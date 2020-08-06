Глава ФДМ Сенниченко: Якщо на аукціоні перемагає росіянин або гроші походять з РФ - приватизувати не даємо
Законом прямо заборонено інвестувати в українські активи гроші, що мають російське походження, а сам інвестор не може бути з країни-агресора.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
"Щоб з’ясувати походження його (інвестора. - Ред.) коштів, Фонд державного майна України направив відповідні запити в правоохоронні та інші державні органи. Після ретельної перевірки даних із відкритих та закритих джерел, ці органи нададуть нам свої висновки щодо походження інвестиційного капіталу", - повідомив Сенниченко, коментуючи чутки щодо продажу готелю "Дніпро" росіянам.
"Якщо раптом з’ясується, що переможець аукціону – росіянин або ж його капітал має російське або будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна не укладе із ним угоду купівлі-продажу.
Згідно з процедурою, переможцем аукціону буде визнано учасника, котрий показав другий результат, тобто запропонував найвищу суму, не враховуючи "забракованого" в ході перевірки учасника. До нового переможця аукціону буде застосовано аналогічну процедуру перевірки", - додав Сенниченко.
Повний текст інтерв'ю з Дмитром Сенниченком читайте за посиланням.
Чувакам из сарая отдали отель Днипро.
А чуваки работали на кацапского олигарха Алишера Усманова.
https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777
Коротко и ясно по отелю"Днипро": В продаже отеля "Днипро",помимо Бабакова, появилась тень Алишера Усманова.
"Украинский" айтишник Кохановский-был частью холдинга Esforce российского олигарха.
И других денег, кроме русских, у Кохановского просто нет...
https://pbs.twimg.com/media/EdyY1Q9WsAEkA66?format=jpg&name=small