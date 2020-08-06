УКР
Новини
У Нацполіції з'явилася можливість впроваджувати "таємних агентів" для викриття системи підкупу виборців, - Айвазовська

Національна поліція України тепер може не просто реагувати на окремі випадки підкупу виборців, а за допомогою проведення негласних слідчих дій повноцінно розслідувати всю схему підкупу і кожного учасника цього злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє голова правління і координатор політичних програм Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"Зокрема, підкуп виборців раніше не був тяжким та особливо тяжким злочином. Зараз він таким є. Відповідно, Національна поліція має можливість вести негласні слідчі дії, оперативну діяльність із розслідування всієї схеми підкупу і кожного учасника цієї схеми, в тому числі, інкорпорувати туди як таємних агентів, збираючи належним чином і документуючи інформацію", - зазначила Айвазовська в четвер в ефірі одного з українських телеканалів.

30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підкуп виборців на виборах у Раду розслідують на Луганщині, провели 23 обшуки, - Офіс Генпрокурора

Передбачено, що 25 жовтня пройдуть "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.

підкуп (280) Нацполіція (15496) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)
06.08.2020 15:27
06.08.2020 15:27
Где-то уже такое было.....
06.08.2020 15:11
06.08.2020 15:11
Ну если о "тайной операции" и "тайных агентах" рассказывают СМИ, значит дело будет
06.08.2020 15:24
06.08.2020 15:24
Как на прошлых выборах, будут ловить КОГО УГОДНО... кроме "СЛУГ"!
06.08.2020 15:09
О, чую тайные агенты обзаведутся новыми тачками, а десятники и дачами с хатами
06.08.2020 15:09
06.08.2020 15:09
06.08.2020 15:09
Ну а если поймают теперь можна назваться тайним агентом)
06.08.2020 15:10
Где-то уже такое было.....
06.08.2020 15:11
06.08.2020 15:11
06.08.2020 15:27
06.08.2020 15:27
соросята беснуются
06.08.2020 15:11
жидо-рептилоидный заговор, однако!
06.08.2020 15:16
Доколе?!
06.08.2020 15:19
я пойду, где запись??
06.08.2020 15:13
У брата Єрмака.))
06.08.2020 15:17
так внєдряйтє ж, внєдряйтє скорєй!
потом виявиться, що внедрили, гроші витратили, підкупів не виявили
06.08.2020 15:17
Ну если о "тайной операции" и "тайных агентах" рассказывают СМИ, значит дело будет
06.08.2020 15:24
06.08.2020 15:24
Тепер і агентів тре буде підкуплять)))
06.08.2020 15:27
Слугам - все, всім іншим - беззаконня.
06.08.2020 16:58
Шо, усё? Бабульки останутся без гречки?
06.08.2020 17:26
Петька поехал на Кубу. Видит, стоит ларек с пивом. К нему подходит бородатый кубинец, поглаживает бороду и говорит "Кубинос бородатос". Ему наливают кружку пива. Подходит второй бородач, ситуация повторяется. Петька подходит к ларьку, говорит "Кубинос бородатос". У него спрашивают: "А где борода?". Петька снимает штаны и говорит: "Тайнос агентос".
06.08.2020 17:51
участники "Сетки" насторожились.
07.08.2020 03:35
 
 