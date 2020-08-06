УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4454 відвідувача онлайн
Новини
15 681 377

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до парламенту є партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "ЄС" і ВО "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5 серпня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалия найближчої неділі, в рейтингу партій лідирувала б "Слуга народу" - її готові підтримати майже 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 17,6% опитаних, за партію "ЄС" - 15,7%, за ВО "Батьківщина" - 10,4%.

Рейтинг партій: Слуга народу - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, Батьківщина - 10,4%, - опитування Рейтингу 01Рейтинг партій: Слуга народу - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, Батьківщина - 10,4%, - опитування Рейтингу 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

4,8% підтримали б Радикальну партію, 4,6% – партію "Сила і честь", 3,2% – Українську стратегію Гройсмана, по 3,0% – партію Шарія, та ВО "Свобода". Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Рейтинг партій: Слуга народу - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, Батьківщина - 10,4%, - опитування Рейтингу 03

За даними дослідження, 20% вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямі, 68% - у неправильному.

Рейтинг партій: Слуга народу - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, Батьківщина - 10,4%, - опитування Рейтингу 04

У процесі дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше. Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіну довіряють лише 23% росіян, - опитування

Прохідний бар'єр до Ради за партійними списками (половина складу парламенту) на сьогодні - 5%.

Автор: 

