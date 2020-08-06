За добу в ЗСУ 34 нові випадки COVID-19, хворіють 265 осіб, - командування Медсил

Станом на 10:00 6 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 265 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє командування Медсил.

За минулу добу зареєстровано 34 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Серед інфікованих за минулу добу в установах охорони здоров'я перебувають 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Одеська міська інфекційна лікарня - 1 працівник ЗСУ). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби перебувають 25 осіб (Київська область - 3 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Львівська область - 14 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ, Миколаївська область - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Усього за час пандемії вилікувалася 661 особа, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуваю 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 162 людини.

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