Водії заплатили 72,3 млн штрафів за 2 місяці відеофіксації порушень ПДР

Надходження до державного бюджету за два місяці з початку введення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху становлять 72,3 млн грн.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За червень водії заплатили 37,7 млн грн штрафів, за липень - 34,6 млн грн.

"Кошти, які платять порушники ПДР, зараховуються до загального фонду держбюджету і спеціального фонду держбюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну", - уточнили у відомстві.

У Мінфіні нагадали, що за перевищення швидкості на понад на 20 км/год штраф становить 255 грн, а на понад на 50 км/год - 510 грн. Оплатити його можна протягом 30 днів із дати набрання постановою законної сили, і в перші 10 днів діє знижка 50%.

Також на Цензор.НЕТ: Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента