"Укрзалізниця" із 7 серпня продаватиме 100% місць у регіональних поїздах, що прямують до Києва і назад

Із 7 серпня в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва і назад, квитки можна буде купити на 100% місць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі ухвалених рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020.

"Укрзалізниця" наразі продовжила курсування 17 регіональних поїздів. Для посадки в поїзд пасажири обов'язково мають надіти захисну маску, а також пройти температурний скринінг на вході на вокзал і під час посадки до вагона.

