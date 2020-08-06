УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4454 відвідувача онлайн
Новини
2 067 21

Водії заплатили 72,3 млн штрафів за 2 місяці відеофіксації порушень ПДР

Водії заплатили 72,3 млн штрафів за 2 місяці відеофіксації порушень ПДР

Надходження до державного бюджету за два місяці з початку введення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху становлять 72,3 млн грн.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За червень водії заплатили 37,7 млн грн штрафів, за липень - 34,6 млн грн.

"Кошти, які платять порушники ПДР, зараховуються до загального фонду держбюджету і спеціального фонду держбюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну", - уточнили у відомстві.

У Мінфіні нагадали, що за перевищення швидкості на понад на 20 км/год штраф становить 255 грн, а на понад на 50 км/год - 510 грн. Оплатити його можна протягом 30 днів із дати набрання постановою законної сили, і в перші 10 днів діє знижка 50%.

Також на Цензор.НЕТ: Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента

відеофіксація (115) Мінфін (3703) ПДР (481) камера (111) штраф (1924)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Вот и вся новость. Не то, что стали меньше нарушать, не то, что стало спокойнее на дорогах, а сколько денег заработали.
В очередной раз подтвердили, что изинтересуют только бабки. И именно для этого камеры и поставили.
показати весь коментар
06.08.2020 16:03 Відповісти
+5
Образовалась новая бюджетообразующая статья бюджета ?
Может , ну её , эту экономику ?
Тем более , что никто из властей в ней и не понимает нифига . Да и сдохла она давно .
Нужно просто грабить население , повышай себе налоги , тарифы , штрафы , цены .
И делать ничего не нужно ...
показати весь коментар
06.08.2020 16:11 Відповісти
+4
Только вот "элита" ездит на незарегистрированных номерах - им до ж@пы.
показати весь коментар
06.08.2020 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кормильцы вы наши.
показати весь коментар
06.08.2020 15:51 Відповісти
Только вот "элита" ездит на незарегистрированных номерах - им до ж@пы.
показати весь коментар
06.08.2020 15:52 Відповісти
Вот и вся новость. Не то, что стали меньше нарушать, не то, что стало спокойнее на дорогах, а сколько денег заработали.
В очередной раз подтвердили, что изинтересуют только бабки. И именно для этого камеры и поставили.
показати весь коментар
06.08.2020 16:03 Відповісти
Еще чуть чуть и шняга окупится,а дальше бабло пойдет армяну на карман. Долго он ждал,Порох ему такое не разрешал.
показати весь коментар
06.08.2020 22:00 Відповісти
Це з хабарями чи без?
показати весь коментар
06.08.2020 16:05 Відповісти
Безмозглые алени😂
показати весь коментар
06.08.2020 16:08 Відповісти
...ну как это снизило аварийность на дорогах ...? -никак....
показати весь коментар
06.08.2020 16:10 Відповісти
та навпаки - аварійність підвищилась на 0,7%... - якийсь автофорум писав...
показати весь коментар
06.08.2020 16:29 Відповісти
Поповнило бюджет мусарні.
показати весь коментар
06.08.2020 16:40 Відповісти
Образовалась новая бюджетообразующая статья бюджета ?
Может , ну её , эту экономику ?
Тем более , что никто из властей в ней и не понимает нифига . Да и сдохла она давно .
Нужно просто грабить население , повышай себе налоги , тарифы , штрафы , цены .
И делать ничего не нужно ...
показати весь коментар
06.08.2020 16:11 Відповісти
Дайте выборку по моделям авто, что нарушили скоростной режим.
показати весь коментар
06.08.2020 16:23 Відповісти
А у меня предложение!
Проще сразу, на год, продавать лицензию на право ездить без правил, скажем за миллион грвен.
показати весь коментар
06.08.2020 16:28 Відповісти
не зазіхайте, - эти лицензии давно уже распределены между тех, кому положено!
показати весь коментар
06.08.2020 16:32 Відповісти
У казнокрадов появилось больше пищи в корытах,было радуется.
показати весь коментар
06.08.2020 16:48 Відповісти
вот он, Клондайк. Нигилизьм-пофигизьм населения должны стать главной статьёй дохода. и не надо считать трудовые копейки в карманах заробитчан.
показати весь коментар
06.08.2020 17:56 Відповісти
не нарушайте и не будете платить
показати весь коментар
06.08.2020 19:50 Відповісти
Вангую - тебя замочит обдолбаный полицейский и ему ничего не будет !
показати весь коментар
06.08.2020 23:54 Відповісти
а камеры и штрафы за превышение тут причем?
пей зеленку, у тебя вавка в голове
показати весь коментар
07.08.2020 09:07 Відповісти
Пашол бизнес
показати весь коментар
06.08.2020 20:04 Відповісти
штраф за маску 14000 а за езду за 200 км- 510 грн)))) это просто больное на всю голову государство
показати весь коментар
06.08.2020 21:29 Відповісти
 
 