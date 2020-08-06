700 протестів виявилося мало, щоб Зеленський зрозумів небезпеку зведення меморіалу в Бабиному Яру на гроші російських олігархів, - професор Маринович

Підтримка президентом Володимиром Зеленським будівництва Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр, який переважно фінансується російськими олігархами, свідчить про нерозуміння та ігнорування питань національної безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в статті "Вкотре про Бабин Яр" пише правозахисник, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, віцеректор Українського Католицького Університету Мирослав Маринович.

"Головна наша вимога – встановлення контролю української держави й українського громадянського суспільства над питанням про вшанування жертв Бабиного Яру й облаштування в ньому національного меморіялу. Підкреслюю, саме подвійний контроль, адже позиція державного апарату надто часто має ознаки політичного флюгера. Вирішення таких питань не можна передавати в руки іноземних громадян чи приватних структур", - зазначив він.

Маринович нагадав, що 14 травня сотні представників української культурної та наукової громадськості звернулися до Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і мера Києва Віталія Кличка з вимогою взяти повну державну відповідальність за створення Національного меморіального комплексу в Бабиному Яру.

"З тих пір були зустрічі з деякими відповідальними особами, які, проте, не змінили головного, а на адресу підписантів приходили бюрократичні відписки й туманні обіцянки, які лише підсилювали невизначеність. Ні, цим я не хочу сказати, що нас взагалі не почули в Наглядовій раді чи в керівництві МЦГБЯ: тривога громадськості стала предметом обговорення, якісь дрібніші зауваження було враховано, окремі надто кричущі моменти були вилучені – принаймні, з публічних документів. Але дещо було просто затушовано – скажімо, російські бізнесмени стали бізнесменами "єврейсько-українського походження". А такий "ретуш" не може відновити довіру – радше навпаки.

Отже, російському проєктові дано найвище президентське благословення! Так повисло в повітрі заспокійливе для нас твердження керівника Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича, висловлене ним 7 липня на міжнародній зустрічі в Українському інституті в Лондоні: "Наразі, враховуючи ступінь руйнівної кількості скандалів, пов’язаних із проєктом МЦГБЯ, держава на сьогодні не має жодних підстав для того, щоб у якийсь спосіб публічно брати участь у заходах цієї ініціативи".

Також читайте: Зеленський підтримав будівництво меморіалу "Бабин Яр" у столиці

28 липня Зеленський публічно оголосив про підтримку Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр".

"Президентові належать слова: "Створення меморіялу – це дуже важливо для нашої країни". Важко уявити собі більш безпомічну фразу, бо хто ж може заперечити це твердження, якщо розглядати його безвідносно до обговорюваного проєкту? Натомість значно більш "президентським" за своєю суттю було питання, задане на згаданій зустрічі в Лондоні англійським істориком Віллемом Блекером: "Росія використовує маніпулювання історією [Другої світової війни] у своїй стратегії дезінформації проти України в контексті військової агресії… Чи не слід розглядати [Бабин Яр] як, у певному сенсі, питання національної безпеки?". Проте саме про національну безпеку Президент не сказав ані слова, хоч власне про неї й найбільше тривожиться громадськість нашої країни.

Кажуть, Володимир Зеленський прислухається до громадськості. Що ж, більш ніж 700 підписів під нашою заявою, що належать потужним громадським діячам, виявилося замало… Тому цього разу свою апеляцію я спрямовую до українського суспільства: а чи не можемо ми зробити наш голос гучнішим? Скажімо, не 700, а 7000 протестів? Робити це слід уже тепер, бо якщо наші погані передчуття справдяться, то "розмахувати кулаками" буде запізно".

Професор наголосив, що конфлікт навколо меморіалізації Бабиного Яру став тестом на суб'єктність України:

"Прихильники проєкту МЦГБЯ наголошують на тому, що до Наглядової ради входять представники усієї міжнародної спільноти. А мене саме це і тривожить. Я, звичайно, не проти участі західних фахівців, але зневага до ґрунтовних напрацювань українських науковців є просто черговим проявом комплексу меншовартості".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема Бабиного Яру не в Хржановському. Яка різниця, хто керує проєктом, замовниками якого є Путін і Сурков? - Зісельс

На думку Мариновича, те, що Зеленський не помітив у проєкті російської загрози, свідчить про те, що він живе радянськими стереотипами і має ідентичність радянського єврея.

"І українська, і єврейська громади в Україні не є однорідними. Так, українська громада має у своєму складі як "патріотичний", так і "малоросійський" сегмент, який просякнутий радянськими стереотипами...

Так само в єврейській громаді, з одного боку, після Революції Гідності остаточно сформувалася виразна група прихильників української незалежності, яку Тімоті Снайдер назвав 2014 року "українськими євреями". Бо впродовж тривалого історичного часу були російські (давні імперські і теперішні), радянські, польські, угорські, румунські, американські і будь-які інші євреї – і були лише "євреї України", або ще точніше – "євреї з України". Але й після усіх наших революцій оті останні, фактично радянські євреї, нікуди не зникли. Вони все ще становлять потужний сегмент єврейської громади України й також несуть у своєму сприйнятті чимало радянських стереотипів. Відтак за концепцією "розширити категорії жертв" вони часто вбачають прагнення "націоналістів" применшити значення Голокосту, а то й вигородити "українських поліцаїв", що брали участь у вбивствах. Тому, мовляв, і потрібна міжнародна Наглядова рада, щоб "дотиснути" націоналістично настроєних українців і пояснити їм, як "насправді" виглядала історія Голокосту з участю українців. Про останнє якраз і подбає російський режим, який не пропустить такої нагоди.

Той факт, що Президент країни не зауважив російської загрози, якраз і засвідчує, на жаль, що він належить до цієї другої категорії".

Він зазначив, що в ситуації, що склалася, "напругу могла би зняти чітка й недвозначна позиція державної влади, яка ввела б належні безпекові запобіжники, прийняла б важливі концептуальні й організаційні рішення, не боячись заплямити "честь чийогось мундира", і звернутись до громадськості не бюрократичними відписками, а чесною й до того ж самокритичною мовою".

Також читайте: Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".