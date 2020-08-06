План приватизації в 500 млн ми виконали ще в червні й готові впоратися з уп'ятеро більшим планом, - голова ФДМ Сенниченко

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив про виконання плану щодо приватизації на 2020 рік.

Про це він розповів в інтерв'ю "БізнесЦензору".

"Від початку року Фондом уже оголошено понад 1200 аукціонів. План приватизації на цей рік, встановлений Верховною Радою в сумі 500 млн гривень, ми виконали ще в червні, і тепер чекаємо на його кратне збільшення, тому що нам так само під силу впоратися і з нехай навіть у п'ять разів більшим планом", - зазначив Сенниченко, нагадавши, що тільки останній аукціон із приватизації готелю "Дніпро" принесе в держскарбницю 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні.

Крім цього, за його словами, також були приватизовані "Київпассервіс" - 230 млн, база відпочинку "Локомотив" - 11 млн, будинок культури - 8,5 млн, АТ "Хімтекстильмаш" - 75 млн, санаторій "Нафтуся Прикарпаття" - 12 млн і багато інших не профільних для володіння державою активів.

"Ми створили безпрецедентні процедури повної відкритості інформації про об'єкти, які виставляються на аукціони для всіх потенційних покупців. Усі учасники аукціонів рівною мірою знають усе про об'єкт приватизації", - пояснив успіх приватизації Сенниченко.

Читайте также: Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Сенниченком читайте за посиланням.