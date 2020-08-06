Луценко про призначення Татарова в ОП: "Це крок назустріч Януковичу і його страусам"
Екс-генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував призначення заступником голови Офісу президента Олега Татарова, який обіймав посаду в МВС за часів Януковича.
Свою позицію Луценко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Колишній голова ГПУ нагадав, що жоден чиновник Офісу президента не має права впливати на жодну силову структуру.
"Призначення "смотрящего" за правоохоронною системою - ознака авторитарного бажання політичних репресій. Політично - це призначення люстрованого виконавця репресій щодо Майдану є викликом усім демократичним силам країни", - написав Луценко.
"Це - крок назустріч Януковичу і його страусам", - додав він.
Читайте на Цензор.НЕТ: Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко
Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови свого Офісу Олега Татарова. Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.
Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".
Також на Цензор.НЕТ: Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента
Як адвокат Татаров захищав колишнього голову Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.
У квітні проти його призначення в Офіс президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.
Итишника? Урбанист? Эколог? Правозащитник? Специалист по искусственному интеллекту или Big-data? Ну, может хотя бы влогер TikTok или геймер?
Нит! Мусор Януковича!
Это, в одном предложении, про приоритеты власти.
Я не перестаю удивлять разоблачение красивых и добрых людей, стремящихся к переменам, которые до сих пор смело держат такой мощный поток.