опитування (2048) рейтинг (1682) Батьківщина (587) Слуга народу (2857) Європейська Солідарність (1107) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Прохідний рейтинг до ВР зберігають "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщина", - соцопитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4721
показати весь коментар
06.08.2020 16:01 Відповісти
+39
Прохідний рейтинг до ВР зберігають "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщина", - соцопитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 427
показати весь коментар
06.08.2020 15:53 Відповісти
+38
А ЕС тебе чем не настоящая Украинская?
показати весь коментар
06.08.2020 15:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Шоу С. Притули розраховане на людей, для яких Україна і малоросія - "какая разница". Дивно, що таких виявилося так багато у столиці потужного Майдану.
показати весь коментар
06.08.2020 17:15 Відповісти
ПЕСики вичерпали свій електоральний потенціал. Це і не дивно, бо вони ведуть війну проти всіх інших. Ну хіба ще в "Голоса" трохи заберуть виборців. От і всі їхні перспективи. Але зате пихи і гонору цій партєйці не відбавляй. Лише вони Д'артаньяни в білому, а всі інші зрадники і посіпаки кремля...
показати весь коментар
06.08.2020 17:00 Відповісти
Не подскажите,как вы все оказались с другой стороны-кацапы,вата,зебуины,зажиддисты,шара*бовцы и процая промосковская сволота и все как один против Порошенко? Ничего не смущает?
показати весь коментар
06.08.2020 19:59 Відповісти
Обязательно подскажу. Но только после того, как вы подскажете, как ПЕСыки и ******** оказались в оппозиции к 75% украинцев? Почему вы ненавидите Украину без своего мессии сизоносого? Почему вы решили, что лишь вы за Украину, а остальные никчемные малоросы, хохлы, сепары и предатели?
показати весь коментар
06.08.2020 23:02 Відповісти
дурня а не оптування..
60% не хоче жодної партії зі списку,
або взагалі не знають назв партій
показати весь коментар
06.08.2020 17:00 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1233
показати весь коментар
06.08.2020 17:01 Відповісти
На єго мєстє должєн біть Я ..
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6499. .
показати весь коментар
06.08.2020 17:07 Відповісти
Вова готує передачу влади Мертвечуку...
показати весь коментар
06.08.2020 17:02 Відповісти
Петики, а зачем? Шо у вас там написано?
показати весь коментар
06.08.2020 17:05 Відповісти
Про це договорились два Вовки з вавками.))
показати весь коментар
06.08.2020 17:09 Відповісти
Что вы их мучаете, сейчас поломаются
показати весь коментар
06.08.2020 17:40 Відповісти
Да вы вспомните, откуда взялся из помойной ямы мертведчук,который даже боялся в Украине находиться- то ему дом жгли, то Оксану не пускали на тв. Но тут у порошенко возникла идея фикс , и он решил , что во втором туре ему нужно оно вместо ЮВТ. И тут начался сплошной позор - мертведчук , кум путана, стал владельцем украинских СМИ , стал во главе украинской партии . И не надо обольщаться, что это он лично- нет, он всего лишь доверенное лицо путлера. Но тут серпрайз- и президентом стал человек вне системный, люди проголосовали просто за обычного человека- тогда началась другая игра. Со всех каналов льётся грязь на президента. Эти каналы якобы отдельно, но тема одна и та же - порошенко и медведчук хотят к корыту .
Так что заслуга за реинкарнацию медведчука полностью принадлежит порошенко.
показати весь коментар
06.08.2020 17:35 Відповісти
Спамеры , конечно, как можно писать что-то плохое про медведчука - священную корову порошенко
Если нет аргументом, то только остаётся спам
показати весь коментар
06.08.2020 19:24 Відповісти
Он наверное уже под следствием ,после мужественных решений вашего клоуна? И,билять,ни одной претензии к вашему выбору? Ничего не смущает? И не муляет?Значит устраивает ситуация,когда эта гнида с ****** в отобранном Крыму в десна целуется? Татьяна,вы бревно из своей сра..из своего глаза вытащите,прежде чем людей обвинять в том,где вы обосрались прилюдно.
показати весь коментар
06.08.2020 20:05 Відповісти
Только зашкваренные партии. Только хардкор😮. Моисей свое быдло 40 лет водил. У нас еще 11 лет впереди☝
показати весь коментар
06.08.2020 17:03 Відповісти
ну наконецто, тепеь процент Слуг четко коррелируется с количеством ********* среди населения. А таковых везде примерно четверть
показати весь коментар
06.08.2020 17:13 Відповісти
вже навіть не цікаво коментувати ці "рейтинги". Я знаю шо у мене всі родичі будуть голосувати за ЄС, все інше сміття
показати весь коментар
06.08.2020 17:16 Відповісти
В целом народ по-прежнему за старых "профессионалов" от олигархо системы: за опезежопцев, батькивщинцев, порошенковцев, смешковцев и т.д. и т.п.. Потом не надо ныть, что "снова нас *******".
показати весь коментар
06.08.2020 17:17 Відповісти
А молодиє , значить , - не від олігархо сістєми !! Особливо Зе і Шмигаль , один креатура Бені , іншй татарина ,,, не кажучи вже про іншу дрібноту , яка харчується з рук олігархів .
Ну ну .. .
показати весь коментар
06.08.2020 17:27 Відповісти
Про молодых не говорю, сказал про старых в смысле прошлых. Нужны не столько молодые, сколько НОВЫЕ, никак не замазанные коррумпированной олигархосистемой.
показати весь коментар
06.08.2020 17:32 Відповісти
Так навіщо тоді вибрали Зе і слуг . .? Якщо хотіли - не замазаних в корупції . ? Щось не зрозуміло . Найнагліший олігарх України , буквально - за вуха , тягнув свого клоуна , в президентське крісло . Хіба цього було не видно . ?? І невже було не зрозуміло НАВІЩО він це робив . ? Мабуть для того щоб подолати корупцію в країні , да ?? .
показати весь коментар
06.08.2020 17:44 Відповісти
Вопрос не ко мне, я на выборы не ходил; а еще вспомни тогдашнюю явку - 48%.
показати весь коментар
06.08.2020 19:49 Відповісти
Та я й не говорив ,що питання - до тебе .
показати весь коментар
06.08.2020 20:10 Відповісти
рейтинг плавно перетікає від зелених до жопінців
показати весь коментар
06.08.2020 17:31 Відповісти
Дык лохторат один-хахлы прокацапленные.
показати весь коментар
06.08.2020 20:09 Відповісти
А что зеленские продолжают падать?
показати весь коментар
06.08.2020 17:32 Відповісти
зеленый элехторат ( а попросту быдло ) менят кумиров . теперь их ОПЗЖ привлекает
показати весь коментар
06.08.2020 17:33 Відповісти
Рейтинги, рейтинги... Хвалились кровопивці комарі, як любить та шанує їх народ: - "Куди би ми не прилітали, нам всюди оплески лунали!".
показати весь коментар
06.08.2020 17:38 Відповісти
