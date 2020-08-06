На цей момент Білорусь офіційно не підтвердила згоди передати Україні членів ПВК "Вагнер", - Кулеба
Офіційні особи Білорусі поки не підтвердили своєї згоди передати Україні членів приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які брали участь у бойових діях на боці бойовиків на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Розмова вчора між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін дано відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь уже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували. На даний момент вона існує з джерел у ЗМІ...", - сказав Кулеба в четвер на брифінгу.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
5 серпня президент України Володимир Зеленський докладно обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі бійців ПВК "Вагнер".
У ході телефонної розмови Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання. "Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - сказав він.
Як повідомляє прес-служба президента України, глави держав відзначили важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів України та Білорусі, зокрема в контексті передання Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лукашенко запросив генпрокурорів України і Росії для обговорення ситуації з "вагнерівцями"
кто больше даст за дятлов
вот это ШОУМЕН !!!!!!!!!!!!
ведь мордой в сосбственное г... бацька макать будет и еще краснобайствовать
не думаю,що віддасть Украні ОРДЛО-вських сепарів
отдать этих террористов Украине это почти тоже самое как объявить войну РФ....
а нам расстраиваться не нужно - Зеля все равно бы отдал их за таксистов с Луганска...
случился бы бы очередной позор ...
І це без врахування тиску Кремля.
И расстреляйте обязательно всю єту сволоту.Не забудьте приєднати до них Медвєдчука та Рабіновича.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В чому конструктивність розмови президентів?
https://www.youtube.com/watch?v=u2HpqUV4r-E
Ця пісня для тебе.
Это не Лукашенко строптив по отношению к Кремлю. В его мире это Кремль строптив и неблагодарен по отношению к нему, потому что не дает холопу столько преференций, сколько ему хочется, потому что вдруг, мало ли, на самом деле (это его искренний страх, в отличие от страха подыгрывающих здесь ему псевдоукраинских ботов) подыскивает ему более удобную замену - как же от сиськи оторвут!
В Беларуси те, кто воевал на стороне законной украинской власти, не могут вернуться домой под страхом наказания за наемничество. При режиме Лукашенко. Те, кто съездил, и не раз, спасать "братков от фашистов" , живут припеваючи. При режиме Лукашенко. Некоторых вызвали в органы, для проформы. Потом эти местные хвалились. Что у кого-то его следователь, вместо опроса/допроса ходил куда-то по своим делам, а его оставлял в кабинете играть на служебном компьютере. Что кто-то у "пацанов" в милиции спросил: "Если тут такое будет, автомат мне дадите" - Дадим, конечно." Лукашенко хороший, милиция плохая? Цитата: "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли." Это он про боевиков, которых якобы Москва якобы послала якобы его свергать, убивать даже, может быть. И с другой стороны безмерная жестокость, насилие и хамство в отношении людей, собравшихся в очереди в магазин национальной одежды, потому что за ними - о как! - стоят, оказывается, "кукловоды", не будем говорить откуда, но из Кремля. О какой честности, о какой выдаче бандитов тут можно говорить, когда это одна шайка. За каждого демонстративно отданного Украине боевика, если, конечно, они будут отданы, Лукашенко расплатится с Московой шкурами, а может, и головами сотен белорусских патриотов.
Надеюсь и не отдадут. Позора оберемся, когда Зеленский их тупо вернет, как Порошенко в 2014м "заблудившихся" службовых наРФии.