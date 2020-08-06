УКР
Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

У зв'язку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що сталася в морському порту міста Бейрут Ліванської Республіки, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 6 серпня доручив перевірити безпеку зберігання аміачної селітри суб'єктами господарювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб'єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив", - ідеться в повідомленні.

Відповідне доручення прем'єр Шмигаль дав міністрові інфраструктури Владиславу Криклію, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, в.о. голові Державної служби України з питань праці Віталієві Сажиєнку, голові Національної поліції України Ігореві Клименку і головам обласних і Київської міської державної адміністрації.

Про результати перевірки зазначені особи повинні поінформувати уряд до 15 вересня 2020 року.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок e районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих уже сягнула майже 130 осіб, а поранених - близько 5 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

+11
3,14здец какой-то. эти ребята живут рефлексами как собаки Павлова - просто реагируют на раздражитель. планировать свою работу хотя бы на неделю вперед они, похоже, неспособны.
06.08.2020 15:37 Відповісти
+7
Превірте ще в аптеках нітрогліцерин.
06.08.2020 15:27 Відповісти
+5
А ще треба заборонити на ЦН слово Порох, бо тут теж підриває нє по-дєцкі.
06.08.2020 15:28 Відповісти
Опять"компанейщина"
06.08.2020 15:25 Відповісти
Пока гром не грянет-Шмыгаль не перекрестится.
06.08.2020 15:25 Відповісти
Предлагаю АЗСы еще проверить, там же тоже может рвануть
06.08.2020 15:27 Відповісти
А ще треба заборонити на ЦН слово Порох, бо тут теж підриває нє по-дєцкі.
06.08.2020 15:28 Відповісти
Превірте ще в аптеках нітрогліцерин.
06.08.2020 15:27 Відповісти
та падажжи. надо, чтобы де-нить в Уругвае аптека в воздух взлетела, тогда проверят.
06.08.2020 16:08 Відповісти
А ще обмежити продаж гороху в маркетах.
06.08.2020 16:15 Відповісти
Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а https://censor.net/news/3211930/v_beyirute_vzorvalas_ne_pirotehnika_a_sklad_konfiskovannoyi_vzryvchatki_vlasti. Источник: https://censor.net/n3212303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Саме так я вчора писав, бо це по телефону говорили ліванці.
06.08.2020 15:28 Відповісти
Тебе звонили ливанцы с отчетом?))))
Отэто гонево)))
06.08.2020 15:41 Відповісти
А на складах, все понимают о чем Я, у нас все в порядке, дроны, пожары и т.п и т.д?
06.08.2020 15:29 Відповісти
Осталось кацапам показать, где у нас селитра и:

Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні - Цензор.НЕТ 4173
06.08.2020 15:36 Відповісти
А вони не знають де в нас аміакопровод «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8 Тольятти - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 Одесса »? То на Вікі подивляться.
06.08.2020 17:09 Відповісти
3,14здец какой-то. эти ребята живут рефлексами как собаки Павлова - просто реагируют на раздражитель. планировать свою работу хотя бы на неделю вперед они, похоже, неспособны.
06.08.2020 15:37 Відповісти
Браво!!! Лучший комментарий!!
06.08.2020 15:39 Відповісти
Митяй, покажи отчёт о проверке складов с селитрой от гросика и йайценюха.
Они же дальновидные были.
06.08.2020 15:43 Відповісти
Петюня, ты даже не понимаешь в чем проблема. не в селитре дело, мужчина, а в постановке задачи. а отчеты ты у своей девушки требуй
06.08.2020 15:50 Відповісти
Дык ты про дальновидность папиредников скажешь, или
06.08.2020 15:52 Відповісти
смени штаны - тебе в них папередники насрали
06.08.2020 16:30 Відповісти
В свои кальсоны загляни, то от тебя вонь
06.08.2020 16:32 Відповісти
петарди шмилю обов'язково видати для перевірок
06.08.2020 15:41 Відповісти
Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні - Цензор.НЕТ 2506
06.08.2020 15:42 Відповісти
та фсё. нету там уже ничего. утилизировали путём разбрасывания на полях.
06.08.2020 16:05 Відповісти
у нас пять складов с оружием сгорели, может там наконец-то порядок наведёте. но пойду проверю на всякий случай, условия хранения мешка селитры в моём сарае, может злые люди фугас под него подложили для детонации.
06.08.2020 15:49 Відповісти
склады оружия эти мрази будут проверять только после взрывов на складе
Так уж заведено.
Взорвалась селитра - проверяем селитру
06.08.2020 16:53 Відповісти
цуко. "которые хранят аммиачную селитру насыпью".

