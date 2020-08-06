Литва і Польща стурбовані ситуацією в Білорусі перед виборами: важливо, щоб влада не застосовувала надмірної сили

У Вільнюсі та Варшаві із занепокоєнням спостерігають за ситуацією в Білорусі, де 9 серпня повинні пройти вибори президента, підтримують незалежність і збереження суверенітету цієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляють міністри закордонних справ Литви і Польщі.

Литовський міністр Лінас Лінкявічюс у четвер під час бесіди з польським колегою Яцеком Чапутовичем обговорив ситуацію в Білорусі й домовився "і надалі уважно спостерігати за ситуацією в сусідній державі, координувати дії", а також наголосив на важливості координації на рівні Євросоюзу, повідомляє в четвер агентство BNS із посиланням на МЗС Литви.

"У ході бесіди ще раз було зазначено, що дуже важливо, щоб владні структури Білорусі не застосовували надмірної сили проти опозиції та ЗМІ", - йдеться в повідомленні МЗС.

За словами Лінкявічюса, якщо говорити про майбутнє Білорусі й прогнозувати його, то день після виборів може стати визначальним. Лінкявічюс і Чапутович зазначили, що Литва і Польща "зацікавлені й підтримують збереження незалежності та суверенітету Білорусі", а також готові сприяти цьому і в двосторонньому, і в міжнародному форматах.

"Міністри також наголосили на потенційній можливості для Білорусі підключитися і до діяльності створеного нещодавно "Люблінського трикутника", у який входять Литва, Польща та Україна", - зазначає міністерство.