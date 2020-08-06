Луценко про призначення Татарова в ОП: "Це крок назустріч Януковичу і його страусам"

Екс-генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував призначення заступником голови Офісу президента Олега Татарова, який обіймав посаду в МВС за часів Януковича.

Свою позицію Луценко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Колишній голова ГПУ нагадав, що жоден чиновник Офісу президента не має права впливати на жодну силову структуру.

"Призначення "смотрящего" за правоохоронною системою - ознака авторитарного бажання політичних репресій. Політично - це призначення люстрованого виконавця репресій щодо Майдану є викликом усім демократичним силам країни", - написав Луценко.

"Це - крок назустріч Януковичу і його страусам", - додав він.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови свого Офісу Олега Татарова. Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".

Як адвокат Татаров захищав колишнього голову Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

У квітні проти його призначення в Офіс президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.