брехня
показати весь коментар
06.08.2020 17:41 Відповісти
Якщо вірити опитуванням, то Свобода та Голос - пролітають. Їх навіть випереджають ш@*****.
показати весь коментар
06.08.2020 17:52 Відповісти
Свобода проигрывал все свои битвы, а я голосовал за нее ранее. Даже Тигипко умудрился у нее украсть голоса в 2014 году!
На президентских выборах, они почти скопировали программу Тимошенко и выдвинули Кошулинского. Отлично. Проголосовал. Я знал, что он не пройдет в этот раз. Не важно. Для меня было важно другое - исчезнет ли он из политического горизонта Украины? Исчез.
Вот какой смысл за них голосовать, если Свобода не серьезная партия?
показати весь коментар
06.08.2020 18:30 Відповісти
как не крути а рояль для брехуна неизбежен
показати весь коментар
06.08.2020 18:02 Відповісти
Я смотрю свиноферма своих из ОПЗЖ не обрехивает.
показати весь коментар
06.08.2020 18:07 Відповісти
Ты не смотри, ты - читай. Ой.... да, дествительно, стороники гетьманцева, бужанского, дубинского и прочих корабельных бл@дей действительно ничего плохого про жопоблог не пишут. Даже наоборот. Один тут "Гамлет" даже написал, смазливо так, а главное всё с заглавных - "ОПЗЖ". Сразу видно хорошо отшлифованную привычку ватную прививку.
показати весь коментар
06.08.2020 18:51 Відповісти
Головне, щоб абинеюлька якась. Десять років живемо, як вареники у сметані, щастя - повні пазухи.
показати весь коментар
06.08.2020 18:09 Відповісти
Твоя бабуля с шариевцами теперь сражаться будет. Ее уровень.
показати весь коментар
06.08.2020 20:11 Відповісти
Видел я уже подобный откат в истории Украины, когда Ющенко обосрался по полной и Янукович вернулся на трон после их предательской для Майдана1 ширки.
Для тех, кто не очень понимает, что происходит, скорее всего опять на трон влезет Барыга, т.к. Зеленский обосрался по полной, а настоящего Лидера на политическом горизонте до сих пор не образовалось. Это мое, личное мнение. И ничем хорошим это Украине не светит, опять потерянное время, которое работает на олигархат.
Опять набивание карманов олиархии и никакого прорыва для обычных людей.
показати весь коментар
06.08.2020 18:23 Відповісти
барыга это кто? при котором росла экономика, отбивали на фронте свою землю, укрепляли украинскую армию, который сделал безвиз и томос, при барыге начали делать дороги, на которых сейчас пиарится зеломоника, была поддержка всех цивилизованных стран.
показати весь коментар
06.08.2020 21:36 Відповісти
При котором взрывались склады(арсенали) боеприпасов,виновников и не нашли,и не наказали? А "Роттердам +",когда украинцев облапошили на 36 млрд. гривен? Это при ком было? А кто обещал ,что первым законом будет закон об импичменте президента,который за 5 лет так ин был принят? Не Порошенко ли? Так нагло врать людям,а потом лгуна и лицемера Порошенко-олигарха нахваливают? Олигарх ,по-определению,враг народа,неважно какого.Отбивали землю? Подошли поближе к позициям ОРДЛО,чтобы снайперам ОРДЛО было легче убивать украинских военных?
показати весь коментар
07.08.2020 08:54 Відповісти
характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. І за "Ротердам", і за "закон про імпічмент" (до речі, в червні 2019 був проголосований Верховною Радою - тільки клован не підписав). Але вищою наглою мірою оббріхування є "Отбивали землю? Подошли поближе к позициям ОРДЛО,чтобы снайперам ОРДЛО было легче убивать украинских военных?"
Пістец, який ватник смешкоий https://censor.net/user/460365...
показати весь коментар
13.08.2020 18:32 Відповісти
Не транди. Дороги делали даже при Янеке.
показати весь коментар
07.08.2020 11:33 Відповісти
Не розумію,як ще можна на@рати людям, щоб вони й надалі продовжували голосувати за "Слуг" і ОПЗЖ??? Люди, ви зовсім подуріли??? Це вже божевілля якесь!!! Я бачу вихід для країни тільки в таких людях, як Ігор Смешко, і не треба мені казати, що він такий-сякий. Як можна таке казати, якщо жодного разу Смешко і його партія жодного разу не була у Раді чи у місцевих органах влади. Я гадаю, що такі інформаційні напади ІГОРА СМЕШКА і його партію-через те, що олігархічні клани панічно бояться такого сильного, а головне фахового і чесного лідера.
показати весь коментар
06.08.2020 18:43 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4577
показати весь коментар
06.08.2020 18:55 Відповісти
Повнiстью вас пiдтримую.Невже Гордон помилився ,очоливши штаб Смешка? Нi.Помилились виборцi,якi не голосували за Смешко та його партiю "Сила i честь".Треба цю помилку виправити.
показати весь коментар
07.08.2020 08:57 Відповісти
Ну и кто с кем при таком раскладе будет коалицию делать?
показати весь коментар
06.08.2020 18:46 Відповісти
За всю цю свиноту голосувати - Великий гріх. Надуті рейтинги для одурманювання людей і виправдовування результату виборів. Вся четвірка першого сміття в унітаз.
показати весь коментар
06.08.2020 18:47 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7731
показати весь коментар
06.08.2020 18:50 Відповісти
Звідки ти тягаєш це комуняцьке гімно?
показати весь коментар
06.08.2020 19:07 Відповісти
Народ лишився Розуму ! закон Державотворення категорично забороняє Об'єднувати в ОДНИХ РУКАХ владу і (+)великий капітал = олігархічні клани-хижаки, бо це завжди дорівнює =Корупція = Рабство населення = Знищення Держави ! І цей Закон діє не залежно від того, скільки років поспіль "мудре" населення змінює Прізвища тих кланів !!! Вже майже 30 років минуло , а ми знову і знову тупо :ЗЕ чи Батьківщина , чи ОПЗЖ чи ЄС - все це олігархічні клани, а це означає ,що зміни керування Країною НЕ БУДЕ , а Вічний Закон Державотворення продовжить свою дію ....
показати весь коментар
06.08.2020 19:32 Відповісти
Да! Только комми симоненко нас спасёт? (если удастся его из гейропы вытащить)
показати весь коментар
06.08.2020 23:07 Відповісти
Какая замечательная логика у мудрого нарида. 60% считает, что дела в стране идут неправильно, но всё равно 25% из этого нарида готовы голосовать за тех, кто и ведёт страну не туда, за тех же слуг, что сейчас у руля.
показати весь коментар
06.08.2020 19:46 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 703
показати весь коментар
06.08.2020 19:57 Відповісти
Вообще-то дядько без трусов по комплекции больше напоминает П.О.П.......а, -- что, кстати, подтверждается и наличием характерной атрибутики: свинарчуков, порохоботов и прочей его электоральной всякойвсячины..
показати весь коментар
07.08.2020 08:45 Відповісти
Это всё москали виноваты.
показати весь коментар
06.08.2020 20:28 Відповісти
ЕС МОЛОДЦЫ!

