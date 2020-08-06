УКР
На цей момент Білорусь офіційно не підтвердила згоди передати Україні членів ПВК "Вагнер", - Кулеба

Офіційні особи Білорусі поки не підтвердили своєї згоди передати Україні членів приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які брали участь у бойових діях на боці бойовиків на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розмова вчора між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін дано відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь уже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували. На даний момент вона існує з джерел у ЗМІ...", - сказав Кулеба в четвер на брифінгу.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко доручив запросити генпрокурорів РФ та України для з'ясування ситуації із затриманням бойовиків ПВК "Вагнер"

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

5 серпня президент України Володимир Зеленський докладно обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі бійців ПВК "Вагнер".

У ході телефонної розмови Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання. "Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - сказав він.

Як повідомляє прес-служба президента України, глави держав відзначили важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів України та Білорусі, зокрема в контексті передання Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.

+10
И не подтвердит... Отношения с Россией ей дороже. Просто сошлется на трудности перевода
06.08.2020 11:38
+9
и не отдаст...
отдать этих террористов Украине это почти тоже самое как объявить войну РФ....
а нам расстраиваться не нужно - Зеля все равно бы отдал их за таксистов с Луганска...
случился бы бы очередной позор ...
06.08.2020 11:40
+6
так ви й не передавали поки ще офіційного запиту на видачу.. Нафіг брехати, ******?
06.08.2020 11:39
И не подтвердит... Отношения с Россией ей дороже. Просто сошлется на трудности перевода
06.08.2020 11:38
Опередил ). Лукашенко понимает, что Путин его прижмет рано или поздно. Но хочет облегчить свою участь.
показати весь коментар
06.08.2020 11:42
Бацька устраивает аукцион

Лукашенко запросив генпрокурорів України і Росії для обговорення ситуації з "вагнерівцями"

кто больше даст за дятлов

вот это ШОУМЕН !!!!!!!!!!!!
06.08.2020 11:52
интересно, приедет ли прокурор рашки ?

ведь мордой в сосбственное г... бацька макать будет и еще краснобайствовать
06.08.2020 11:59
бАЦЬКА ТАКИМ ЧИНОМ ДАЛІ ПРОБУЄ ШАНТАЖУВАТИ(ХОЧ ЯКОСЬ) КРЕМЛЬ.

не думаю,що віддасть Украні ОРДЛО-вських сепарів
06.08.2020 11:38
запропонувати йому Цепкала і зразу віддасть
06.08.2020 11:52
так ви й не передавали поки ще офіційного запиту на видачу.. Нафіг брехати, ******?
06.08.2020 11:39
зеопарыши ,как обычно,врут!!
06.08.2020 11:46
Это будет долго и нудно, пока не выберут Луку в очередной раз...
06.08.2020 11:39
и не отдаст...
отдать этих террористов Украине это почти тоже самое как объявить войну РФ....
а нам расстраиваться не нужно - Зеля все равно бы отдал их за таксистов с Луганска...
случился бы бы очередной позор ...
06.08.2020 11:40
Розовые мечты набутылочника
06.08.2020 11:43
Там болота вроде бы глубокие,можно вагнеровцев и потерять..
06.08.2020 11:40
Лукашенко повинен залишити інтригу до виборів, щоб не відштовхнути від себе як прокремлівску частину електорату, так і пробілоруську.
І це без врахування тиску Кремля.
06.08.2020 11:43
Настойчиво попросите! И всё получится.
И расстреляйте обязательно всю єту сволоту.Не забудьте приєднати до них Медвєдчука та Рабіновича.
06.08.2020 11:46
Так вы ж суки даже запрос не направили. На что им отвечать?!
06.08.2020 11:46
"Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ…", - сказал Кулеба в четверг на брифинге.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В чому конструктивність розмови президентів?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В чому конструктивність розмови президентів?
06.08.2020 11:47
Ха, Белорусии уже по рукам и по губам надавали!
06.08.2020 11:50
лукашенка як і наші керманичі про путінські проститутки
06.08.2020 11:54
ЗЕдурень думкою багатіє.
06.08.2020 11:55
Цирк, не верю ни таракану ни Зе ни падлошенку никому
06.08.2020 11:59
Андрій Миколайчук - Піду втоплюся
https://www.youtube.com/watch?v=u2HpqUV4r-E
Ця пісня для тебе.
06.08.2020 12:01
А Вы кому из них верите?
06.08.2020 12:49
а Йулі віриш хоч?))
06.08.2020 12:26
Никогда Лукашенко не выдаст сепаров Украине, не верьте усатому таракану!
06.08.2020 12:04
Ніхто не видасть Україні найманців РФ, це буде вже дійсно між РФ і Білорусією така тріщина, що без помсти з боку РФ не залічиться. Тут важливо Україні підтримувати ворогів РФ, а не приймати зеленими недополітиками, тих хто в ній переховується. Важливо розвідці і спецслужбам України пхати палки в колеса РФ по усьому світі, там де вона хоче щось урвати. Допомагати всім хто воює проти РФ. Наш друг - це ворог нашого ворога. І начхати диктатор він чи демократ, як гаранти , наприклад, начхали на роззброєну Україну. Здавати друзів РФ її ворогам і конкурентам та допомагати їм їх знищувати.
06.08.2020 12:04
Дурной тон цитировать себя, но повторю из собственного недавнего "мегапоста", чтобы в интервале полутора часов не переписывать одну и ту же мысль другими словами.

