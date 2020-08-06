УКР
Луценко про призначення Татарова в ОП: "Це крок назустріч Януковичу і його страусам"

Екс-генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував призначення заступником голови Офісу президента Олега Татарова, який обіймав посаду в МВС за часів Януковича.

Свою позицію Луценко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Колишній голова ГПУ нагадав, що жоден чиновник Офісу президента не має права впливати на жодну силову структуру.

"Призначення "смотрящего" за правоохоронною системою - ознака авторитарного бажання політичних репресій. Політично - це призначення люстрованого виконавця репресій щодо Майдану є викликом усім демократичним силам країни", - написав Луценко.

"Це - крок назустріч Януковичу і його страусам", - додав він.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови свого Офісу Олега Татарова. Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".

Також на Цензор.НЕТ: Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента

Як адвокат Татаров захищав колишнього голову Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

У квітні проти його призначення в Офіс президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.

+11
Мозги у вас отобрали?
показати весь коментар
06.08.2020 13:05 Відповісти
+7
татаров-це той виродок, який говорив, що на майдані майданівці самі себе повбивали.
показати весь коментар
06.08.2020 13:23 Відповісти
+7
Всё верно, но страусы с времён Хама немного поглупели.
Луценко про призначення Татарова в ОП: "Це крок назустріч Януковичу і його страусам" - Цензор.НЕТ 8574
показати весь коментар
06.08.2020 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Тот случай когда я соглашусь с Югой .. Но ведь это вы с пЭтей и Ко все сделали чтобы именно это и произошло !!!
показати весь коментар
06.08.2020 12:57 Відповісти
Мозги у вас отобрали?
показати весь коментар
06.08.2020 13:05 Відповісти
да этот гаденыш ЛИЧНО МНЕ ГАДОСТЬ СДЕЛАЛ В 2012 ГОДУ..с тех пор репрессированный от имени государства и лишен работы..до сих пор по иронии судьбы в те вопросы лично вписался Портнов и Янукович персонально когда в спешке банда захватывает власть в нарушение прописанных законов ликвидировали в 2012 году в спешке орган, куда я имел право обжаловать решение о лишении меня права на работу.. орган ликвидировали и все судам эти жалобы и иски были не подсудны.... вот такие сказки малятки...
показати весь коментар
06.08.2020 13:28 Відповісти
- От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.(с)
показати весь коментар
06.08.2020 16:22 Відповісти
Мозгов там изначально не было.
показати весь коментар
06.08.2020 13:37 Відповісти
насчет мозгов это к 73-м процентникам..
показати весь коментар
06.08.2020 18:20 Відповісти
Тут соглашайся, не соглашайся - задача данной статьи напомнить всем нам о том, что есть такой себе бывший генплокулол Югик Луценко, скоро выборы и пожалуйста не забывайте о нём )
показати весь коментар
06.08.2020 13:06 Відповісти
Стаття про те, що все ригівське лайно, портнов прилаштовує у владу зеленського. І останній задоволений роботою портнова по тотальному знищенню судової гілки влади.
показати весь коментар
06.08.2020 13:58 Відповісти
Це крок на зустріч Дню незалежності , та виборам провальним для ****************** команди...
показати весь коментар
06.08.2020 12:59 Відповісти
Обожаю этот. Новый, молодой, несистемный президент назначен заместителем председателя своей администрации.

Итишника? Урбанист? Эколог? Правозащитник? Специалист по искусственному интеллекту или Big-data? Ну, может хотя бы влогер TikTok или геймер?

Нит! Мусор Януковича!

Это, в одном предложении, про приоритеты власти.

Я не перестаю удивлять разоблачение красивых и добрых людей, стремящихся к переменам, которые до сих пор смело держат такой мощный поток.
показати весь коментар
06.08.2020 13:10 Відповісти
татаров-це той виродок, який говорив, що на майдані майданівці самі себе повбивали.
показати весь коментар
06.08.2020 13:23 Відповісти
это же говорили Портянкин, Лукаш-мукаш и мурло Шарий
показати весь коментар
06.08.2020 19:19 Відповісти
Всё верно, но страусы с времён Хама немного поглупели.
Луценко про призначення Татарова в ОП: "Це крок назустріч Януковичу і його страусам" - Цензор.НЕТ 8574
показати весь коментар
06.08.2020 13:24 Відповісти
падумаєш страуси...разве ані вінавати вові такі специ тре,тим паче коли він сциться і шугається всього
показати весь коментар
06.08.2020 13:29 Відповісти
Алкоголику всё ясно!!!! Чёртики, белочки это его!
показати весь коментар
06.08.2020 13:32 Відповісти
Тобто тебе влаштовує назначення кадрів часів Яника??
показати весь коментар
06.08.2020 13:44 Відповісти
Обалдеть!!!!! Падлашенка тоже чиновник времён Януковича, а ты писаешь кипятком от этого мерзавца!
показати весь коментар
06.08.2020 14:43 Відповісти
Гггг, москалику, де це я від Пєті чимось пісяю??? Чи у тебе методичка - українськомовний, знач за Порошенка?
показати весь коментар
06.08.2020 14:50 Відповісти
Вибачай, україномовний! Але, особисто я не використовую українську лише для того щоб не бути схожим на "падлошенковців"!
показати весь коментар
06.08.2020 14:56 Відповісти
Я за Гриценка голосував, якщо що, і вважаю, що всім ригам не місце у владі!
показати весь коментар
06.08.2020 15:11 Відповісти
алкаш он и есть алкаш
показати весь коментар
06.08.2020 19:20 Відповісти
Юра, так это же вы с Порохом сотоварищи Революцию в унитаз слили. Теперь и сам по заграницам прячешься, и Пороха по судам таскают, и мы здесь зекоманду терпим. А нужно было тогда садить, чтобы сейчас они не возвращались.
показати весь коментар
06.08.2020 13:43 Відповісти
Юік , ти ж таке ***%о як і Таранов. Просто цей ідіот стільки не награбастав як ти і не купив будинка в Лондоні!
показати весь коментар
06.08.2020 18:12 Відповісти
Югик, не просто иди...
показати весь коментар
06.08.2020 18:24 Відповісти
..во мля...!!!- й луцику зайшло...)))
показати весь коментар
06.08.2020 23:34 Відповісти
 
 