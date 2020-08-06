Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

У зв'язку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що сталася в морському порту міста Бейрут Ліванської Республіки, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 6 серпня доручив перевірити безпеку зберігання аміачної селітри суб'єктами господарювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб'єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив", - ідеться в повідомленні.

Відповідне доручення прем'єр Шмигаль дав міністрові інфраструктури Владиславу Криклію, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, в.о. голові Державної служби України з питань праці Віталієві Сажиєнку, голові Національної поліції України Ігореві Клименку і головам обласних і Київської міської державної адміністрації.

Про результати перевірки зазначені особи повинні поінформувати уряд до 15 вересня 2020 року.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок e районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих уже сягнула майже 130 осіб, а поранених - близько 5 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

