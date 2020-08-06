Макрон оглянув місце вибуху в Бейруті й закликав координувати міжнародну допомогу: без серйозних реформ Ліван "піде на дно"

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер оглянув місце найпотужнішого вибуху, що стався раніше цього тижня в Бейруті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє французьке телебачення.

Зокрема, Макрон поговорив із французькими рятувальниками, які вже працюють на місці події. Співрозмовники президента запевнили його, що готові залишитися в Бейруті стільки, скільки буде потрібно.

Також Макрон заявив про необхідність координувати надання міжнародної допомоги Лівану.

Крім того, французький лідер нагадав ліванській владі, що ситуація в їхній країні й до вибуху була дуже складною.

"І без цього вибуху криза тут - важка, причому як у політичному плані, так і в моральному, економічному і фінансовому", - сказав Макрон. На його думку, без серйозних реформ Ліван "піде на дно".

У вівторок у порту Бейрута відбулися найпотужніші вибухи, які коли-небудь бачило місто, що пережило десятиліття воєн і конфліктів. Кілька міських кварталів завалені уламками, битим склом, пошкодженими автомобілями, у багатьох будинках вибиті двері, віконні рами, жалюзі.

За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих уже сягнула майже 130 осіб, а поранених - близько 5 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".