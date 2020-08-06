Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Тристоронній контактній групі все ж буде працювати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на брифінгу в місті Часів Яр Донецької області.
Він зазначив, що до складу української делегації в ТКГ, крім Леоніда Кравчука і Вітольда Фокіна, увійдуть віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.
"Запросили Леоніда Макаровича (Кравчука. - ред.). Із ним буде працювати і пан Фокін, і наш віце-прем'єр Резніков, і пан Демченко. Тобто в нас дуже потужна група. Я бачу тільки зараз зростання кількості переговорів і кількості зустрічей" , - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.
4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.
МОЩНА ГРУПА МАРАЗМАТИКІВ
МАРАЗМАТИКІ МОЦНІ.
ЗЕ, Ростов ждет.
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.
