Зеленський - воїнам на Донбасі: протягом 10 днів у нас немає поранених і загиблих, якщо хтось захоче на нас наступати, ви завжди дасте гідну відсіч

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських воїнв на Донбасі.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж останніх 10 днів у нас немає поранених, немає загиблих. І я вдячний вам, що ви бережете своїх побратимів. Це важливо. Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський зустрівся з українськими вояками в місті Часів Яр Донецької області.

