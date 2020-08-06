Рада адвокатів вирішила звернутися в ООН і ПАРЄ через утиски і переслідування адвокатів в Україні

Рада адвокатів України (РАУ) ухвалила низку звернень до українських органів влади, а також до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і Парламентської асамблеї Ради Європи через утиски і переслідування адвокатів в Україні. Звернення були ухвалені на засіданні САУ 5 серпня, повідомляє ADVOKAT POST.

Голова САУ Лідія Ізовітова наголосила, що сьогодні адвокатська спільнота зіткнулася з величезним тиском з боку правоохоронних органів та судової влади, які систематично порушують права адвокатів. Їхні дії щодо адвокатів дозволяють говорити про спробу позбавити українців права на правову допомогу, пишуть Українські новини.

"Розігрується певний сценарій, який може бути шкідливим для кожного з нас. Розігрується цей сценарій Генеральною прокуратурою і ДБР. Він полягає в дуже простій речі: не визнати права захисника. Ви приходите з ордером… а орган досудового слідства ваших повноважень захисника не визнає. Все, ваш клієнт залишається без захисту", - обурилася Ізовітова.

Крім того, Генпрокуратура і ДБР відмовляються виконувати рішення судів, які торкаються інтересів адвокатів.

Своєю чергою, за її словами, Національне антикорупційне бюро ігнорує норми діючого закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", які забороняють ототожнювати адвокатів з клієнтами, і відкриває кримінальні провадження проти захисників, які відстоюють інтереси своїх клієнтів.

"Сторона обвинувачення каже, що адвокат, який надає правову допомогу клієнту ототожнюється умислом. Тобто якщо умисел клієнта є злочинним, то й умисел адвоката, який надає допомогу, є злочинним", - розповіла голова Комітету захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності Ганна Боряк.

За її словами, не менш упередженими виглядають і дії суддів Вищого антикорупційного суду, які не просто системно порушують права адвокатів, а й напряму погрожують їхнім підзахисним, змушуючи їх відмовлятися від послуг "незручних" для суду адвокатів.

"Суд, втручаючись у адвокатську діяльність, вказує адвокату які йому заяви робити, які заяви - не робити, у який момент виступати у справі на захист інтересів клієнта, у який момент – не виступати. І якщо адвокат не йде на змову з судом проти інтересів клієнта то суд тоді погрожує клієнту обрати міру запобіжного заходу", - наголосила Боряк.

Члени РАУ погодилися, що наразі можна говорити, що в Україні систематично порушується стаття 17 Європейської конвенції з прав людини в якій вказано, що учасники конвенції не мають права обмежувати основоположні права людини.

На думку адвокатів, ініціатива голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрія Костіна ввести до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури суддів порушує зобов’язання України перед Радою Європи з розбудови незалежного інституту адвокатури.

Систематичні утиски адвокатів в Україні вже підтверджені і Європейським судом з прав людини.

"Суд фактично визнав, що в Україні існують переслідування адвокатів з метою, яка протирічить правосуддю. ЄСПЛ констатував, що дії, які були зафіксовані вже є системними для України, бо на адвокатів чинили тиск та прослуховували їх", - розповів Георгій Логвинський, з якого ЄСПЛ відмовився зняти імунітет на запит українських правоохоронців.

З огляду на те, що всі ці проблеми всередині України не вирішуються, РАУ вирішила звернутися до міжнародних інституцій, аби привернути їхню увагу до загроз незалежності адвокатури в Україні.