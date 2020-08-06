УКР
Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група

Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Тристоронній контактній групі все ж буде працювати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на брифінгу в місті Часів Яр Донецької області.

Він зазначив, що до складу української делегації в ТКГ, крім Леоніда Кравчука і Вітольда Фокіна, увійдуть віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

"Запросили Леоніда Макаровича (Кравчука. - ред.). Із ним буде працювати і пан Фокін, і наш віце-прем'єр Резніков, і пан Демченко. Тобто в нас дуже потужна група. Я бачу тільки зараз зростання кількості переговорів і кількості зустрічей" , - повідомив Зеленський.

Читайте також: Фокін ще не вирішив, чи буде він входити в українську делегацію в ТКГ, - прессекретар Єрмака Зарівна

Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.

+39
Фокин будет работать в ТКГ, у нас сейчас очень мощная группа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3633
показати весь коментар
06.08.2020 12:42 Відповісти
+35
самі МОЩІ позбирались..
ха ха
показати весь коментар
06.08.2020 12:38 Відповісти
+30
Мощная от слова "мощи".
показати весь коментар
06.08.2020 12:39 Відповісти
Мощная разве что от слова мощи
показати весь коментар
06.08.2020 14:33 Відповісти
Для того щоб відрізняти зграю дармоїдів-шарлатанів, чи навіть воролгів від зібрання мудреців треба бути самому мудрецем. Наскільки відомо Зеленський не є фахівцем, ні в дипломатії, ні в політиці, тому, що не має досвіду управління навіть овочевою базою. Отже його заява це - абсурд.
показати весь коментар
06.08.2020 14:35 Відповісти
Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука. - Ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Источник: https://censor.net/n3212253

МОЩНА ГРУПА МАРАЗМАТИКІВ
МАРАЗМАТИКІ МОЦНІ.
показати весь коментар
06.08.2020 14:44 Відповісти
Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 9947
показати весь коментар
06.08.2020 14:52 Відповісти
"Зеленский: Фокин будет работать в ТКГ, у нас сейчас очень мощная группа" - "- Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору."
показати весь коментар
06.08.2020 14:58 Відповісти
Самая мощная команда

Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 3242
показати весь коментар
06.08.2020 15:15 Відповісти
А где ж твои "новые лица", вовочка?
показати весь коментар
06.08.2020 15:17 Відповісти
Привлечение к труду пенсионеров, стоящих одной ногой в могиле, и детей является нарушением украинского законодательства.
показати весь коментар
06.08.2020 15:28 Відповісти
60 лет - и на пенсию, а эти в 88 лет лезут старые пни!!!
показати весь коментар
06.08.2020 19:07 Відповісти
зеля, це твої новії ліца у політиці?
показати весь коментар
06.08.2020 15:31 Відповісти
Послали готовить капитуляцию двух немощных стариков-доходяг - думают, что их бить пожалеют.
показати весь коментар
06.08.2020 15:38 Відповісти
Де він **** бере такий кокс
показати весь коментар
06.08.2020 15:47 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:13 Відповісти
Мощная группа старых пердунов - стариков-коммунистов-рашистов!!! Ответ простой- Путин в восторге!!
показати весь коментар
06.08.2020 16:04 Відповісти
ЗЕ рехнулся - коммуняков, старых пердунов брать на переговоры.....

