3 061 70

2/3 українців цього літа не були у відпустці й не планують, - опитування

2/3 українців цього літа не були у відпустці й не планують, - опитування

Дві третини (66%) українців цього літа не планують і не були у відпустці. Відпочити вже встигли 16% і ще тільки планують 18% наших співгромадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними дослідження, 16% опитаних уже були у відпустці влітку 2020 року, ще 18% - планують її на це літо. Водночас 66% не планують і не були у відпустці.

Серед тих, хто все ж відпочивав або планує, 43% проведуть відпустку у своєму населеному пункті й стільки ж - в іншому регіоні України. Лише 9% виїжджали або планують поїхати за кордон. Тих, хто планує відпустку, відносно більше серед молодих і багатших.

У ході дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старше. Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Топ коментарі
+13
...результат примерно такой же...
2/3 украинцев этим летом не были в отпуске и не собираются, - опрос - Цензор.НЕТ 5286
показати весь коментар
06.08.2020 15:34 Відповісти
+8
И правда зачем отдыхать без денег и работы.
показати весь коментар
06.08.2020 15:30 Відповісти
+7
Куча народу и так не работает, бо карантин. Чем не отпуск?
показати весь коментар
06.08.2020 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И правда зачем отдыхать без денег и работы.
показати весь коментар
06.08.2020 15:30 Відповісти
Недоедаете?
показати весь коментар
06.08.2020 15:39 Відповісти
- Гадя, чего ты плачешь?
- маму потеряла?
- Давай поищем. Как она выглядит?
- плохо, Мы уже месяц отдыхаем (с)
показати весь коментар
06.08.2020 16:06 Відповісти
Куча народу и так не работает, бо карантин. Чем не отпуск?
показати весь коментар
06.08.2020 15:31 Відповісти
Криклый еще в марте говорил шо нада планировать отписк на вторую половину лета. Но извольте, отдыхать от чего, от отдыха на карантине? Арбайтен, черти
показати весь коментар
06.08.2020 15:36 Відповісти
А я вот смотрю на эту молодежь, которые каждый день с пластиковыми сиськами пиваса сидят и не пойму откуда у них вообще деньги...
показати весь коментар
06.08.2020 15:37 Відповісти
Значит они знают секрет. А ты не знаешь.
показати весь коментар
06.08.2020 15:40 Відповісти
а что такое пластиковая сиська пиваса?
показати весь коментар
06.08.2020 15:41 Відповісти
Ну эта дрянь, пиво в пластиковой бутылке, я его пластиковой сиськой называю. Гадость, никогда не беру, только стекло.
показати весь коментар
06.08.2020 15:43 Відповісти
Я думаю если в дудляре или в том же хоп-хее тебе из кеги нальют в пластиковую бутылку, то пока ты пиво донесешь домой - ему ничего не будет...
показати весь коментар
06.08.2020 15:46 Відповісти
Просто пластик не люблю, ну не моё оно. Всё равно как шампанское переливать в пластиковый стакан и оттуда уже разливать по фужерам.
показати весь коментар
06.08.2020 15:47 Відповісти
живое пиво поди попробуй еще найди в стекле
показати весь коментар
06.08.2020 15:49 Відповісти
Але якщо відомі скрепи залити пивом у трилітровій банці...
показати весь коментар
06.08.2020 15:57 Відповісти
Да я к спиртному вообще как-то охладел, жарко для него сейчас мне кажется.
показати весь коментар
06.08.2020 15:57 Відповісти
Скоро матимеш температуру навколишнього середовища.
показати весь коментар
06.08.2020 16:05 Відповісти
