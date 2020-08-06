УКР
Глава ФДМ Сенниченко: Якщо на аукціоні перемагає росіянин або гроші походять з РФ - приватизувати не даємо

Законом прямо заборонено інвестувати в українські активи гроші, що мають російське походження, а сам інвестор не може бути з країни-агресора.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Щоб з’ясувати походження його (інвестора. - Ред.) коштів, Фонд державного майна України направив відповідні запити в правоохоронні та інші державні органи. Після ретельної перевірки даних із відкритих та закритих джерел, ці органи нададуть нам свої висновки щодо походження інвестиційного капіталу", - повідомив Сенниченко, коментуючи чутки щодо продажу готелю "Дніпро" росіянам.

"Якщо раптом з’ясується, що переможець аукціону – росіянин або ж його капітал має російське або будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна не укладе із ним угоду купівлі-продажу.

Також читайте: Спочатку на приватизацію йшло 380 об'єктів, залишилося вдвічі менше: хтось хоче зберегти "годівниці", - глава ФДМ Сенниченко

Згідно з процедурою, переможцем аукціону буде визнано учасника, котрий показав другий результат, тобто запропонував найвищу суму, не враховуючи "забракованого" в ході перевірки учасника. До нового переможця аукціону буде застосовано аналогічну процедуру перевірки", - додав Сенниченко.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Сенниченком читайте за посиланням.

приватизація (1720) росія (67841) Сенниченко Дмитро (127)
А в бабий яр почему лапти инвестируют?
06.08.2020 15:09 Відповісти
У расиян полно офшоров, в т.ч. и для финансирования спец. операций. А СБУ с МАФами героически сражается
06.08.2020 15:12 Відповісти
Хорошо заливает.
Чувакам из сарая отдали отель Днипро.
А чуваки работали на кацапского олигарха Алишера Усманова.

https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

Коротко и ясно по отелю"Днипро": В продаже отеля "Днипро",помимо Бабакова, появилась тень Алишера Усманова.

"Украинский" айтишник Кохановский-был частью холдинга Esforce российского олигарха.
И других денег, кроме русских, у Кохановского просто нет...

https://pbs.twimg.com/media/EdyY1Q9WsAEkA66?format=jpg&name=small
06.08.2020 15:17 Відповісти
Если фирма зарегистрирована в Панаме или на Кипре - тогда всё хорошо!
06.08.2020 15:54 Відповісти
 
 