а зелЕных и опзж нахрен!
показати весь коментар
06.08.2020 20:29 Відповісти
Уявляю як себе почувають виборці проекту"голос".Вакарчук двічі цинічно використав голоси своїх виборців.Знаючи,що його виборці проти агента російських спецслужб Порошенко.Славко все таки своїм голосуванням за землю примусив дивитись на зелено - соєвий шабаш своїх прихильників.А потім в друге,коли прийняли "антиколомойський"закон курсанти фірмочкі"рошен" разом зеленими соросятами із соросятами з "голосу" опустивши Україну нижче Зімбабве і Сомалі,тим самим відмазуючі Гонтареву,Порошенко і всі їхні злодійськи діі в банківській сфері.Але тоді Вакарчук в думках був далеко в Санкт - Петербурзі на корпоративі у російського нафотогазового олігарха.
показати весь коментар
06.08.2020 21:05 Відповісти
"агента російських спецслужб Порошенко", добавьте к этому, шо он Вальцман( из тех-же источников)
Вы реально - зебилы
показати весь коментар
06.08.2020 23:11 Відповісти
Потрібно знизити прохідний відсоток до 1.5 %. Партії що не проходять набирають в сумі більше ніж перша в списку. Всі представники за кого голосували повинні бути представлені в Раді. Комуністи 17.6 ось так. Рада не відображає настроїв громадян.
показати весь коментар
06.08.2020 21:08 Відповісти
Итак, выше 15% туповатых неадекватов с памятью рыбки гуппи порошенковская партия обнимашек Путина не набирает, это ее потолок. Но они мочат центристского Зеленского, не ОПЗЖ, т.е. Порошенко сознательно поднимает рейтинг ОПЗЖ, понимает, что за него,мародера, не проголосуют, поэтому ставит цель быть премьером при президенте Медведчуке. Порошенко такое уже проделывал. В 2005-м перессорил всю оранжевую команду, в результате Янукович стал президентом. И Порошенко прекрасно вписался в рыговскую команду, стал министром, ооочень поддерживал Харьковские угоды, которые в конечном итоге привели к аннексии Крыма Россией. А сейчас вернул своего кума Медведчука в большую политику, сделал его медиа- и просто олигархом. Мы еще много узнаем, что же обещал Порошенко путинским посланцам на встрече в Вене за поддержку на выборах. Иловайский и Дебальцевский котлы, уничтожение добробатов, минские угоды - это то, что лежит на поверхности
показати весь коментар
06.08.2020 21:12 Відповісти
https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAwIwb21FqKSL8kDTJ56L7I5qixSJ9TTQwpD_BmaTvNCz4k9THBgfwOlztsgkOBYLENqTPcxZhPXYdl&hc_ref=ARRddBEhazqmDVZiE9PcySwhBMm7ZmopVap7ayKmvn-eH1hnOlAtLCRwAQWEpCqYw9Q&fref=nf Олена Монова
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3521202034579865 8 год ·

