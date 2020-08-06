Лукашенко доручив запросити генпрокурорів РФ та України для з'ясування ситуації із затриманням бойовиків ПВК "Вагнер"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити генеральних прокурорів України та Росії, щоб розібратися в ситуації із затриманням бойовиків ПВК "Вагнера".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
"Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для розгляду в ситуації із затриманими бойовиками", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що про це Лукашенко заявив сьогодні на нараді щодо гарантування безпеки виборчої кампанії.
Раніше Офіс президента України повідомив, що Зеленський у телефонній розмові з Лукашенком висловив сподівання, що затримані в Білорусі учасники військових дій на Донбасі будуть передані Україні.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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кого ще разом з вагнерівцями відпустять?
будет рашкованского прокурора мордой в г... макать и при этом еще витийствовать с причитаниями
краснобай еще тот !!!!
Ви зробили це разом!
Генпрокуроры рф и Украины - вата ватная, поэтому всё будет сделано, как Путину нужно.
Генпрокурори? А чому не президенти?
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Ну не только для нашего, ну и для вашего, топящего за таракана.
Заказчик и режиссёр один, исполнители ролей разные.
На сегодня ситуация - прелесть, Бацьке отступать некуда, вот только Венедиктова бы не обосралась....