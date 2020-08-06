Суддю ВАКС через погрози забезпечили цілодобовою охороною, ще два факти погроз антикорупційним суддям перевіряються

Судді Вищого антикорупційного суду надана цілодобова охорона через погрози, які лунають на його адресу і щодо його сім'ї.

Про це йдеться в заяві суддів ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Попри безпрецедентну відкритість суду, ми спостерігаємо, як у медіапросторі лунають заклики до ухвалення "швидких та суворих" вироків, або навпаки – закиди щодо "репресивних функцій суду". Замість аналізу суті судового рішення обговорюють персонально суддів, які їх ухвалили, вживають образливі слова та наводять особистісні принизливі характеристики щодо конкретних суддів", - ідеться в тексті.

Зазначають, що в окремих випадках розпалюється ненависть до професії судді, яка трансформується в акти агресії.

"Наразі, один з суддів ВАКС через погрози йому та його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною, ще за двома фактами погроз суддям триває перевірка", - йдеться в зверненні.

Також наголошують, що такий підхід не сприяє об'єктивному висвітленню діяльності суддів, якісному інформуванню громадян про мотиви прийняття судових рішень і належного роз'яснення їх змісту.

