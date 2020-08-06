3200 тонн вилученої селітри можуть зберігатися в порту Миколаєва з 2018 року: це на 450 тонн більше, ніж вибухнуло в Бейруті. ФОТО
У 2018 році в порт Миколаєва з Грузії прибуло судно з 3200 тоннами селітри, яку вилучили та помістили на зберігання. Вибухонебезпечне добриво може досі залишатися на складах.
Про це пише голова ГО "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.
"18.09.2018 року судно "Тузла" з 3200 тоннами "простроченої" селітри зайшло в Нікморпорт на 12 причал. Почалося передбачене за процедурою відвантаження, але екологічною інспекцією було відмовлено в оформленні вантажу. Крім цього, екоінспекція звернулася в держспоживслужбу області, в митницю, прокуратуру, СБУ і поліцію. Судно пішло, а вантаж залишився лежати в порту", - пише він.
Сенченко пише, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження, а слідчі органи проводили огляд "товару" і стверджували, що невстановлені посадові особи компанії-експедитора робили спроби надати "товарний вигляд" вантажу, щоб випустити його у вільний обіг на території України.
Станом на січень 2019 року заарештовані 3200 тон селітри перебували на тому ж 12 причалі ДП "ММТП", а в лютому 2019 року суд відмовив у знятті арешту на майно.
"Інших рішень суду, де б ішлося про цю заарештовану селітру, в Єдиному реєстрі судових рішень немає (ФОТО 9), виходячи з цього, вона повинна перебувати там, де її і залишили - на 12 причалі Миколаївського морського торгового порту", - робить висновок Сенченко.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.
У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.
Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".
В 2003 году в свежепокрашенном трюме (заполненном парами растворителя) несколько человек проводили сварочные работы. Труп одного нашли, остальные по-видимому аннигилировались или улетели на орбиту.
"Один человек ранен, четверо пропали без вести в результате взрыва во время проведения газосварочных и малярных работ на сухогрузе "Алексей Федоров" на судоремонтном заводе им. Коминтерна в Херсоне."
Учиться надо на чужих ошибках !
я в сторону морпорта ни ногой!
Уже объявили, взорвалась конфискованная взрывчатка.
Официальное заявление: было два взрыва, взорвался склад в котором многое годы складировали конфискованные взрывчатые вещества.
Расследование покажет, вполне возможно, что первоначально взорвалась взрывчатка и сдетонировала селитру. А может вообще, в селитре провозили взрывчатку. А может ...
В статье говорится о том, что неустановленные должностные лица компании-экспедитора предпринимали попытки предать "товарный вид" грузу, чтобы выпустить ее в свободный оборот на территории Украины, то есть груз пришел с утраченным "товарным видом", более того мог при покупке уже иметь такой вид.
«Руставский азот» единственный производитель минеральных и азотных удобрений на Южном Кавказе. С 17 года на предприятии происходит рейдерский захват россиянами , судебные тяжбы, увольнения, забастовки рабочих, веселуха вопщем ,судьба этих 3200 тонн селитры не известна, но наверняка не простая)да и не факт что это именно этого завода селитра, просто это самый логичный вывод. Факт в том что пришла она в Николаев немного не в том виде, так что даже портовый эксперт , на котором наверняка клейма негде ставить, не взял видимо предложенную ему немалую взятку, а заблокировал груз, значит на то были свои и весьма веские причины. Аммиачная селитра нельзя сказать , что очень стабильный химикат, плавление 170 градусов, полное разложение 210 , плюс это сильнейший окислитель контакты с любого рода восстановителями(от любого топлива до древесных опилок) опасны,начиная с возгорания заканчивая взрывом. Судя по фото в начале, условия хранения, мягко говоря, продолжают не соблюдаться, так что бомба тикает, дай бог чтоб хватило мозгов обезвредить пока не поздно. Тут согласен, давно могли продать и использовать по назначению, кому пойдут бабки, государству, импортеру или порту за хранение - дело двадцатое, селитре место в земле, а делить ее потом в судах можно хоть до посинения.....