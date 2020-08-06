Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до парламенту є партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "ЄС" і ВО "Батьківщина".
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5 серпня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.
Якби вибори до Верховної Ради відбувалия найближчої неділі, в рейтингу партій лідирувала б "Слуга народу" - її готові підтримати майже 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.
За партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 17,6% опитаних, за партію "ЄС" - 15,7%, за ВО "Батьківщина" - 10,4%.
4,8% підтримали б Радикальну партію, 4,6% – партію "Сила і честь", 3,2% – Українську стратегію Гройсмана, по 3,0% – партію Шарія, та ВО "Свобода". Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.
За даними дослідження, 20% вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямі, 68% - у неправильному.
У процесі дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше. Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.
Прохідний бар'єр до Ради за партійними списками (половина складу парламенту) на сьогодні - 5%.
60% не хоче жодної партії зі списку,
або взагалі не знають назв партій
Так что заслуга за реинкарнацию медведчука полностью принадлежит порошенко.
Если нет аргументом, то только остаётся спам
Ну ну .. .
На президентских выборах, они почти скопировали программу Тимошенко и выдвинули Кошулинского. Отлично. Проголосовал. Я знал, что он не пройдет в этот раз. Не важно. Для меня было важно другое - исчезнет ли он из политического горизонта Украины? Исчез.
Вот какой смысл за них голосовать, если Свобода не серьезная партия?
привычкуватную прививку.
Для тех, кто не очень понимает, что происходит, скорее всего опять на трон влезет Барыга, т.к. Зеленский обосрался по полной, а настоящего Лидера на политическом горизонте до сих пор не образовалось. Это мое, личное мнение. И ничем хорошим это Украине не светит, опять потерянное время, которое работает на олигархат.
Опять набивание карманов олиархии и никакого прорыва для обычных людей.
Пістец, який ватник смешкоий https://censor.net/user/460365...
а зелЕных и опзж нахрен!
Вы реально - зебилы
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3521202034579865 8 год ·
Почитала одне інтерв'ю однієї лідерки однієї партії.
Згадала віршик:
- Если птице отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
То птица умрет от скуки,
Потому что сидеть не сможет.
Так от я би в даному випадку замінила "сідєть" на "піздєть".
І дивлячись на деяких людей, думаю собі, а шо би з ними наразі стало, якби в них забрали Порошенка.
Вони би, напевно, спочатку різко загальмували, як паравоз на повному ходу, страшенно заскрипіли-завили колодками, зупинилися в хмарі куряви і з очима як полумиски, розводячи руками, як Траволта.
А потім сіли би на сраку і заплакали.
Бо нема про кого піздєть.
Але зрештою я десь можу її зрозуміти, бо боротьба за почесне звання найопозиційнішого з усіх опозиціонерів то є справа пекельна і виснажлива.
- Прессконференция Зинченко о Порошенко
- Порошенко министр в правительстве Азарова
- Порошенко о харьковских соглашениях
- Встреча Порошенко в Вене
и т.д. и т.п.
Рік тому, таких взагалі було аж 73,22%.
Касапи, хоч так не паліться.
ЗНОВУ ПРОПЛАЧЕНІ РЕЙТИНГИ
Де зарплата медикам і вчителям 4 000 $
5 серпня. Опитування C.I.P.T в Тернополі Представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода чинний мер Сергій Надал близький до того, щоб знову перемогти, притом в першому турі виборів мера міста 46, 2%. І до Тернопільської міськради гарантовано проходять всі проукраїнські 3 партії ВО. "Свобода" - 34,1, ЄС. -8,2, "Батьківщина" - 8% ...... А ось всі антиукраїнські партії непрохідні: Слуга не зрозуміло якого народу продажні (ЗЕбіли -капітулянти) тільки - 4,7. Всі інші прокремлівські ворожі Україні партії це і : перефарбовані бандити екс-ригоАнали замасковані під ОТЗЖ виродка -мертвичука , партія кремлівського пса Шарика, сепаратисти жоппозіціонного блоку ..... і ін. Так ці кляті вірні яничари кремля не набирают навіть жалюгідних 0,5% і на виборах в Тернополі пролітають як фанера.
Ось такий показовий проукраїнський рейтинг партій був би і в інших регіонах поки що суверенної України: в Києві, у всій Західній і Центральній Україні .. тоді б територіальна цілісність (Крим, Донбас) і незалежність Української держави була б точно гарантовано збережена.
а умственно - моральная деградация населения просто зашкаливает.
На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади" 30,2% назвали партію Порошенка, 27,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 10,7% - ВО "Батьківщина", 2,2% - партію "Голос".
Партія Порошенка також лідирує серед політичних сил, які найбільше допомагають у боротьбі з епідемією коронавірусу - так вважають 12,8% українців. 12,5% називають ОПЗЖ, "Слугу народу" - 11,3%, "Батьківщину" - 4,4%, "Голос" - 1,3%, "Українську стратегію Гройсмана" - 1,1%, "Силу і честь", - 1,0%.