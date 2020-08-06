УКР
Рада адвокатів вирішила звернутися в ООН і ПАРЄ через утиски і переслідування адвокатів в Україні

Рада адвокатів України (РАУ) ухвалила низку звернень до українських органів влади, а також до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і Парламентської асамблеї Ради Європи через утиски і переслідування адвокатів в Україні. Звернення були ухвалені на засіданні САУ 5 серпня, повідомляє ADVOKAT POST.

Голова САУ Лідія Ізовітова наголосила, що сьогодні адвокатська спільнота зіткнулася з величезним тиском з боку правоохоронних органів та судової влади, які систематично порушують права адвокатів. Їхні дії щодо адвокатів дозволяють говорити про спробу позбавити українців права на правову допомогу, пишуть Українські новини.

"Розігрується певний сценарій, який може бути шкідливим для кожного з нас. Розігрується цей сценарій Генеральною прокуратурою і ДБР. Він полягає в дуже простій речі: не визнати права захисника. Ви приходите з ордером… а орган досудового слідства ваших повноважень захисника не визнає. Все, ваш клієнт залишається без захисту", - обурилася Ізовітова.

Крім того, Генпрокуратура і ДБР відмовляються виконувати рішення судів, які торкаються інтересів адвокатів.

Своєю чергою, за її словами, Національне антикорупційне бюро ігнорує норми діючого закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", які забороняють ототожнювати адвокатів з клієнтами, і відкриває кримінальні провадження проти захисників, які відстоюють інтереси своїх клієнтів.

"Сторона обвинувачення каже, що адвокат, який надає правову допомогу клієнту ототожнюється умислом. Тобто якщо умисел клієнта є злочинним, то й умисел адвоката, який надає допомогу, є злочинним", - розповіла голова Комітету захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності Ганна Боряк.

За її словами, не менш упередженими виглядають і дії суддів Вищого антикорупційного суду, які не просто системно порушують права адвокатів, а й напряму погрожують їхнім підзахисним, змушуючи їх відмовлятися від послуг "незручних" для суду адвокатів.

"Суд, втручаючись у адвокатську діяльність, вказує адвокату які йому заяви робити, які заяви - не робити, у який момент виступати у справі на захист інтересів клієнта, у який момент – не виступати. І якщо адвокат не йде на змову з судом проти інтересів клієнта то суд тоді погрожує клієнту обрати міру запобіжного заходу", - наголосила Боряк.

Члени РАУ погодилися, що наразі можна говорити, що в Україні систематично порушується стаття 17 Європейської конвенції з прав людини в якій вказано, що учасники конвенції не мають права обмежувати основоположні права людини.

На думку адвокатів, ініціатива голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрія Костіна ввести до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури суддів порушує зобов’язання України перед Радою Європи з розбудови незалежного інституту адвокатури.

Систематичні утиски адвокатів в Україні вже підтверджені і Європейським судом з прав людини.

"Суд фактично визнав, що в Україні існують переслідування адвокатів з метою, яка протирічить правосуддю. ЄСПЛ констатував, що дії, які були зафіксовані вже є системними для України, бо на адвокатів чинили тиск та прослуховували їх", - розповів Георгій Логвинський, з якого ЄСПЛ відмовився зняти імунітет на запит українських правоохоронців.

З огляду на те, що всі ці проблеми всередині України не вирішуються, РАУ вирішила звернутися до міжнародних інституцій, аби привернути їхню увагу до загроз незалежності адвокатури в Україні.

