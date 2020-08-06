Зеленський сьогодні внесе в Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн, - заступник голови ОП Ковалів

Президент України Володимир Зеленський у четвер внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.

"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тис грн. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.

"Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, в першу чергу, економія на обслуговуванні держборгу", - пояснила заступник голови ОП.

Ковалів нагадала, що схвалений урядом макропрогноз передбачає "двоповерхове" підвищення мінімальної зарплати в 2021 році до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.

"На цій базі буде плануватися бюджет на 2021 рік, який відповідно до закону уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року", - сказала Ковалів.

Нагадаємо, мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тис. грн, а з 1 січня 2021 - до 6 тис. грн, з 1 липня наступного року - до 6,5 тис. грн.

Як зазначають у НБУ, підвищення мінімальної зарплати може вплинути на інфляцію.