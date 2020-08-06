Інформація про постраждалих українців на борту вантажних суден у порту Бейрута не підтверджується, - Кулеба
Інформація про те, що серед постраждалих від вибуху в порту Бейрута є українці, які прибули в порт міста на двох вантажних суднах, не підтверджується.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Була інформація, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, перебували громадяни України, але на цей момент ця інформація не підтверджується. За нашими даними, екіпаж цих кораблів складався лише з іноземців", - сказав міністр.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.
Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.
Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.