А насчёт того, что, говоришь, хорошо переносишь жару, я могу тебе искренне пожелать гореть в печи.
показати весь коментар
06.08.2020 16:11 Відповісти
Колись і таке буде, але я вже багато жив. Тобі не бачити багато чого з того, що мені довелося. Тому ти горітимеш значно раніше, як нікчема та не побачиш як твої переконання накроються великою пі...
показати весь коментар
06.08.2020 16:17 Відповісти
Старики столь добродетельны лишь потому, что неспособны ни на что бОльшее©
показати весь коментар
06.08.2020 16:21 Відповісти
І знову ти помиляєшся. Я такий, що можу тебе просолити, сховати у холодильник і продати маленькими частинами для живого пива.
показати весь коментар
06.08.2020 16:24 Відповісти
Молодец!Теперь закажи надгробную табличку с этими словами и повесь её в изголовье, ко мне только не приставай со всякими дурницями
показати весь коментар
06.08.2020 16:47 Відповісти
Беруть з пенсії у таких, як ти. Соси лапу.
показати весь коментар
06.08.2020 15:42 Відповісти
Дед, ты совсем от жары обалдел, прекрасно же знаешь, что я не пенсионер.
показати весь коментар
06.08.2020 15:48 Відповісти
Я та від жари? Я дуже добре витримую високі температури, чого і тобі бажаю. Але співчуваю, що ти не пенсіонер, бо твої брехливі зелені роботодавці тебе обдурять.
показати весь коментар
06.08.2020 15:50 Відповісти
Сначала ты меня в пенсы записал, теперь в боты?Кумедна ты людина.
показати весь коментар
06.08.2020 15:56 Відповісти
Спочатку пишеш старомокшаноболгарською, а потім перекручуєш українську мову штучною абеткою. І хто після цього кумедний?
показати весь коментар
06.08.2020 15:58 Відповісти
Тут уже полфорума знает, что украинский у меня на смартфоне не установлен, ну ок, ещё и тебе это напишу, чтобы был в курсе)))
показати весь коментар
06.08.2020 16:03 Відповісти
Так встанови,...!
показати весь коментар
06.08.2020 16:05 Відповісти
Не хочу.
показати весь коментар
06.08.2020 16:09 Відповісти
Бо ти кацап, що тепер доведено.
показати весь коментар
06.08.2020 16:17 Відповісти
Кацап это тот, который не идёт на поводу у педиота?)))
показати весь коментар
06.08.2020 16:19 Відповісти
Кацап це той, хто живе в Україні та не вчить і не володіє українською мовою.
показати весь коментар
06.08.2020 16:25 Відповісти
Не треба турбуватись, я досить вiльно розумiю i розмовляю украiньскою, а не на рiвнi "пакет нада-аа?ахрана, а-атмена". Просто не маю анiякого бажання встановлювати мовний пакет на власний смартфон
показати весь коментар
06.08.2020 16:31 Відповісти
Розуміти і розмовляти недостатньо. Треба бути українцем, а не віддавати данину Україні. Важко? Спакуй валізу і додому на расєю.
показати весь коментар
06.08.2020 16:34 Відповісти
Ну хоть уже не спорить, что понимаю и говорю)))А треба Бути украинцем это как?Верить Петру Алексеича и его партии?)))
показати весь коментар
06.08.2020 16:45 Відповісти
...результат примерно такой же...
2/3 украинцев этим летом не были в отпуске и не собираются, - опрос - Цензор.НЕТ 5286
показати весь коментар
06.08.2020 15:34 Відповісти
Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко является большим политическим врагом для партии "Голос", чем действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом заявила народный депутат от "Голоса", глава партии Кира Рудик . "Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть, - сказала Рудик.

