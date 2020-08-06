"Для профілактичної розмови": в Мінську затримували главу передвиборчого штабу суперниці Лукашенка Тіхановської

Керівницю штабу суперниці чинного президента Білорусі Світлани Тіхановської Марію Мороз затримали, коли вона виходила з литовського посольства в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише білоруське видання TUT.BY.

Мороз затримали люди, які представилися співробітниками МВС, сьогодні близько 11:00, розповіли представники штабу журналістам.

"Де перебуває Марія, ми не знаємо. Сподіваємося, що її забрали для допиту, які до неї можуть бути питання, ідей немає. Але у будь-якому разі в ці гарячі дні затримати начальника штабу кандидата в президенти - це нонсенс, у нас три дні до голосування", - уточнили виданню в штабі.

У правоохоронних органах виданню Sputnik підтвердили інформацію про затримання Мороз, але уточнили, що "її, найімовірніше, не затримали співробітники ГУВС Мінська, а оперативники ДФР або ГУБОПІК". Там також зазначили, що, "може бути, її просто доставили для з'ясування особи або з'ясування якихось інших обставин".

Зі свого боку офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила, що "інформації про затримання зазначеної особи (Марії Мороз. - Sputnik) у МВС немає. Можливо, її запросили. Затримали і запросили - це два абсолютно різних поняття".

Як пізніше повідомили в штабі Тіхановської, о 12:45 Марію Мороз правоохоронці відпустили.

Таким чином, Мороз не затримували, а запрошували на "розмову" до відділу з боротьби з організованою злочинністю і екстремізмом, де попереджали про неприпустимість організації масових заворушень.

Раніше лідерка об'єднаної опозиції і кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживатиме заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму щодо повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.

30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників із центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.

Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування відбудеться чесно