ЗЕ, Ростов ждет.
показати весь коментар
06.08.2020 16:08 Відповісти
Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 4782
показати весь коментар
06.08.2020 16:20 Відповісти
Ну о-о-очень мощная группа (мощи - это сила!)
показати весь коментар
06.08.2020 16:23 Відповісти
Марно сподіватись на людину яка не працювала 86років, що вона почне працювати на 87му.
показати весь коментар
06.08.2020 16:28 Відповісти
Кравчук уже подписал Будапештский меморандум... не хватило, не понял, не всосал о договорах с кацапами? Коммуняки сраные
показати весь коментар
06.08.2020 16:31 Відповісти
Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 3658
показати весь коментар
06.08.2020 16:36 Відповісти
В зеленому степу і старий кизяк гора.
показати весь коментар
06.08.2020 16:37 Відповісти
Старперы развалят эту никчемное ТГК как советский союз, опыт уже есть.Аминь
показати весь коментар
06.08.2020 16:57 Відповісти
Всё равно это лишь говорильня. Пусть говорят, уж сколько лет прошло, а толку чуть выше ноля.
показати весь коментар
06.08.2020 17:50 Відповісти
тому і результат вище нуля бо такі команди збирають
показати весь коментар
06.08.2020 18:29 Відповісти
Не в команде дело, всё равно они не имеют полномочий подписать то, что не утвердит власть в Киеве (это только то, что касается украинской переговорной стороны).
показати весь коментар
06.08.2020 18:38 Відповісти
С такой командой, никакие сепаратисты ненужны.
показати весь коментар
06.08.2020 17:52 Відповісти
В цій групі ще Медведчука бракує!!! Долбо%оби ля!
показати весь коментар
06.08.2020 18:09 Відповісти
Если удастся собрать вместе всю эту мощную группу, то они все вместе смогут произвести супер мощный выхлоп.
показати весь коментар
06.08.2020 18:30 Відповісти
Витольд Фокин - отрыжка советского совка, ватник, который в 2014 году мычал о том, что на Донбассе восстал трудовой народ и шахтеры.
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.
показати весь коментар
06.08.2020 18:31 Відповісти
А трудовой народ и шахтеры именно в 2014 восстали. Только спонсором выгодополучателем конечно был Кремль.
показати весь коментар
06.08.2020 19:50 Відповісти
Патужный министр МВД, патужная группа у ТКГ у зели)) Патужность Авакова, к примеру, 72 Вт...)) А патужность переговорной группы дето ватт 20...)
показати весь коментар
06.08.2020 18:54 Відповісти
звягильского фиму надо добавить(
показати весь коментар
06.08.2020 19:00 Відповісти
Мене хвилює не вік, а погляди цих комуняк.
показати весь коментар
06.08.2020 19:34 Відповісти
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua


https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua
@durdominua

https://twitter.com/durdominua/status/1291069725502402561

лохи хотели - лохи имеют https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 1895
показати весь коментар
06.08.2020 20:06 Відповісти
Грана зелень не в змозі виконати навіть найлегшу свою обіцянку - "новиє ліца". Таких вже маразматів відкопують, що "новєє" вже не буває.
показати весь коментар
06.08.2020 20:12 Відповісти
Хоч би, ні хто, не гигнув ,на важливій компросній зустрічі. Бо в кремлі звинуватять в провокації !
показати весь коментар
06.08.2020 20:27 Відповісти
магучая кучка!
показати весь коментар
06.08.2020 20:27 Відповісти
Брежнев тоже неплохой вариант
показати весь коментар
06.08.2020 21:56 Відповісти
Очень мощная группа собралась, будем летать и всех бомбить.
показати весь коментар
06.08.2020 21:36 Відповісти
одному комуняцкому старперу 86 а второму 87..... офигительная маразматическая сила! я бы их точно на йух послал а не в минск впрочем и весь лугандон с его папуасами послал бы туда же!!!! не нужнен он Украине!!!!
показати весь коментар
06.08.2020 22:04 Відповісти
Почем нафталин для народа ?
показати весь коментар
06.08.2020 22:10 Відповісти
Мощная группа слива уУкраины в рашскую колонию. Энтузиазм зели понятен, это президента УКраины избинают раз в 4 года...А губернатора украинского округа РФ назначат лет на 20
показати весь коментар
06.08.2020 22:20 Відповісти
фАкін и кравчукча - дуже потужні переговорники.
показати весь коментар
07.08.2020 10:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 