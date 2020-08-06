"Укрзалізниця" із 7 серпня продаватиме 100% місць у регіональних поїздах, що прямують до Києва і назад
Із 7 серпня в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва і назад, квитки можна буде купити на 100% місць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі ухвалених рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020.
"Укрзалізниця" наразі продовжила курсування 17 регіональних поїздів. Для посадки в поїзд пасажири обов'язково мають надіти захисну маску, а також пройти температурний скринінг на вході на вокзал і під час посадки до вагона.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и это решение в день макс. выявления во всей стране и в Киеве в частности !
Короли логики....