Почитала одне інтерв'ю однієї лідерки однієї партії.
Згадала віршик:
- Если птице отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
То птица умрет от скуки,
Потому что сидеть не сможет.

Так от я би в даному випадку замінила "сідєть" на "піздєть".
І дивлячись на деяких людей, думаю собі, а шо би з ними наразі стало, якби в них забрали Порошенка.
Вони би, напевно, спочатку різко загальмували, як паравоз на повному ходу, страшенно заскрипіли-завили колодками, зупинилися в хмарі куряви і з очима як полумиски, розводячи руками, як Траволта.
А потім сіли би на сраку і заплакали.
Бо нема про кого піздєть.
Але зрештою я десь можу її зрозуміти, бо боротьба за почесне звання найопозиційнішого з усіх опозиціонерів то є справа пекельна і виснажлива.
показати весь коментар
06.08.2020 21:48 Відповісти
А ведь все правда, ищем в Гугле
- Прессконференция Зинченко о Порошенко
- Порошенко министр в правительстве Азарова
- Порошенко о харьковских соглашениях
- Встреча Порошенко в Вене
и т.д. и т.п.
показати весь коментар
06.08.2020 21:57 Відповісти
сепаров уже больше 50%, поздравляю вас недолюди))) как всегда, 5 лет идем на запад, следующие 5 на восток. гетьманы херовы
показати весь коментар
06.08.2020 21:33 Відповісти
Не кіпішуй.
Рік тому, таких взагалі було аж 73,22%.
показати весь коментар
06.08.2020 21:47 Відповісти
Як зворушливо - 3.2% Українська стратегія Гройсмана
показати весь коментар
06.08.2020 21:53 Відповісти
ну для нашего быдла понятно что роднее шарий чем гройсман))) шарий предлагает халяву во всем а гройсман говорит что нужно работать)))
показати весь коментар
07.08.2020 11:13 Відповісти
А агент ФСБ Смешко без Гордона ні на які інтерв"ю до журналіздів ні ногою - установчка...
показати весь коментар
06.08.2020 21:58 Відповісти
А якi докази,що Смешко агент ФСБ? А ви звернулись з цього приводу в СБУ?
показати весь коментар
07.08.2020 09:01 Відповісти
до зебільного СБУ?
Касапи, хоч так не паліться.
показати весь коментар
13.08.2020 18:24 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5145
показати весь коментар
06.08.2020 22:22 Відповісти
Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в парламент являются партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "ЕС" и ВО "Батькивщина".Об этом свидетельств Источник: https://censor.net/n3212310

