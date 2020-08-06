УКР
Новини
1 430 4

Спочатку на приватизацію йшло 380 об'єктів, залишилося вдвічі менше: хтось хоче зберегти "годівниці", - глава ФДМ Сенниченко

Спочатку на приватизацію йшло 380 об'єктів, залишилося вдвічі менше: хтось хоче зберегти "годівниці", - глава ФДМ Сенниченко

Держоб'єкти, які підлягають приватизації, намагаються вивести з-під неї ті, хто звик їх "доїти".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Спочатку було 380 підприємств, потім 253, потім 200 ... Хтось кудись "доходить" і намагається зберегти ці корупційні годівниці", - сказав він, описуючи розроблений фондом законопроєкт, яким цю проблему планують усунути.

Документ, крім того, дасть можливість Фонду створювати чіткий і прозорий інструментарій приватизації і налагоджувати відкриті процеси, включно з фінансуванням.

"Ми включили до законопроєкту норму, де 2% від ціни продажу об'єкта йтимуть на заходи з приватизації. Щоб це був "револьверний" фонд (у якому надходження від приватизації одних об'єктів використовуються для забезпечення приватизації інших. - Прим.), і нам не треба було щоразу ходити випрошувати копійки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План приватизації в 500 млн ми виконали ще в червні й готові впоратися з уп'ятеро більшим планом, - голова ФДМ Сенниченко

Для держави Фонд держмайна - це коли ти вкладаєш 1 гривню, а отримуєш 100. І ці механізми ми передбачили", розповів Сенниченко.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Сенниченком читайте за посиланням.

Автор: 

приватизація (1720) ФДМУ (1640) Сенниченко Дмитро (127)
Коментувати
Сортувати:
А Дніпровський канал до Криму ще не приватизували?
06.08.2020 14:09 Відповісти
Головне, всигнути розпродати всі стратегічні об'єкти. Можна коломойському, а можна напряму кацапам.
06.08.2020 14:40 Відповісти
Ничего не поможет. Нужно менять людей.
06.08.2020 14:21 Відповісти
керувати ефективно не пробували? чи державі не потрібні кошти?
а -приватизація - це проїсти та ще гірше.

Для держави Фонд держмайна - це коли ти втрачаєш 1000 гривень, а отримуєш 1 грн. Ось так буде справедливо. Прослухав в свій час курс Роздержавлення та приватизація.
06.08.2020 20:37 Відповісти
 
 