Бегут крысы с тонущего тазика
показати весь коментар
06.08.2020 15:44 Відповісти
Ти за тазиками слідкуй і не нахиляйся в лазні за милом.
показати весь коментар
06.08.2020 15:46 Відповісти
Особистий досвід? Бідолага. Дякую за попередження
показати весь коментар
06.08.2020 15:49 Відповісти
Не особистий. Можливо я ловив таких, які гвалтували таку босоту, як ти.
показати весь коментар
06.08.2020 15:52 Відповісти
Я читал что японцев выгоняют в отпуск силой, но чтобы украинцы отказывались, это что-то новое.
показати весь коментар
06.08.2020 15:37 Відповісти
2/3 украинцев этим летом не были в отпуске и не собираются, - опрос
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я був у відпустці, але весь час у Києві.
показати весь коментар
06.08.2020 15:38 Відповісти
Я не хочу у відпустку - я хочу просто виспатись.))
показати весь коментар
06.08.2020 15:41 Відповісти
Ліквідуйте причину поганого сну. Ви не з Херсону, бо кажуть...
показати весь коментар
06.08.2020 15:43 Відповісти
ЦН не дає спати.
показати весь коментар
06.08.2020 15:58 Відповісти
Буває іноді, але після пі... зебілам у мене чудовий сон.
показати весь коментар
06.08.2020 15:59 Відповісти
Це не гуманно.))
показати весь коментар
06.08.2020 16:03 Відповісти
Але дієво!
показати весь коментар
06.08.2020 16:06 Відповісти
а я був 3 неділі. сьодні 4й день на роботі
показати весь коментар
06.08.2020 15:43 Відповісти
Формально і я був, навіть іноді ходив на риболовлю
показати весь коментар
06.08.2020 15:44 Відповісти
Ойц - на рибалку хочу більше ніж виспатись!!!
показати весь коментар
06.08.2020 15:59 Відповісти
Ловися рибка велика і маленька. Щоб ти спітнів на жарі зебільний вовчий (вовчик) хвіст
показати весь коментар
06.08.2020 16:02 Відповісти
На таке заклинання спіймається тільки маленький зелений піськур. Це не моя риба.
показати весь коментар
06.08.2020 16:05 Відповісти
Потім його чіпляєш як живця і тягнеш щуку чи сома!
показати весь коментар
06.08.2020 16:07 Відповісти
Власнику живця буде боляче.
показати весь коментар
06.08.2020 16:10 Відповісти
3 тижні, неуку.. де твої армія, мова, віра?
показати весь коментар
06.08.2020 15:47 Відповісти
три васкрисенья пролетели как четыре дня
показати весь коментар
06.08.2020 15:51 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 15:56 Відповісти
Три месяца карантина - не считается отпуском?
показати весь коментар
06.08.2020 15:41 Відповісти
Сидеть дома ровно на попе и никуда не выйти, не выехать толком, а из развлечений только инет да телевизор - сомнительный отпуск.
показати весь коментар
06.08.2020 16:09 Відповісти
Появилось время заняться любимым делом или доделать отложенное в долгий ящик.
Я, например, ни единого дня дома не сидел без дела. Разобрал неразбираемый хлам, доделал шкаф на балконе. Привели с женой дачу в порядок (14 лет без отпуска)... Даже 3 раза вырвался на рыбалку.
Еще на пару карантинов найду чем заняться.
показати весь коментар
06.08.2020 16:26 Відповісти
Ну чаша сия меня минула. Я говорил о большинстве людей, судя по информации в инете. Характер моей лично работы таков, что для меня абсолютно ничего не изменилось кроме месторасположения. Сменил кресло на диван. Только и всего. А так та же самая работа.
показати весь коментар
06.08.2020 16:55 Відповісти
А чому тут дивуватися? Як і обіцяв шмаркля ,він закінчив епоху бідності і розпочав епоху жебрацтва .
показати весь коментар
06.08.2020 15:43 Відповісти
Судя по деньгам, я не устал. )))
показати весь коментар
06.08.2020 15:45 Відповісти
«Когда ти работал психиатром в маленькой психиатрической больнице…»?
показати весь коментар
06.08.2020 15:48 Відповісти
Як тільки країни Шенгену відкриють українцям кордони для туризму - так одразу у відпустку і піду. WizzAir+Flixbus наше все
показати весь коментар
06.08.2020 15:53 Відповісти
Зато Шмаркля за всех отдохнула.
показати весь коментар
06.08.2020 15:58 Відповісти
У нас же был почти 90 дневный карантин, наотдыхались уже
показати весь коментар
06.08.2020 16:10 Відповісти
ну, так быдло хотело приколов идя на выборы, теперь пусть наприкалывается. зачем ему отпуск?!
показати весь коментар
06.08.2020 16:19 Відповісти
Тыгыыы. Так вам и надо.
показати весь коментар
06.08.2020 18:41 Відповісти
Зато, как сейчас хорошо за кордоном - ни кацапов, ни зебилов. Только люди и то не много.
показати весь коментар
06.08.2020 18:56 Відповісти
 
 