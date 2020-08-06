США і НАТО, або з України, або РФ нас так сильно "любить" - не знаємо, але триває гібридна війна проти Білорусі, і ми чекаємо капостей з будь-якого боку, - Лукашенко

Держава не допустить дестабілізації ситуації в країні під час виборів.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на нараді щодо гарантування безпеки виборчої кампанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він звернув увагу керівництва МВС: правоохоронні органи для недопущення дестабілізації обстановки в країні і для виявлення підозрілих осіб мають активно взаємодіяти з населенням. Президент Білорусі зауважив, що багатьох провокаторів вдалося затримати лише завдяки пильності громадян.

"Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нового не скажете: ми не знаємо, на що вони здатні. Ми навіть не знаємо, хто вони. Або це американці з натівцями, або з України нас хтось підганяє, або нас східні брати так сильно "люблять" - ми навіть не знаємо. Триває гібридна війна проти Білорусі, і ми маємо чекати капостей з будь-якого боку. Що ми, до речі, і робимо", - наголосив Лукашенко.

Він зазначив, що в цих хитросплетіннях все вирішують гроші, і належність до тієї чи іншої країни або партії не має значення.

"Не важливо, американець, держдепівець, належність у тебе до демократичної партії ... Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпуються (хайпувалися) на території Білорусі. Я думаю: американці почнуть їх зараз захищати. Нічого подібного, - помітив глава білоруської держави. - Гроші застеляють очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають. Ось єдина розгадка. І в нас таких людей чимало".

Президент Білорусі також розповів, що уважно стежить за ходом виборчої кампанії. На його думку, дуже багато людей пішло на дострокове голосування, тому що вони насторожилися і зрозуміли, що можуть втратити країну, але втратити її не хочуть.

"Тут деякі продовжують кликати людей на майдан 9-го і 10-го. Не дай бог ми розпалимо багаття в центрі Мінська і розкидатимемо головешки по всьому Мінську. Цього ми допустити не можемо і не допустимо", - наголосив Олександр Лукашенко.