Спочатку на приватизацію йшло 380 об'єктів, залишилося вдвічі менше: хтось хоче зберегти "годівниці", - глава ФДМ Сенниченко

Держоб'єкти, які підлягають приватизації, намагаються вивести з-під неї ті, хто звик їх "доїти".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Спочатку було 380 підприємств, потім 253, потім 200 ... Хтось кудись "доходить" і намагається зберегти ці корупційні годівниці", - сказав він, описуючи розроблений фондом законопроєкт, яким цю проблему планують усунути.

Документ, крім того, дасть можливість Фонду створювати чіткий і прозорий інструментарій приватизації і налагоджувати відкриті процеси, включно з фінансуванням.

"Ми включили до законопроєкту норму, де 2% від ціни продажу об'єкта йтимуть на заходи з приватизації. Щоб це був "револьверний" фонд (у якому надходження від приватизації одних об'єктів використовуються для забезпечення приватизації інших. - Прим.), і нам не треба було щоразу ходити випрошувати копійки.

Для держави Фонд держмайна - це коли ти вкладаєш 1 гривню, а отримуєш 100. І ці механізми ми передбачили", розповів Сенниченко.

