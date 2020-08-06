Зеленський: якби залежало тільки від України, то був би принциповий режим тиші й ми б перейшли до наступних етапів завершення війни. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що режим припинення вогню на Донбасі буде зберігатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на брифінгу в місті Часів Яр Донецької області.

"Мені складно сказати і складно детально за одну хвилину відповісти про режим тиші. Тому що ми б говорили про режими тиші, які були раніше, і які відбуваються зараз. У житті може бути все, і ми боремося, щоб цей режим не порушився. Але все може бути - це життя, ви прекрасно розумієте. Якби все залежало тільки від нашої сторони, то я впевнений, що це зараз був би принциповий режим тиші й ми б перейшли до наступних кроків, наступних етапів завершення війни", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що про порушення режиму тиші можна говорити годинами, і там є багато питань і проблем.

"Ми вдячні нашим військовим. Найголовніше - що ми хочемо витримати цей режим тиші й щодня просто не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо. Гарантувати нічого не можу. Але скажу вам, що ми робимо все, дуже багато всього робимо, як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі, так і на зустрічах в режимі відеоконференцій. Будемо далі тримати кулаки", - наголосив він.