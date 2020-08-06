УКР
Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про затримання "деяких осіб з американськими паспортами", дружини яких нібито працюють у Держдепі США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА, про це він сказав на сьогоднішній нараді, присвяченій обговоренню безпеки виборчої кампанії.

За словами Лукашенка, в Білорусі вже затримано чимало людей, які ставили перед собою мету дестабілізувати обстановку в країні, і йдеться не тільки про нещодавне затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

"Відомо імена, прізвища, адреси, паролі, явки. До чудес іноді доходить. Засоби масової інформації насторожують нас, що нас тут хочуть захопити американці, натівці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених на американках, що працюють у Держдепі. Але з багнетами напереваги їх захищають російські керівники", - звернув увагу глава держави.

"Не важливо, американець, держдепівець, належність у тебе до демократичної партії ... Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпують на території Білорусі ... Гроші застеляють очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають", - додав він.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Топ коментарі
+25
Негры наверное шоб без палева
показати весь коментар
06.08.2020 15:56 Відповісти
+20
Морські піхотинці США вже штурмують узбережжя Біларусі.
показати весь коментар
06.08.2020 16:10 Відповісти
+17
"Я сама конгресменша. Не всё так однозначно".
Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ - Цензор.НЕТ 3820
показати весь коментар
06.08.2020 16:33 Відповісти
Негры наверное шоб без палева
показати весь коментар
06.08.2020 15:56 Відповісти
афро-американцы,по модному)
показати весь коментар
06.08.2020 16:24 Відповісти
"Я сама конгресменша. Не всё так однозначно".
Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ - Цензор.НЕТ 3820
показати весь коментар
06.08.2020 16:33 Відповісти
ЯБВДЛ...
показати весь коментар
06.08.2020 16:35 Відповісти
Та ну! В смысле - нах...
показати весь коментар
06.08.2020 16:46 Відповісти
https://censor.net/news/3211821/popavshayasya_na_kryuchok_ryba_utyanula_za_soboyi_v_vodu_rybaka_mujchina_utonul_gschs_v_zakarpatskoyi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74336955
показати весь коментар
06.08.2020 17:04 Відповісти
Remember, when in *****...fuck.
Lt. Col. Frank Slade
показати весь коментар
06.08.2020 19:33 Відповісти
Ты шо? От это так оголодать!
показати весь коментар
06.08.2020 17:21 Відповісти
він натякає на Шклярова, що колись працював в передвиборчому штабі Обами, а потім Собчачки. Наразі він консультував Тихановських і разом з ним 2 тижні тому заарештували ще чотирьох ГРУ-шників - тому вусатий в розгубленості на кого вони працюють
показати весь коментар
06.08.2020 17:18 Відповісти
АГ скинь обороты-бежать некуда будет.
показати весь коментар
06.08.2020 15:56 Відповісти
Ему и так некуда. Цугцванг.
показати весь коментар
06.08.2020 15:57 Відповісти
Здається мені, що він у такий спосіб прагне поторгуватися майже з усім світом за своє життя, у разі прольоту на виборах.
показати весь коментар
06.08.2020 16:06 Відповісти
Конечно!