"https://agrolife.ua/blog/Kak-pravilno-khranit-udobreniya/ Хранение аммиачной селитры
Так как https://agrolife.ua/standart-npk.html аммиачная селитра является взрывоопасным веществом, ее нужно хранить в отдельном помещении или в изолированной секции склада. Секция должна быть с глухой кирпичной стеной.
Аммиачную селитру складируют штабелями по 10-15 рядов мешков, расстояние от стены до штабеля должно составлять 1 м, между штабелями - 3 м. Сам склад и секция должны иметь табличку "Аммиачная селитра" и "Взрывоопасно".
Хранение аммиачной селитры под открытыми небом, навесом или ГСМ - категорически запрещено. Хранение аммиачной селитры согласовывается с госорганами санитарного и пожарного надзора."
06.08.2020 16:02 Відповісти
Ліван, а особливо Бейрут, були наче більмо на оці у радикальних ісламістів. В Лівані жінки мали майже ті ж права, що і в Європі. Ходили по вулицям у відкритому одязі, відвідували кафе і ресторани та розважальні заклади. Почекаємо, може вибух відбувся не без участі різних игілів.
06.08.2020 16:30 Відповісти
проверять хранение селитры в августе - почти то же, что лепить вареники с вишнями в марте
06.08.2020 16:55 Відповісти
В Николаеве хай поищут. Там уже немколько лет "ничейные" тонны селитры в порту арестованы.
06.08.2020 18:54 Відповісти
Даже самый страшный арест с несколькими печатями не избавит от возможной детонации , если подорвать.Жизнь показывает всю искусственность юриспруденции и всего остального крючкотворства и бумагомарательства .
06.08.2020 21:40 Відповісти
В Украине наибольшую опасность представляет не селитра, а аммиак при очень вероятной техногенной катастрофе (многочисленные химические производства, емкости для хранения и трубопроводы аммиака) особенно в условиях фактической войны, что равносильно применению химического оружия, в высоких концентрациях аммиак вызывает не только ожог и отек дыхательных путей, но и остановку дыхания - неминуемую смерть (концентрация аммиака 1,5г/м3 - 0,21 %).
06.08.2020 21:46 Відповісти
NH3 имеет молекулярную массу, равную 17, плотность его в 0,6 раза меньше плотности воздуха при одинаковой температуре. Аммиак в два раза легче воздуха, однако, образующееся облако воздушно-аммиачной смеси тяжелее окружающего воздуха, а значит в безветренную или маловетреную погоду оно будет "стелиться" по поверхностности ландшафта постепенно расползаясь в разные стороны и несколько медленнее наполняя окружающее пространство по высоте (объема)!
06.08.2020 22:21 Відповісти
Только одно химическое предприятие в Украине может производить от 1 до 3-х МЛН.ТОНН, а их не мало. Для того, чтоб сделать воздух смертельным в радиусе 2 км от местам утечки аммиака (пусть в среднем на высоту до 50 метров над поверхностью) необходимо = 3,1415 (Пи) х 2000 м х 2000 м (R х R) х 50 м (H) x 1,5 гр (смертельная доза на 1 м3) = 942 450 000 (гр.) / 1 000 000 гр.( в тонне) = 942,45 (тонн) аммиака. То есть всего около 950 тонн (что в от 3 до 10 раз меньше суточного производства)!
06.08.2020 22:25 Відповісти
Эквивалентом применения средней СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БОЕГОЛОВКИ мощностью 350 кТн (300 "Бейрутов") по смертельной дистанции от эпицентра в 5 км (см.таблицу) может стать утечка по высоте 9-ти этажного здания (30 м) в 3,5 тыс. тонн аммиака (3х - 10ти дневная выработка только одного химического предприятия Украины).
Угроза очень серьезная, недооценивать ее - ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ!

Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні - Цензор.НЕТ 3678
06.08.2020 22:54 Відповісти
25 апреля 2019 года, произошла утечка аммиака при транспортировке двух цистерн в пригороде Чикаго, Бич-Парк. В результате аварии 37 человек госпитализировано, семь в тяжелом состоянии. Местных жителей эвакуировали. Если проанализировать произошедшее, то становятся очевидными два момента. В инциденте были задействованы всего две тонны вещества. Один из пострадавших увидел странное облако и все равно поехал в этом направлении. Кроме того, утечка произошла в 4:30 утра по местному времени, когда метеорологические условия были, если можно так выразиться, идеальными. Перед рассветом часто наблюдается температурная инверсия. Вследствие этого атмосферного явления создаются оптимальные условия для высокой концентрации паров химического вещества или газов.
06.08.2020 23:12 Відповісти
Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні - Цензор.НЕТ 7495

Как Вам такое ?
06.08.2020 22:32 Відповісти
 
 