3200 тонн вилученої селітри можуть зберігатися в порту Миколаєва з 2018 року: це на 450 тонн більше, ніж вибухнуло в Бейруті. ФОТО

У 2018 році в порт Миколаєва з Грузії прибуло судно з 3200 тоннами селітри, яку вилучили та помістили на зберігання. Вибухонебезпечне добриво може досі залишатися на складах.

Про це пише голова ГО "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.

"18.09.2018 року судно "Тузла" з 3200 тоннами "простроченої" селітри зайшло в Нікморпорт на 12 причал. Почалося передбачене за процедурою відвантаження, але екологічною інспекцією було відмовлено в оформленні вантажу. Крім цього, екоінспекція звернулася в держспоживслужбу області, в митницю, прокуратуру, СБУ і поліцію. Судно пішло, а вантаж залишився лежати в порту", - пише він.

Сенченко пише, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження, а слідчі органи проводили огляд "товару" і стверджували, що невстановлені посадові особи компанії-експедитора робили спроби надати "товарний вигляд" вантажу, щоб випустити його у вільний обіг на території України.

Станом на січень 2019 року заарештовані 3200 тон селітри перебували на тому ж 12 причалі ДП "ММТП", а в лютому 2019 року суд відмовив у знятті арешту на майно.

Читайте також: Вибух у Бейруті стався під час зварювальних робіт у порту, від чого здетонували 2,7 тис. тонн селітри, - ЗМІ

"Інших рішень суду, де б ішлося про цю заарештовану селітру, в Єдиному реєстрі судових рішень немає (ФОТО 9), виходячи з цього, вона повинна перебувати там, де її і залишили - на 12 причалі Миколаївського морського торгового порту", - робить висновок Сенченко.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".







