Мешканець Полтавщини погрожував підірвати двох жінок за допомогою саморобного вибухового пристрою. ФОТО

У Полтавській області чоловік погрожував підірвати членів своєї сім'ї саморобним вибуховим пристроєм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

"5 серпня близько 10 години ранку поліція Лубенського району отримала повідомлення про сімейний конфлікт у с. Солониця. За інформацією, яку в поліцію телефоном повідомили місцеві мешканці, чоловік предметом, схожим на боєприпас, погрожує дружині та її матері розправою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група і наряд сектору реагування патрульної поліції Лубенського відділу, вибухотехніки та інші спеціальні служби. Поліцейські зупинили протиправні дії правопорушника і провели огляд приміщення і прилеглої території.

Мешканець Полтавщини погрожував підірвати двох жінок за допомогою саморобного вибухового пристрою 01

Під час обстеження поліція виявила предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Ймовірний боєприпас направили на експертизу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація "полтавського терориста" відбувалась у межах повноважень поліції, - попередні висновки ДБР

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Також вирішується питання про внесення відомостей за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Мешканець Полтавщини погрожував підірвати двох жінок за допомогою саморобного вибухового пристрою 02
Фото: сайт поліції

Поліція готує процесуальні документи для повідомлення фігуранту про підозру й обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Сьогодні вночі Скрипника знайдено і ліквідовано.

боєприпаси (2356) Нацполіція (15496) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) погрози (496) Полтавська область (1230)
И водка.
06.08.2020 14:34 Відповісти
06.08.2020 14:34 Відповісти
+3
а-ха) класика -жінка й теща. Кріпись хлопче.
06.08.2020 14:32 Відповісти
06.08.2020 14:32 Відповісти
+3
Щось Полтава розпоясалась.)))
06.08.2020 14:32 Відповісти
06.08.2020 14:32 Відповісти
а-ха) класика -жінка й теща. Кріпись хлопче.
06.08.2020 14:32 Відповісти
06.08.2020 14:32 Відповісти
Жінка і її мама.
06.08.2020 14:33 Відповісти
06.08.2020 14:33 Відповісти
И водка.
06.08.2020 14:34 Відповісти
06.08.2020 14:34 Відповісти
если живут вместе то там и водки не надо...
06.08.2020 15:20 Відповісти
06.08.2020 15:20 Відповісти
а ещё если в "примах" то вообще даже "полярна лысычка" отдыхает...
06.08.2020 15:21 Відповісти
06.08.2020 15:21 Відповісти
Особенно в 10 часов утра
06.08.2020 21:09 Відповісти
06.08.2020 21:09 Відповісти
Щось Полтава розпоясалась.)))
06.08.2020 14:32 Відповісти
06.08.2020 14:32 Відповісти
зєлохторат...
06.08.2020 18:04 Відповісти
06.08.2020 18:04 Відповісти
Они на свет лезут.
06.08.2020 14:32 Відповісти
06.08.2020 14:32 Відповісти
Крыша у них от жары едет, не иначе...
06.08.2020 14:33 Відповісти
06.08.2020 14:33 Відповісти
взрывное это запал от ргд вставленный в 45 мм фугасный снаряд я так понимаю.
06.08.2020 14:37 Відповісти
06.08.2020 14:37 Відповісти
Хатабка із ВОГа.
06.08.2020 14:43 Відповісти
06.08.2020 14:43 Відповісти
Тюрьмы значит продавать собрались.Ну-ну
06.08.2020 14:38 Відповісти
06.08.2020 14:38 Відповісти
Ммммм, аваков спільно з студією квартал95 представляють?
06.08.2020 14:44 Відповісти
06.08.2020 14:44 Відповісти
эта парочка, жена и теща, реально может довести
06.08.2020 14:47 Відповісти
06.08.2020 14:47 Відповісти
Не витримала душа поета )) Тещі
06.08.2020 14:54 Відповісти
06.08.2020 14:54 Відповісти
слабак...
06.08.2020 14:57 Відповісти
06.08.2020 14:57 Відповісти
Почему преЗедент не подключился? Чем - то занят? В такую жару? Наверное лицензии на казино распределяет между криминальными группировками....
06.08.2020 15:06 Відповісти
06.08.2020 15:06 Відповісти
Тещу треба було тещить, то і конфліктів не було б, бо вона ротяку закритою держала б!
А так звичайно теща зобіджена на зятька!
06.08.2020 15:16 Відповісти
06.08.2020 15:16 Відповісти
вот это дое...бала тёща зятя...
06.08.2020 15:19 Відповісти
06.08.2020 15:19 Відповісти
Кіно дивитися не замовляв? А то я б подитвився " Дивитися всім".
06.08.2020 15:19 Відповісти
06.08.2020 15:19 Відповісти
 
 