"Укрзалізниця" із 7 серпня продаватиме 100% місць у регіональних поїздах, що прямують до Києва і назад

"Укрзалізниця" із 7 серпня продаватиме 100% місць у регіональних поїздах, що прямують до Києва і назад

Із 7 серпня в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва і назад, квитки можна буде купити на 100% місць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі ухвалених рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020.

"Укрзалізниця" наразі продовжила курсування 17 регіональних поїздів. Для посадки в поїзд пасажири обов'язково мають надіти захисну маску, а також пройти температурний скринінг на вході на вокзал і під час посадки до вагона.

залізниця (1593) Київ (20187) потяг (2030) Укрзалізниця (7053)
И на шо они намекают? Шо в Киев массово потянутся люди с регионов?
06.08.2020 14:27 Відповісти
Спасибо, но предпочитаю теперь блаблакар.
06.08.2020 14:36 Відповісти
Якраз вчора їздив у Київ . Ну , в загалі так ,- без масок дійсно , в вагон не сядеш , але тільки зайшов , можеш зразу знімати , ти вже нікого не цікавиш ,, на вокзалі в Києві , теж саме - зайшов і можеш знімати , то який в них сенс взагалі . ? Окозамилювання . Температуру на вході у вокзал міряють вибірково , або тому хто попросить , а так - заходь вільно . Поліція і охорона не реагують , хоча самі ходять в масках . Приємно що вичистили нарешті , вокзал від бомжів . .
06.08.2020 14:40 Відповісти
Тільки вони у Києві не будуть зупинятися.
06.08.2020 14:50 Відповісти
Будет выпрыгивать через форточки на левом борту, а запрыгивать через форточки на правом Ну и ВИП места запрыгивание через форточку в кабине машиниста
06.08.2020 14:58 Відповісти
Да уже давно продают
06.08.2020 14:55 Відповісти
Усиление карантина ахаха
06.08.2020 15:37 Відповісти
Эти дибилы всегда и продавали 100% мест. ТОлько для замыливания глаз продавали одному человеку два места в купе или плацкарте - одно верх и одно низ. Потом кому-то другому продают два противоположных места. Сколько ездил - всегда полные купе и плацкарты. Проводник просит надеть маску при входе в вагон, потом снимай и делай что хочешь.Зачем маска была? Чтоб три ступеньки вагона пройти? Циркачи, ***. Вся страна цирк.
06.08.2020 17:07 Відповісти
придурки,
и это решение в день макс. выявления во всей стране и в Киеве в частности !

Короли логики....
07.08.2020 00:56 Відповісти
 
 