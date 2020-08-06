УКР
План приватизації в 500 млн ми виконали ще в червні й готові впоратися з уп'ятеро більшим планом, - голова ФДМ Сенниченко

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив про виконання плану щодо приватизації на 2020 рік.

Про це він розповів в інтерв'ю "БізнесЦензору".

"Від початку року Фондом уже оголошено понад 1200 аукціонів. План приватизації на цей рік, встановлений Верховною Радою в сумі 500 млн гривень, ми виконали ще в червні, і тепер чекаємо на його кратне збільшення, тому що нам так само під силу впоратися і з нехай навіть у п'ять разів більшим планом", - зазначив Сенниченко, нагадавши, що тільки останній аукціон із приватизації готелю "Дніпро" принесе в держскарбницю 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні.

Крім цього, за його словами, також були приватизовані "Київпассервіс" - 230 млн, база відпочинку "Локомотив" - 11 млн, будинок культури - 8,5 млн, АТ "Хімтекстильмаш" - 75 млн, санаторій "Нафтуся Прикарпаття" - 12 млн і багато інших не профільних для володіння державою активів.

"Ми створили безпрецедентні процедури повної відкритості інформації про об'єкти, які виставляються на аукціони для всіх потенційних покупців. Усі учасники аукціонів рівною мірою знають усе про об'єкт приватизації", - пояснив успіх приватизації Сенниченко.

Читайте также: Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Сенниченком читайте за посиланням.

+2
У них распродажа за копейки всего, что ее можно продать счиается достижением!!!
Конченые дебилы, слов нет, одни маты остались для этой шоблы "ыканамистов"
06.08.2020 13:35 Відповісти
+2
План по приватизации, вы, ненасытные твари, выполнили задолго до написания самого плана. Уже полным ходом идет приватизация украинских души, и с не меньшей скоростью и успехом, а так же с согласия самих душь(как не печально). 😎
06.08.2020 13:40 Відповісти
+2
"Давайте нам план" - это да. И кокс им давайте, и колёса, и баян...

План приватизації в 500 млн ми виконали ще в червні й готові впоратися з уп'ятеро більшим планом, - голова ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 8244
06.08.2020 14:01 Відповісти
План приватизації в 500 млн ми виконали ще в червні й готові впоратися з уп'ятеро більшим планом, - голова ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 2709
Зеленые идиоты готовы всю Украину распродать, с тавим рвением говорят, что давайте нам план в 5 раз больший. Ужас.
06.08.2020 13:58 Відповісти
"Давайте нам план" - это да. И кокс им давайте, и колёса, и баян...

План приватизації в 500 млн ми виконали ще в червні й готові впоратися з уп'ятеро більшим планом, - голова ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 8244
06.08.2020 14:01 Відповісти
А что обезьянам, которые служат сатане? Им все нипочем.
06.08.2020 14:02 Відповісти
Не обижайте благородных животных сравнением с этими вот...
06.08.2020 14:03 Відповісти
Конечно за копейки. Людей всех сделали нищими за 29 лет, Ковидом додавили, олигархи обогатились до неба, чего же теперь не рапродавать все подряд?
06.08.2020 13:59 Відповісти
Справедливости ради нужно отметить, что при Порохе начала расти экономика, и дыры в бюджете не было, и субсидию не урезали, как эти чмошники, и список можно продолжать.
А сейчас писец еще даже не разогнался, только делает первые шаги.
06.08.2020 15:15 Відповісти
План по приватизации, вы, ненасытные твари, выполнили задолго до написания самого плана. Уже полным ходом идет приватизация украинских души, и с не меньшей скоростью и успехом, а так же с согласия самих душь(как не печально). 😎
06.08.2020 13:40 Відповісти
Ах***ть достижение просрать народное достояние. А завтра Ахметовы которые прихватизировали всю страну за копейки повысят тарифы и вся страна будет сосать
показати весь коментар
Ти ж зробив це оазом. Шо не так?
показати весь коментар
Пшол нах. кремлевская ублюдина
показати весь коментар
Нах, как оказалось, ты сходило втащив на табурет малоросское чмо
показати весь коментар
Так ничего же в стране не изменилось. Просто раньше Парашенко грабил и воровал и Ахметову всю страну подарил. Сейчас ЗЕ продолжает.
показати весь коментар
Только когда раньше "грабили" в бюджете был профицит, а щас на з/п армии не хватает. А ахметов твой был одинаковый тогда и счас.
показати весь коментар
Какой профицит. Парашенко с Гонтаревой украили у уикраинцев $40млрд. Сама Гонтарева проболталась, что украинцы вытащили из под матрасов 40млрд долларов своих сбережений на черный день. И так и было, потому что я и все мои знакомые только за счет личных сбережений и выжили по таким варварским ценам и тарифам
показати весь коментар
Выполним и перевыполним!!!
показати весь коментар
Дурна справа не хитра.
Розбазарювати не накопичувати.
А от втекти можете й не встигнути.
показати весь коментар
А їх за якимось зовнішніми даними підбирали до лав зевлади? І цей і Герус - якісь зизоокі...
показати весь коментар
никто не сомневается что "справитесь", а вот что будете делать когда продавать будет нечего?
показати весь коментар
Піонєр к дєрібану всєгда готов!
показати весь коментар
ПРИВАТИЗИРУЙТЕ УЖЕ ПРЕЗИДЕНТА !!!
показати весь коментар
Если власть все активы народа включая землю приватизирует себе и олигархам, оставив народ без ничего, а так они и делают. Это все равно, что предприятиятию продать станки,сантехнику, электрику продать инструменты,как страна будет зарабатывать?, как власть собираются наполнять бюджет, отдавать кредиты если вся прибыль с активов отправляется за границу не уплатив налоги ,что будут налоги с зарплат только работники платить ,это полный маразм.
Или они не собираются наполнять бюджет, отдавать кредиты и все долги повесят на население?,которое от нищеты, буде вымерать, ну делают они это, а дальше, что? Они, что налеятся, что в Украину завезут новых рабов из других колоний и будут править вечно? Или в случае нового Майдана уехать за границу и от туда как Гонтарева козни строить?
Так не будут этого , они не понимают еще свом хитрым умишком, что править они не будут, а народ все равно их обязательно накажет и вернет все и будет жить по Европейским законам просто другого выхода нет, как бы власть не старалась .
07.08.2020 00:26 Відповісти
 
 