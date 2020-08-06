Водії заплатили 72,3 млн штрафів за 2 місяці відеофіксації порушень ПДР
Надходження до державного бюджету за два місяці з початку введення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху становлять 72,3 млн грн.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За червень водії заплатили 37,7 млн грн штрафів, за липень - 34,6 млн грн.
"Кошти, які платять порушники ПДР, зараховуються до загального фонду держбюджету і спеціального фонду держбюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну", - уточнили у відомстві.
У Мінфіні нагадали, що за перевищення швидкості на понад на 20 км/год штраф становить 255 грн, а на понад на 50 км/год - 510 грн. Оплатити його можна протягом 30 днів із дати набрання постановою законної сили, і в перші 10 днів діє знижка 50%.
В очередной раз подтвердили, что изинтересуют только бабки. И именно для этого камеры и поставили.
Может , ну её , эту экономику ?
Тем более , что никто из властей в ней и не понимает нифига . Да и сдохла она давно .
Нужно просто грабить население , повышай себе налоги , тарифы , штрафы , цены .
И делать ничего не нужно ...
Проще сразу, на год, продавать лицензию на право ездить без правил, скажем за миллион грвен.
пей зеленку, у тебя вавка в голове