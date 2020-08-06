У Києві обмежено рух для великовантажного автотранспорту у зв'язку зі спекою, - КМДА
У Києві через перевищення денної температури повітря понад 28°С із 10:00 до 22:00 обмежено в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш як 7 тонн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва", - йдеться в повідомленні.
У КМДА нагадують, що обмеження було запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 р. № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м.Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря".