ЗНОВУ ПРОПЛАЧЕНІ РЕЙТИНГИ

Де зарплата медикам і вчителям 4 000 $
показати весь коментар
06.08.2020 22:59 Відповісти
-
5 серпня. Опитування C.I.P.T в Тернополі Представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода чинний мер Сергій Надал близький до того, щоб знову перемогти, притом в першому турі виборів мера міста 46, 2%. І до Тернопільської міськради гарантовано проходять всі проукраїнські 3 партії ВО. "Свобода" - 34,1, ЄС. -8,2, "Батьківщина" - 8% ...... А ось всі антиукраїнські партії непрохідні: Слуга не зрозуміло якого народу продажні (ЗЕбіли -капітулянти) тільки - 4,7. Всі інші прокремлівські ворожі Україні партії це і : перефарбовані бандити екс-ригоАнали замасковані під ОТЗЖ виродка -мертвичука , партія кремлівського пса Шарика, сепаратисти жоппозіціонного блоку ..... і ін. Так ці кляті вірні яничари кремля не набирают навіть жалюгідних 0,5% і на виборах в Тернополі пролітають як фанера.
Ось такий показовий проукраїнський рейтинг партій був би і в інших регіонах поки що суверенної України: в Києві, у всій Західній і Центральній Україні .. тоді б територіальна цілісність (Крим, Донбас) і незалежність Української держави була б точно гарантовано збережена.
показати весь коментар
07.08.2020 05:15 Відповісти
А все потому, что бодаются порохоботы со всеми, все плохие, только Порох молодец. А нужно было бы попридержать амбиции и выкинуть на*** зедегенератов, пока те всю страну не ухайдокали.
показати весь коментар
07.08.2020 10:18 Відповісти
Если б в 2009 не голосовали за Янека, в 2014 за Порошенко, в 2019 за Зелю, а выбрали с самого начала Юлю, не было б сейчас войны, жили б уже по евростандартам, а Крым и Донбасс были бы нашими. Голосуем дальше за "крепких хозяйственников", "суперпатриотов" и "просто обаятельных пацанов"?
показати весь коментар
07.08.2020 11:37 Відповісти
то что все эти рейтинги высосаны из пальца это 100%. )))

а умственно - моральная деградация населения просто зашкаливает.
показати весь коментар
07.08.2020 12:20 Відповісти
http://socis.kiev.ua/2020-08-13/ Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня, реальною опозицією до 73/43%зебільної http://socis.kiev.ua/2020-08-13/ влади http://socis.kiev.ua/2020-08-13/ українці вважають партію "Європейська Солідарність".
На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади" 30,2% назвали партію Порошенка, 27,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 10,7% - ВО "Батьківщина", 2,2% - партію "Голос".
Партія Порошенка також лідирує серед політичних сил, які найбільше допомагають у боротьбі з епідемією коронавірусу - так вважають 12,8% українців. 12,5% називають ОПЗЖ, "Слугу народу" - 11,3%, "Батьківщину" - 4,4%, "Голос" - 1,3%, "Українську стратегію Гройсмана" - 1,1%, "Силу і честь", - 1,0%.
показати весь коментар
13.08.2020 18:23 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 