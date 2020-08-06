Зеленський сьогодні внесе в Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн, - заступник голови ОП Ковалів
Президент України Володимир Зеленський у четвер внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.
"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тис грн. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України", - сказала Ковалів.
Вона зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.
"Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, в першу чергу, економія на обслуговуванні держборгу", - пояснила заступник голови ОП.
Ковалів нагадала, що схвалений урядом макропрогноз передбачає "двоповерхове" підвищення мінімальної зарплати в 2021 році до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.
"На цій базі буде плануватися бюджет на 2021 рік, який відповідно до закону уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року", - сказала Ковалів.
Нагадаємо, мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тис. грн, а з 1 січня 2021 - до 6 тис. грн, з 1 липня наступного року - до 6,5 тис. грн.
Як зазначають у НБУ, підвищення мінімальної зарплати може вплинути на інфляцію.
Краще так: Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн та снижения курса гривньі до 40 грн за доллар, - замглавы ОП Ковалив
ну спасибо)
а бабло де возмут?
частный сектор это не волнует ни так ни эдак
Т.е. до 01.07 принять, чтобы действовало с 01.01 следующего года!
А выходит, что размер минимальной зарплаты можно менять хоть каждый месяц???
Ведь косвенно при повышении минималки меняются размеры начисляемых налогов!!!
Но преЗеденту пох на бизнес, пох на Законы, пох на карантин - перед выборами за счет бизнеса надо понравиться 73% лохам....
Только идиоты так поступают при стремительном падении экономики, ВВП и наполняемости бюджета!
НБУ уже в три смены печатает? Чем хуже - тем лучше?
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плата за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
Цель такого мероприятия - выведение зарплат из конвертов на свет божий. С официальных зарплат платятся все налоги.
Говорят, что гривна обесценится. Ну, так вспомните как Сопливый Пастор и Оффшорный Гетман опустили гривну в 3,5 раза. Взяли страну у "злочинной влады" при курсе 8 грн за доллар и довели его до 28. С такой скоростью воровали и выводили наворованное в оффшоры, что гривна упала в 3,5 раза. Из-за этого в 2018 году Украина была официально признана самой бедной страной Европы. Номинальный ВВП на душу населения был самый низкий в Европе. Даже ниже, чем у Молдовы.
Сейчас курс 27,7. Все стабильно. Поэтому тупая и агрессивная шоколадня не находит себе места.