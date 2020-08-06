У Нацполіції з'явилася можливість впроваджувати "таємних агентів" для викриття системи підкупу виборців, - Айвазовська

Національна поліція України тепер може не просто реагувати на окремі випадки підкупу виборців, а за допомогою проведення негласних слідчих дій повноцінно розслідувати всю схему підкупу і кожного учасника цього злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє голова правління і координатор політичних програм Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"Зокрема, підкуп виборців раніше не був тяжким та особливо тяжким злочином. Зараз він таким є. Відповідно, Національна поліція має можливість вести негласні слідчі дії, оперативну діяльність із розслідування всієї схеми підкупу і кожного учасника цієї схеми, в тому числі, інкорпорувати туди як таємних агентів, збираючи належним чином і документуючи інформацію", - зазначила Айвазовська в четвер в ефірі одного з українських телеканалів.

30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року.

Передбачено, що 25 жовтня пройдуть "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.