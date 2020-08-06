УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4454 відвідувача онлайн
Новини
2 452 8

Суддю ВАКС через погрози забезпечили цілодобовою охороною, ще два факти погроз антикорупційним суддям перевіряються

Суддю ВАКС через погрози забезпечили цілодобовою охороною, ще два факти погроз антикорупційним суддям перевіряються

Судді Вищого антикорупційного суду надана цілодобова охорона через погрози, які лунають на його адресу і щодо його сім'ї.

Про це йдеться в заяві суддів ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Попри безпрецедентну відкритість суду, ми спостерігаємо, як у медіапросторі лунають заклики до ухвалення "швидких та суворих" вироків, або навпаки – закиди щодо "репресивних функцій суду". Замість аналізу суті судового рішення обговорюють персонально суддів, які їх ухвалили, вживають образливі слова та наводять особистісні принизливі характеристики щодо конкретних суддів", - ідеться в тексті.

Зазначають, що в окремих випадках розпалюється ненависть до професії судді, яка трансформується в акти агресії.

"Наразі, один з суддів ВАКС через погрози йому та його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною, ще за двома фактами погроз суддям триває перевірка", - йдеться в зверненні.

Також наголошують, що такий підхід не сприяє об'єктивному висвітленню діяльності суддів, якісному інформуванню громадян про мотиви прийняття судових рішень і належного роз'яснення їх змісту.

Читайте также: ВАКС засудив до 8 років в'язниці ексдиректора дочірнього підприємства "Центргазу" Старовойта

суддя (1605) погрози (496) ВАКС Антикорупційний суд (2063)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кинул кого то?
показати весь коментар
06.08.2020 15:33 Відповісти
Апелляцию по ухвале о передачи дела Вовка с НАБУ в ГПУ скоро будут. Вот их морально и подготавливают...
показати весь коментар
06.08.2020 15:36 Відповісти
А убийство судьи будут расследовать как убийство рядового гражданина или нет? чисто интересно
показати весь коментар
06.08.2020 15:39 Відповісти
Честных судей нужно охранять .
показати весь коментар
06.08.2020 15:51 Відповісти
У нас честных судей не бывает! система отбора так устроена! зато есть ЛОХИ которые верят в сказки!!
показати весь коментар
06.08.2020 16:26 Відповісти
Визитку Яроша всё еще ищут?
показати весь коментар
06.08.2020 16:25 Відповісти
Ну, теоретически допускаю существование отдельно взятого судьи, который реально тащится от посадки настоящего коррупционера .
показати весь коментар
06.08.2020 16:31 Відповісти
Я так понимаю это старые "вовчие суды" против ВАКС борются, так же как, прости Господи, Офис Генпрокурора, против НАБУ.
показати весь коментар
06.08.2020 18:03 Відповісти
 
 