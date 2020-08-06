УКР
США і НАТО, або з України, або РФ нас так сильно "любить" - не знаємо, але триває гібридна війна проти Білорусі, і ми чекаємо капостей з будь-якого боку, - Лукашенко

Держава не допустить дестабілізації ситуації в країні під час виборів.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на нараді щодо гарантування безпеки виборчої кампанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він звернув увагу керівництва МВС: правоохоронні органи для недопущення дестабілізації обстановки в країні і для виявлення підозрілих осіб мають активно взаємодіяти з населенням. Президент Білорусі зауважив, що багатьох провокаторів вдалося затримати лише завдяки пильності громадян.

"Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нового не скажете: ми не знаємо, на що вони здатні. Ми навіть не знаємо, хто вони. Або це американці з натівцями, або з України нас хтось підганяє, або нас східні брати так сильно "люблять" - ми навіть не знаємо. Триває гібридна війна проти Білорусі, і ми маємо чекати капостей з будь-якого боку. Що ми, до речі, і робимо", - наголосив Лукашенко.

Він зазначив, що в цих хитросплетіннях все вирішують гроші, і належність до тієї чи іншої країни або партії не має значення.

"Не важливо, американець, держдепівець, належність у тебе до демократичної партії ... Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпуються (хайпувалися) на території Білорусі. Я думаю: американці почнуть їх зараз захищати. Нічого подібного, - помітив глава білоруської держави. - Гроші застеляють очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають. Ось єдина розгадка. І в нас таких людей чимало".

Також читайте: Ми боїмося того, на що він готовий, щоб залишитися при владі, - Тіхановська попросила Меркель поговорити з Лукашенком

Президент Білорусі також розповів, що уважно стежить за ходом виборчої кампанії. На його думку, дуже багато людей пішло на дострокове голосування, тому що вони насторожилися і зрозуміли, що можуть втратити країну, але втратити її не хочуть.

"Тут деякі продовжують кликати людей на майдан 9-го і 10-го. Не дай бог ми розпалимо багаття в центрі Мінська і розкидатимемо головешки по всьому Мінську. Цього ми допустити не можемо і не допустимо", - наголосив Олександр Лукашенко.

Білорусь (8076) Лукашенко Олександр (2694)
Топ коментарі
+25
+25
да кому ты нужен, старый усатый пердун где США и НАТО, а где ты картоплянык?
06.08.2020 12:50
+22
+22
Вагнерівців прислала ната, але ми не знаємо. Лука почав виляти задом, як завжди.
06.08.2020 12:52
+14
+14
Словесный понос на нервной почве
06.08.2020 12:52
да кому ты нужен, старый усатый пердун где США и НАТО, а где ты картоплянык?
06.08.2020 12:50
Про США и Украину это он, чтоб не сильно злить ***** на всякий случай сказал.
Даже если Лука сейчас на белое скажет белое - оппозиция ему не поверит. Найдёт массу, притянутых за уши причин, сказать, что это чёрное... Я это кино уже видел.
06.08.2020 12:54
Ты это уже в другой ветке писал, слово в слово
06.08.2020 13:12
Только две строчки скопировал. Не вижу ничего в этом плохого если в тему.
06.08.2020 14:14
Да мне всё равно, просто писать одно и тоже по разным веткам-могут и за бота принять
06.08.2020 14:22
Фактически схема возврата боевиков в Россию через Украину согласована между Россией и Украиной. Потом их обменяют на "таксистов", наловленных на улицах случайных людей и т.п.
Но дело усложнено тем, что Лукашенко будет держать задержанных боевиков до окончания выборов и хочет визита Зеленского в качестве жеста признания результатов выборов.
Позиция Украины абсолютно проиграшна по действиям прокуратуры и МИДа.
Украина должна требовать от Беларуси выдаче всех кто идентифицирован как участники боевых действий на Донбассе независимо от гражданства.
06.08.2020 13:16
Ага.
І коли ***** вдарить з Бєларусі по Україні на чернігівському напрямі, Мудіщев теж не буде його зліть.
06.08.2020 15:31
да, геополитикой уже никто не занимается.
06.08.2020 12:56
кораблів у Білорусі немає- а от три сосни знайшли у Кремлі, й подарували аналогам нашого українського стаду ЗЕбаранів, щоб погратися у опозицію та нові обличчя..
06.08.2020 12:57
У вас в америке есть стадо зебаранов?
06.08.2020 13:09
Цікаво, а чому Цензор, у заголовку переінакшив слова Лукашенка?
Там жеЛукашенко чітко сказав:

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, ....».Источник: https://censor.net/n3212256
06.08.2020 15:35
Бацько, а у вас нет варианта, что люди действительно устали от вас за 26 лет. Только вдуматься: человек родился, закончил школу, вуз, делает карьеру, возможно уже дети есть - и все это при одном президенте.
06.08.2020 12:51
Проблема в том, что альтернатива - полностью подконтрольна кремлю, а бацька - фигура самостоятельная.
Если победит кремлевская креатура - есть вероятность, что в течении следующей каденции Беларусь прекратит свое существование как независимое государство.
06.08.2020 12:53
Так у беларусов один вариант защиты от Кремля, как и у нас: укрепление институтов государства и гражданского общества.
06.08.2020 13:12
Но кто этим будет заниматься, если они выберут кремлевскую марионетку?
У беларусов сейчас просто нет нормального кандидата, или бацька, или кремлевские марионетки - всех реальных демократических кандидатов бацька нейтрализовал...
06.08.2020 17:23
Ты нанятый провокатор, за зелененькие и мать продаш.
06.08.2020 18:36
Ну что ты несёшь, дундук.
06.08.2020 18:41
Блин, если еще и бабки водятся, ток у чувака жизнь удалась, и все это благодаря не разным дядькам, а всего одному. так он точно за такого проголосует и детям еще накажет делать тоже самое.
06.08.2020 12:59
Может и так.
06.08.2020 13:10
В эмиратах тоже самое, но все довольны и менять никто ничего не хочет. Дело не в том, кто сколько лет у власти, а в том, как жизнь складывается.
06.08.2020 14:00
всю жизнь мечтали присоединить Беларусь, и США
06.08.2020 12:52
Вагнерівців прислала ната, але ми не знаємо. Лука почав виляти задом, як завжди.
06.08.2020 12:52
Типичный политический-шизофреник Лука, всем норовит то зад лизнуть, то в лицо плюнуть...
В общем слушать его лукавые бредни смысла нет, единственное, что его реально заботит это собственная безграничная власть. Остальное просто бурная имитация деятельности и образа "крепкого хозяйственника из народа, честного, справедливого, немного простодушного, но жесткого и не позволяющего сесть себе на шею", пиплу застрявшему в совке обычно нравится.
06.08.2020 13:12
Падтрамлiваю. Толькi учора роу пра вагнэрауцау, што яны ва усiм сазналiся, а сёння ужо ня ведае адкуль вецер дзьме.
06.08.2020 14:16
Щоб зрозуміти на який млин лити воду, треба тримати вуса по вітру.
06.08.2020 14:25
Словесный понос на нервной почве
06.08.2020 12:52
Я тебе не завидую
06.08.2020 13:11
Одни только порохоботы Цензора Лукашенку любят - но этого мало.
Все чаще друзья Муаммар и Саддам по ночам приходят...
06.08.2020 12:54
Трійця білоруських корабельних сосон- то клони Пашиняна "бунтівника"- вірменського, а вагнерівців ***** пригнало соснам на підмогу. Звіирячу чуйку Луки не проведеш
06.08.2020 12:54
ОСЛИК ОККУПАНТ