Топ коментарі
+4
О,эта та Лидия Изовитова что на подтанцовках у рыгиАНАЛов была и с помощью которой лишали статуса адвоката Власенко?
показати весь коментар
06.08.2020 15:38 Відповісти
+3
Цього достатньо, щоб визнати зережим тоталітарним.
показати весь коментар
06.08.2020 15:41 Відповісти
+2
Вы зробили це разом.
показати весь коментар
06.08.2020 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы зробили це разом.
показати весь коментар
06.08.2020 15:38 Відповісти
О,эта та Лидия Изовитова что на подтанцовках у рыгиАНАЛов была и с помощью которой лишали статуса адвоката Власенко?
показати весь коментар
06.08.2020 15:38 Відповісти
Да-да... И та, что с остервенением борется за адвокатскую монопольку во всех судебных делах... Возомнившая себя "апостолом Петром при всех судах Украины" - только члены ее монопольки должны иметь право на представительство интересов граждан и юрлиц во всех судах! Круто!
показати весь коментар
06.08.2020 17:13 Відповісти
Цього достатньо, щоб визнати зережим тоталітарним.
показати весь коментар
06.08.2020 15:41 Відповісти
Не усе там так просто...
показати весь коментар
06.08.2020 15:49 Відповісти
Просто народжують кішки, але вони з цим не погоджуються.
показати весь коментар
06.08.2020 15:55 Відповісти
В самому адвокатському суспільстві усе не просто... Вас не дивує, що пані Ізовітова стільки років безміно займає свою посаду? Як ви думаєте, це є ознакою чого? демократичності процесів? Я би не плутав боротьбу цієї "пані" за власне далеко не бізбідне існування із боротьбою за права адвокатів.
показати весь коментар
06.08.2020 16:01 Відповісти
Звичайно, що кожен адвокат заробляє лише для себе, бере 30 срібників, бреше... Але наслідок цього позитивний і потім є дотримання прав людини.
показати весь коментар
06.08.2020 16:12 Відповісти
Плювати вона хотіла на права людини. Її цікавлять фінансові питання та непрофільні повноваження, які дає ця посада. Делегати до Вищої ради правосуддя, для прикладу...
показати весь коментар
06.08.2020 16:16 Відповісти
"Совет адвокатов" это Медведчук и его шлюшка Изовитова.. Эту организацию бы отправить в ГУЛАГ на 25 лет, там ведь всё равно ватники и совкодрочеры..
показати весь коментар
06.08.2020 15:50 Відповісти
я би цих бариг не називав ватниками...
показати весь коментар
06.08.2020 16:03 Відповісти
Ха, так это из-за того, что не принят закон о том, что в судах только адвокаты могут представлять интересы граждан. Т.е ты сам не можешь быть в суде. Обязательно с адвокатом. По любым делам: административным, хозяйственным или криминальным. Только садвокатом. Естественно не бесплатно. Вот и стонут
показати весь коментар
06.08.2020 15:51 Відповісти
Що за дурню ви зараз написали? Якщо ви дієздатний, володієте мовою і не маєте психічних захворювать, захищайте себе самостійно без адвоката. Єдине виключення, це обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину. Але там перебачте і строки!
показати весь коментар
06.08.2020 16:08 Відповісти
"Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
06.08.2020 16:33 Відповісти
І що? Ти різницю між представляти себе і займатись по суті бізнесом - представляти інших розумієш? Я за вільний доступ любого до захисту (представництва).
Ну по перше, я не боюсь конкуренції із боку дилетантів (та і навіть з боку колег теж не боюсь...) а по друге, я цинік, мені плювати на ідіотів, які постраждають від цих дилетанів. Це їх проблеми.
показати весь коментар
06.08.2020 16:36 Відповісти
А часом все эти крики не связаны с тем, что предполагается разрешить выступать защитником не только адвокатам?
показати весь коментар
06.08.2020 16:02 Відповісти
Не розумію проблеми? Мені, як практикуючому адвокату глибоко пох.рену хто може, а хто не може виступати захисником. Кого боятись, дилетантів? Людей простих шкода...
показати весь коментар
06.08.2020 16:05 Відповісти
Лучше деньги простых людей пожалей.
показати весь коментар
06.08.2020 18:28 Відповісти
Что они городят. Посмотрите типа адвокат портнов с ныне назначенным татаровым угражают прокурорам, что в поганый рот ........ А совет адвокатов не отреагировал. Так что оказывается это на адвокатишек надо намордники одевать.
показати весь коментар
06.08.2020 16:07 Відповісти
В цій країні вже давно професія нічого не визначає. Є рівні. Вони є усюди. Ти можеш бути прокурором, або суддею і бути ніким. А можеш бути прокурором в Києві і в 30 років доларовим мільйонером. Є ті кому можно і ті, хто має пахати за зарплату (гонорар). По тому кому можно, ніколи в житті жодний орган не буде працювати, а по тому кому не можно, будуть працювати усі і відразу. Ця країна хвора, і хвора дуже, дуже сильно.
показати весь коментар
06.08.2020 16:12 Відповісти
Схоже що зельоним влетить від органів ЕС , ще і за адвокатів . І правильно . Адвокати мають подобатися підзахисним , а не суддям з прокурорами .
показати весь коментар
06.08.2020 17:37 Відповісти
Еще один подвиг Рюкзакова и Венедиктовой.
показати весь коментар
06.08.2020 18:06 Відповісти
Адвокати = судді = негідники.
показати весь коментар
06.08.2020 19:13 Відповісти
а в лигу сексуальных меньшин не пробовали обращаться?))) в украине адвокат это доставщик взяток власти, и все
показати весь коментар
06.08.2020 21:37 Відповісти
 
 