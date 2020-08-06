За добу в ЗСУ 34 нові випадки COVID-19, хворіють 265 осіб, - командування Медсил
Станом на 10:00 6 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 265 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє командування Медсил.
За минулу добу зареєстровано 34 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Серед інфікованих за минулу добу в установах охорони здоров'я перебувають 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Одеська міська інфекційна лікарня - 1 працівник ЗСУ). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби перебувають 25 осіб (Київська область - 3 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Львівська область - 14 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ, Миколаївська область - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Усього за час пандемії вилікувалася 661 особа, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуваю 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 162 людини.
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ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ 2020, 09:46
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/6/7112905/#comments 0
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Більшість із них - у Сілезькому, Малопольському воєводствах, ще частина - у Великопольському та Підкарпатському.
"У цих повітах ми хочемо посилити карантинні обмеження фактично у всіх сферах життя. Це стосуватиметься ярмарків та конгресів, весіль, спортивних і культурних подій, роботи закладів харчування, транспорту і "маскового режиму", - зазначив міністр.
Загалом у Польщі 380 повітів, тож 20 - відносно незначна кількість території країни, додав Лукаш Шумовський.