Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до парламенту є партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "ЄС" і ВО "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5 серпня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалия найближчої неділі, в рейтингу партій лідирувала б "Слуга народу" - її готові підтримати майже 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 17,6% опитаних, за партію "ЄС" - 15,7%, за ВО "Батьківщина" - 10,4%.

4,8% підтримали б Радикальну партію, 4,6% – партію "Сила і честь", 3,2% – Українську стратегію Гройсмана, по 3,0% – партію Шарія, та ВО "Свобода". Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

За даними дослідження, 20% вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямі, 68% - у неправильному.

У процесі дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше. Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Прохідний бар'єр до Ради за партійними списками (половина складу парламенту) на сьогодні - 5%.