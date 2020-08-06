2/3 українців цього літа не були у відпустці й не планують, - опитування

Дві третини (66%) українців цього літа не планують і не були у відпустці. Відпочити вже встигли 16% і ще тільки планують 18% наших співгромадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними дослідження, 16% опитаних уже були у відпустці влітку 2020 року, ще 18% - планують її на це літо. Водночас 66% не планують і не були у відпустці.

Серед тих, хто все ж відпочивав або планує, 43% проведуть відпустку у своєму населеному пункті й стільки ж - в іншому регіоні України. Лише 9% виїжджали або планують поїхати за кордон. Тих, хто планує відпустку, відносно більше серед молодих і багатших.

У ході дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старше. Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Українці сьогодні можуть відвідувати 38 країн, - Кулеба