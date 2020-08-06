На цей момент Білорусь офіційно не підтвердила згоди передати Україні членів ПВК "Вагнер", - Кулеба

Офіційні особи Білорусі поки не підтвердили своєї згоди передати Україні членів приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які брали участь у бойових діях на боці бойовиків на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розмова вчора між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін дано відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь уже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували. На даний момент вона існує з джерел у ЗМІ...", - сказав Кулеба в четвер на брифінгу.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

5 серпня президент України Володимир Зеленський докладно обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі бійців ПВК "Вагнер".

У ході телефонної розмови Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання. "Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - сказав він.

Як повідомляє прес-служба президента України, глави держав відзначили важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів України та Білорусі, зокрема в контексті передання Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.