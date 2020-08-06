УКР
Зеленський: якби залежало тільки від України, то був би принциповий режим тиші й ми б перейшли до наступних етапів завершення війни. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що режим припинення вогню на Донбасі буде зберігатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на брифінгу в місті Часів Яр Донецької області.

"Мені складно сказати і складно детально за одну хвилину відповісти про режим тиші. Тому що ми б говорили про режими тиші, які були раніше, і які відбуваються зараз. У житті може бути все, і ми боремося, щоб цей режим не порушився. Але все може бути - це життя, ви прекрасно розумієте. Якби все залежало тільки від нашої сторони, то я впевнений, що це зараз був би принциповий режим тиші й ми б перейшли до наступних кроків, наступних етапів завершення війни", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що про порушення режиму тиші можна говорити годинами, і там є багато питань і проблем.

"Ми вдячні нашим військовим. Найголовніше - що ми хочемо витримати цей режим тиші й щодня просто не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо. Гарантувати нічого не можу. Але скажу вам, що ми робимо все, дуже багато всього робимо, як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі, так і на зустрічах в режимі відеоконференцій. Будемо далі тримати кулаки", - наголосив він.

Зеленський Володимир (25515) Донбас (22366) перемир’я (1006)
Топ коментарі
+64
Войну завершить невозможно. ее можно только выиграть или проиграть
06.08.2020 12:22 Відповісти
+46
Идиот.Не может быть "завершения войны".Либо победа,либо поражение,посередине не бывает!!!!!
06.08.2020 12:23 Відповісти
+37
Если бы так просто можно было бы закончить войну, то Порошенко ее бы давно закончил. Легко было критиковать Порошенко, когда сам ничего не знал. Плохо, что 73 процента поверили этому клоуну.
06.08.2020 12:27 Відповісти
"Зеленський також зазначив, що про порушення режиму тиші можна говорити годинами Джерело: https://censor.net/ua/n3212244"
то може варто почати особливо з патріотами, добровольцями, журналістами?
06.08.2020 15:02 Відповісти
Идет сложная политико-дипломатическая партия , в которую входят не только переговорьі в Минском и , главное , Нормандском формате , но и режим санкций , введенньій против РФ. У Украиньі есть шансьі не только вьістоять , но и вьіиграть данную партию. Очень бьі помогли испьітания собственного ракетного оружия стратегического неядерного сдерживания , что дополнительно простимулирует Кремль к вьіводу своих войск и вооружений с территории Донбасса.
06.08.2020 15:07 Відповісти
Надо совсем не знать "руssкий рейх" (с), что бы писать такую чушь. Сколько раз не заглядывай Путину в глаза, там видно только одно: война.
06.08.2020 16:53 Відповісти
Я так понимаю Ярослав Журавель 4 дня истекал кровью до смерти ради этого режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, который не соблюдается "той стороной".
06.08.2020 16:49 Відповісти