Это не Лукашенко строптив по отношению к Кремлю. В его мире это Кремль строптив и неблагодарен по отношению к нему, потому что не дает холопу столько преференций, сколько ему хочется, потому что вдруг, мало ли, на самом деле (это его искренний страх, в отличие от страха подыгрывающих здесь ему псевдоукраинских ботов) подыскивает ему более удобную замену - как же от сиськи оторвут!

В Беларуси те, кто воевал на стороне законной украинской власти, не могут вернуться домой под страхом наказания за наемничество. При режиме Лукашенко. Те, кто съездил, и не раз, спасать "братков от фашистов" , живут припеваючи. При режиме Лукашенко. Некоторых вызвали в органы, для проформы. Потом эти местные хвалились. Что у кого-то его следователь, вместо опроса/допроса ходил куда-то по своим делам, а его оставлял в кабинете играть на служебном компьютере. Что кто-то у "пацанов" в милиции спросил: "Если тут такое будет, автомат мне дадите" - Дадим, конечно." Лукашенко хороший, милиция плохая? Цитата: "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли." Это он про боевиков, которых якобы Москва якобы послала якобы его свергать, убивать даже, может быть. И с другой стороны безмерная жестокость, насилие и хамство в отношении людей, собравшихся в очереди в магазин национальной одежды, потому что за ними - о как! - стоят, оказывается, "кукловоды", не будем говорить откуда, но из Кремля. О какой честности, о какой выдаче бандитов тут можно говорить, когда это одна шайка. За каждого демонстративно отданного Украине боевика, если, конечно, они будут отданы, Лукашенко расплатится с Московой шкурами, а может, и головами сотен белорусских патриотов.
06.08.2020 12:05
тут трактористу нада проявить недюжие таланты в гибкости чтобы и рыбку съесть и на х.. не сесть))
06.08.2020 12:25
Так кому передавать? Эти поменяют на таксистов,лучше что бы им беларуссы 20 лет дали за терроризм!!
06.08.2020 12:35
Думаю, что мид Украины не настолько наивный, чтобы верить таракану, комуняцкое руководство бялоруси и москалей, повязаны преступлениями против своих граждан, и весь ответ.
06.08.2020 12:49
Циган дрочит путлера .никого он нам не передаст
06.08.2020 12:50
Да не надейтесь вы на выдачу вагнеровцев украине!! Этот пройдоха и врунишка и трус, Лукашенко, никогда не пойдёт против *****!!
06.08.2020 16:16
Фактически схема возврата боевиков в Россию через Украину согласована между Россией и Украиной. Потом их обменяют на "таксистов", наловленных на улицах случайных людей и т.п. Но дело усложнено тем, что Лукашенко будет держать задержанных боевиков до окончания выборов и хочет визита Зеленского в качестве жеста признания результатов выборов. Позиция Украины абсолютно проиграшна по действиям прокуратуры и МИДа. Украина должна требовать от Беларуси выдаче всех кто идентифицирован как участники боевых действий на Донбассе не зависимо от гражданства.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
06.08.2020 16:35
Все прекрасно понимают, что этих бандитов Украине не отдадут и все эти "звонки" и заявления делаются только для виду.
06.08.2020 17:11
Надежды юношей питают...
Надеюсь и не отдадут. Позора оберемся, когда Зеленский их тупо вернет, как Порошенко в 2014м "заблудившихся" службовых наРФии.
06.08.2020 19:03
 
 