https://www.youtube.com/watch?v=***********
06.08.2020 12:54
Кругом фраги)))
06.08.2020 12:55
Мало кто умеет встретить старость с достоинством.Обычно вместо Мудрости приходит Маразм.
06.08.2020 12:58
Michael Caine - один из достойных... про Кравчука не говори...
06.08.2020 13:12
И Л.М.Кравчук тому пример.
06.08.2020 13:29
Тобто вагнерівці або з НАТО прийшли або з України?
06.08.2020 12:58
75 лет назад Хиросиму раздолбали.
06.08.2020 12:59
хитрожопости болотного цыгана нет предела.
06.08.2020 12:59
Ну насчёт Украины я тоже считаю необоснованно сказал, а по поводу США и НАТО, как бы, грош цена ихним спецслужбам если они не занимаются Беларусью... могут вполне... х
06.08.2020 12:59 Відповісти
ну а **** ему еще говорить, когда ваты полон огород..
06.08.2020 13:07 Відповісти
вони там всі одне одного варті - гівно за гівном в ополонці ганяється
06.08.2020 13:07 Відповісти
Бацька рулит )
06.08.2020 13:08 Відповісти
Ну просто Грета тунберг какая-то: та тоже борется, только не знает за что именно)))Бойся, таракашечка, бойся, скоро про тебя сочинят новую кукарачу.
06.08.2020 13:09 Відповісти
Лука, как Неуловуимый Джо, из анекдота
06.08.2020 13:10 Відповісти
склизкий он, этот Бацька, потому что ..опа намыленная, не ухватишь
06.08.2020 13:25 Відповісти
Так видать и съесть и сесть хотел.
06.08.2020 13:33 Відповісти
чорт савєцкій...
06.08.2020 13:19 Відповісти
Старий маразматік!!! Вже боїться власної тіні!!!
06.08.2020 13:23 Відповісти
На#... ты, гнилая морда, Украину суда вплетаешь? Твой орал с козломордыми не у кого не вызывает сомнений, разбирайся со своей "госпожой" без нас. И вагнеровцев не забудь накормить, а то по шее от карлика получишь. Еще один " братский народ".Один в семье, плохо, но хоть разочарования в морду не бьют.
06.08.2020 13:26 Відповісти
Так бывает, когда стадо баранов, из раза в раз годосует на выборах за одного и того же козла, а на четвертый раз их уже и не спрашивают, а на 6 или 7 раз стадо вроде бы и хочет поменять козла, а козел то уже привык и будет бодаться, до крови, бараньей крови.
06.08.2020 13:27 Відповісти
Определяться нужно с выбором . Как говаривал профессор Преображенский - "Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев…"
06.08.2020 13:32 Відповісти
Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало". а в Украине это"зе квартал"
06.08.2020 13:35 Відповісти
США и НАТО, или из Украины, или РФ нас так сильно "любит" - не знаем, но идет гибридная война против Беларуси, и мы ждем пакостей с любой стороны, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9016Таракана ведут на процедуры, таблетки забыл выпить, уколоться нужно, макияж наложить ... Ну, такое, ежедневная рутина таракана 3%.
06.08.2020 13:44 Відповісти
США і НАТО, або з України, або РФ нас так сильно "любить" - не знаємо, але триває гібридна війна проти Білорусі, і ми чекаємо капостей з будь-якого боку, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2765

06.08.2020 14:03 Відповісти
Саша, ну ты следующий на подойку территорий. Я это белорусам еще в 2014 году говорил. Вы и казахи. Больше некого
06.08.2020 15:04 Відповісти
Украинцам на заметку. Итог многовекторности:врагов явных нет, но и друзей не видно!
06.08.2020 15:08 Відповісти
Мы так похожи на своих врагов, что нас могут похоронить в братской могиле.))
06.08.2020 15:27 Відповісти
Буду краток: @банько.
06.08.2020 15:46 Відповісти
ватан, ватаном. спецгрупи йому засилають кацапи а воно в нєдумєніі - хто ж це зробіу?
06.08.2020 16:12 Відповісти
Таракана вусатого ще будуть судити в Гаазі за вбивста, або закінчить як Кадафі, третій варіант це Ростов
06.08.2020 18:20 Відповісти
США и нато даже про твое существование не знают . Все кто к тебе проявляе интерес это московиты с которыми ты целуешься взасос и признаешься в любви .

..
..
06.08.2020 19:19 Відповісти
"або з України нас хтось підганяє Джерело: https://censor.net/ua/n3212256"
це геть не дружне (деклароване) добре ставлення до України.
МЗС мало б висунути ноту протесту та вказати, що факти якоїсь діяльності треба довести (як би не вийте вам на себе чи єреф).
МЗС у нас напіпаралізоване, тому мав би Президент в межах своїх конституційних обов'язків
зреагувати. І тут - провал.
07.08.2020 00:05 Відповісти
 
 