Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Тристоронній контактній групі все ж буде працювати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

про це президент повідомив на брифінгу в місті Часів Яр Донецької області.

Він зазначив, що до складу української делегації в ТКГ, крім Леоніда Кравчука і Вітольда Фокіна, увійдуть віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

"Запросили Леоніда Макаровича (Кравчука. - ред.). Із ним буде працювати і пан Фокін, і наш віце-прем'єр Резніков, і пан Демченко. Тобто в нас дуже потужна група. Я бачу тільки зараз зростання кількості переговорів і кількості зустрічей" , - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.