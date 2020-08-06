США і НАТО, або з України, або РФ нас так сильно "любить" - не знаємо, але триває гібридна війна проти Білорусі, і ми чекаємо капостей з будь-якого боку, - Лукашенко
Держава не допустить дестабілізації ситуації в країні під час виборів.
Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на нараді щодо гарантування безпеки виборчої кампанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Він звернув увагу керівництва МВС: правоохоронні органи для недопущення дестабілізації обстановки в країні і для виявлення підозрілих осіб мають активно взаємодіяти з населенням. Президент Білорусі зауважив, що багатьох провокаторів вдалося затримати лише завдяки пильності громадян.
"Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нового не скажете: ми не знаємо, на що вони здатні. Ми навіть не знаємо, хто вони. Або це американці з натівцями, або з України нас хтось підганяє, або нас східні брати так сильно "люблять" - ми навіть не знаємо. Триває гібридна війна проти Білорусі, і ми маємо чекати капостей з будь-якого боку. Що ми, до речі, і робимо", - наголосив Лукашенко.
Він зазначив, що в цих хитросплетіннях все вирішують гроші, і належність до тієї чи іншої країни або партії не має значення.
"Не важливо, американець, держдепівець, належність у тебе до демократичної партії ... Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпуються (хайпувалися) на території Білорусі. Я думаю: американці почнуть їх зараз захищати. Нічого подібного, - помітив глава білоруської держави. - Гроші застеляють очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають. Ось єдина розгадка. І в нас таких людей чимало".
Президент Білорусі також розповів, що уважно стежить за ходом виборчої кампанії. На його думку, дуже багато людей пішло на дострокове голосування, тому що вони насторожилися і зрозуміли, що можуть втратити країну, але втратити її не хочуть.
"Тут деякі продовжують кликати людей на майдан 9-го і 10-го. Не дай бог ми розпалимо багаття в центрі Мінська і розкидатимемо головешки по всьому Мінську. Цього ми допустити не можемо і не допустимо", - наголосив Олександр Лукашенко.
Даже если Лука сейчас на белое скажет белое - оппозиция ему не поверит. Найдёт массу, притянутых за уши причин, сказать, что это чёрное... Я это кино уже видел.
Но дело усложнено тем, что Лукашенко будет держать задержанных боевиков до окончания выборов и хочет визита Зеленского в качестве жеста признания результатов выборов.
Позиция Украины абсолютно проиграшна по действиям прокуратуры и МИДа.
Украина должна требовать от Беларуси выдаче всех кто идентифицирован как участники боевых действий на Донбассе независимо от гражданства.
І коли ***** вдарить з Бєларусі по Україні на чернігівському напрямі, Мудіщев теж не буде його зліть.
Там жеЛукашенко чітко сказав:
"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, ....».Источник: https://censor.net/n3212256
Если победит кремлевская креатура - есть вероятность, что в течении следующей каденции Беларусь прекратит свое существование как независимое государство.
У беларусов сейчас просто нет нормального кандидата, или бацька, или кремлевские марионетки - всех реальных демократических кандидатов бацька нейтрализовал...
В общем слушать его лукавые бредни смысла нет, единственное, что его реально заботит это собственная безграничная власть. Остальное просто бурная имитация деятельности и образа "крепкого хозяйственника из народа, честного, справедливого, немного простодушного, но жесткого и не позволяющего сесть себе на шею", пиплу застрявшему в совке обычно нравится.
Все чаще друзья Муаммар и Саддам по ночам приходят...
https://www.youtube.com/watch?v=***********
це геть не дружне (деклароване) добре ставлення до України.
МЗС мало б висунути ноту протесту та вказати, що факти якоїсь діяльності треба довести (як би не вийте вам на себе чи єреф).
МЗС у нас напіпаралізоване, тому мав би Президент в межах своїх конституційних обов'язків
зреагувати. І тут - провал.