процедура, взяли передали, или нет. Зачем там генпрокуроры?
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06.08.2020 11:22 Відповісти
Ясна річ - похайпувати і набити ціну неординарній події.
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06.08.2020 11:27 Відповісти
Генпрокуроры, как и послы, нужны для лукашенковского очередного цирка. Раздуть из задержания боевичков, как и своих выборов - международный сериал, втянуть кучу участников, а потом решить по-братски - отдать их Крабэ
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06.08.2020 11:29 Відповісти
Они не преступники!
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06.08.2020 11:25 Відповісти
Анишедетиии!!!!
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06.08.2020 11:27 Відповісти
ну тогда пусть лука требует встречу президентов , с Трампов во главе
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06.08.2020 11:50 Відповісти
Вони не злочинці по російським законам, в інших країнах найманців судять.
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06.08.2020 12:23 Відповісти
От блин нечем больше заняться, то аваковцы шоу в кукурузе устроят, то Лукаш с выборами и вагнеровцами. Шоу продолжается...
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06.08.2020 11:21 Відповісти
В данной ситуации очень сильный ход от Луки.Главное время потянуть.Интересно кто посоветовал ??
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06.08.2020 11:21 Відповісти
Мабуть це його КГБісти радили
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06.08.2020 11:31 Відповісти
Если и отдадут нам, то Пуйло или Рамзанка Дыров припугнут Бубочку он и отдаст им Мордору зная его ссыкливость,лучше еслиб Лукашенки себе оставил
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06.08.2020 11:22 Відповісти
Не отдадут, а россиян тем более.
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06.08.2020 11:23 Відповісти
А что я говорил, насчёт того, что не выдаст?)))И ведь не выдаёт, а ломает комедь.
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06.08.2020 11:23 Відповісти
Вот и прояснилось, что задержание вагнеровцев - спектакль для лохтората Беларуси.
Генпрокуроры рф и Украины - вата ватная, поэтому всё будет сделано, как Путину нужно.
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06.08.2020 11:24 Відповісти
Кому и прояснилось, а кто и не решил себя иллюзиями и изначально понимал)))
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06.08.2020 11:34 Відповісти
Не тешил т.е.
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06.08.2020 11:35 Відповісти
Генпрокурору від України їхати не обов"язково, не буду навіть говорити чому.
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06.08.2020 11:26 Відповісти
БАЦЬКА тягне час до виборів, а там видно буде. Може, ці бандюгани будуть його козирною картою, хто зна.
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06.08.2020 11:26 Відповісти
это что очередной минск или зеленая мерзость получит инструкции с кремля как давить всех кто не стоит молча в цирковом стойле?
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06.08.2020 11:27 Відповісти
Колхан пытается одной жопой на двух стульях усидеть.. Результат очевиден, - плюхнется идиот и разобьет себе бошку. А терристов путину отдаст, - без вопросов.
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06.08.2020 11:27 Відповісти
Вещи на Ростов-впору собирать.
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06.08.2020 11:28 Відповісти
Щось крутить Лукашенко. Напевно, затисли кремляді йому тестикули між дверима.
Генпрокурори? А чому не президенти?
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06.08.2020 11:29 Відповісти
Буде два варіанта - вагнерівці зразу поїдуть на родіну, вагнерівців обміняють на таксистів.
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06.08.2020 11:29 Відповісти
Трус - белорус. Не зря поговорка появилась. Бздит таракан самостоятельно решение принять.
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06.08.2020 11:30 Відповісти
- спектакль для лохтората Беларуси.

--------------
Ну не только для нашего, ну и для вашего, топящего за таракана.
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06.08.2020 11:30 Відповісти
""Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками","Источник: https://censor.net/n3212228 батька решил устроить публичные петушинные бои
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06.08.2020 11:36 Відповісти
мутит колхозник...
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06.08.2020 11:37 Відповісти
Кому не понятно, что канитель будет длиться только до выборов, а потом Батько все порешает за пол дня?
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06.08.2020 12:03 Відповісти
Засцяв Лука віддавати бандюків, засцяв.
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06.08.2020 12:03 Відповісти
Хочет поменять без посредников.
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06.08.2020 12:10 Відповісти
Несподіваний крок, а тому апріорі сильний, перевод в юридичну площину, де насильницьке нав'язування мордовського громадянства не грає ролі.
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06.08.2020 12:21 Відповісти
Вот хитрожопый батька , ведь отдавать уродов он и не собирался , а вот устроить гембель это его. Кто сомневался , что так оно и будет?
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06.08.2020 12:23 Відповісти
Вся эта таракнья возня из той же оперы, что и стрельба под Лиозно 1994 году, и метро, .....
Заказчик и режиссёр один, исполнители ролей разные.
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06.08.2020 12:30 Відповісти
Це новела від Вусатого. Які ще прокурори України чи кацапщини? Це компетенція лише прокуратури Біларусі, видавати чи не видавати, а також кому видавати. Затримували правоохоронні органи Біларусі, на території Біларусі, розслідують правоохорнці Біларусі, а тепер здають назад? Якщо є запит від України, то треба вчинити відповідно до міжнародного законодавства: видати або невидати. А не влаштовувати передвиборче шоу на рівному місці та виторговувати у куйла енергоносії подешевше.
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06.08.2020 12:39 Відповісти
Він вже відчуває себе Імператором Бєлай, Малай та Вєлікай...
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06.08.2020 13:03 Відповісти
Что это было - а какая разница!
На сегодня ситуация - прелесть, Бацьке отступать некуда, вот только Венедиктова бы не обосралась....
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06.08.2020 13:06 Відповісти
В её понимании - не обосрется, её главная задача - чтобы "русский мир" не пострадал.
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06.08.2020 14:21 Відповісти
Лукашенко прекрасно знает, что Венедиктова будет играть точно не на стороне Украины.
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06.08.2020 14:18 Відповісти
Если за вагнеровцев гундявый леприкон позвонил бульбофюреру, значит все будет как всегда и выдача отменяется.
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06.08.2020 14:35 Відповісти
 
 