Мешканець Полтавщини погрожував підірвати двох жінок за допомогою саморобного вибухового пристрою. ФОТО

У Полтавській області чоловік погрожував підірвати членів своєї сім'ї саморобним вибуховим пристроєм.

"5 серпня близько 10 години ранку поліція Лубенського району отримала повідомлення про сімейний конфлікт у с. Солониця. За інформацією, яку в поліцію телефоном повідомили місцеві мешканці, чоловік предметом, схожим на боєприпас, погрожує дружині та її матері розправою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група і наряд сектору реагування патрульної поліції Лубенського відділу, вибухотехніки та інші спеціальні служби. Поліцейські зупинили протиправні дії правопорушника і провели огляд приміщення і прилеглої території.

Під час обстеження поліція виявила предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Ймовірний боєприпас направили на експертизу.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Також вирішується питання про внесення відомостей за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).



Поліція готує процесуальні документи для повідомлення фігуранту про підозру й обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Сьогодні вночі Скрипника знайдено і ліквідовано.