http://www.jvanetsky.ru/data/text/ap/kak_shuteat_v_odesse/ "У людей большое горе, они хотят поторговаться"(с) Как шутят в Одессе, М.Жванецкий.
показати весь коментар
06.08.2020 16:09 Відповісти
Наступні будуть рептілоїди.
показати весь коментар
06.08.2020 15:57 Відповісти
Мультипаспорт?
показати весь коментар
06.08.2020 16:04 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 15:58 Відповісти
Шизофреник. Мания преследования налицо
показати весь коментар
06.08.2020 15:58 Відповісти
шо оно несёт....
показати весь коментар
06.08.2020 16:00 Відповісти
Замуровали, демоны!
показати весь коментар
06.08.2020 16:00 Відповісти
Ну так, в Держдепа є традиція, у відпустку всі їдуть копати бульбу в Смолевичи.
показати весь коментар
06.08.2020 16:01 Відповісти
Якщо паспорти американські , то швидше за все вони на американках і жонаті . А якщо ще і
на росії ! То дід з'їхав з стирти .
показати весь коментар
06.08.2020 17:17 Відповісти
Вікторе Андрійовичу! Ваша жінка - американка!
показати весь коментар
06.08.2020 16:02 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-hordon/30769071.html Гордон: Лукашенко заявив, що дасть «зелене світло» для передачі «вагнерівців» Україні та Росії
показати весь коментар
06.08.2020 16:02 Відповісти
Ну гордон и за пирамидки говорил, шо сильно лечебные...
показати весь коментар
06.08.2020 16:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eCRQ9TWquk8 Гордон сделал интервью с Лукашенко в Минске
показати весь коментар
06.08.2020 16:11 Відповісти
Та то понятно. Он и с гиркиным сделал. И с няш-мяш...
показати весь коментар
06.08.2020 16:12 Відповісти
Остапа совсем понесло....
показати весь коментар
06.08.2020 16:04 Відповісти
Зусiм з глузду з`ехау.
показати весь коментар
06.08.2020 16:04 Відповісти
гэта - мудрасць))
Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ - Цензор.НЕТ 7737
показати весь коментар
06.08.2020 16:14 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 16:24 Відповісти
Шариков - ни дать ни взять...
показати весь коментар
06.08.2020 17:42 Відповісти
Зовсім кукушню зґвинтило дідугану
показати весь коментар
06.08.2020 16:04 Відповісти
Бред сивой кобылы. Вот,что коронавирус с лу сотворил.Убожество.
показати весь коментар
06.08.2020 16:04 Відповісти
Смішно, не смішно але Сашко собі рейтинг перед виборами ціми спектаклями з Вагнером і агентами США підніме в рази. Непоганий актор.
показати весь коментар
06.08.2020 16:05 Відповісти
Ни на копейку рейтинг такими спектаклями не поднимет.
показати весь коментар
06.08.2020 16:14 Відповісти
Казав сліпий: побачимо
показати весь коментар
06.08.2020 16:19 Відповісти
Рейтинг его этот накручивают избирательные коммисии. Вбросами левых бюллетней, припиской количества проголосовавших, задержанием наблюдателей указавших на нарушения. Система у банды отработана.
показати весь коментар
06.08.2020 16:32 Відповісти
У нас не поднимет, а в России и Украине, гляжу, очень даже. Такая ценность пропадает на нашем горбу. Его не судить, а сдавать надо во всестороннее пользование означенным странам, по 100 (млн.) за ночь.
показати весь коментар
06.08.2020 17:23 Відповісти
в Беларуси никакой спектакль его рейтинг выше 3% не поднимет . эти "агенты США" граждане Беларуси с американским паспортом .

...
показати весь коментар
06.08.2020 19:02 Відповісти
Бєларусь врагі взялі в кольцо! Я думав тільки у нас през вальтонутий.
показати весь коментар
06.08.2020 16:07 Відповісти
Морські піхотинці США вже штурмують узбережжя Біларусі.
показати весь коментар
06.08.2020 16:10 Відповісти
те самые БлэкУотер, шо ночью пьяные на бэтэрах налугандонию штурмовали.
показати весь коментар
06.08.2020 16:13 Відповісти
Чого так "дешево"? На стратегічних "кротах" прокопуються з Польщі прямо в район Солігорських шахт...А там вилізуть, разом з шахтарями нічної зміни, і прямо в Мінськ, стратегічні запаси бульби захоплювать...
показати весь коментар
06.08.2020 16:36 Відповісти
***** на твоей паРаше именно такое🤣
показати весь коментар
06.08.2020 16:11 Відповісти
😁
показати весь коментар
06.08.2020 16:07 Відповісти
Участок ничтожество скулит от страха проиграть выборы тёткам🤣😅
показати весь коментар
06.08.2020 16:09 Відповісти
абложаны ШОС апаЗІЦыянерамі ру, як воўк сцягамі
показати весь коментар
06.08.2020 16:10 Відповісти
Луке голову напекло. дайте ему панамку. тьфу-ты... лучше не давайте, а то совсем крышу снесёт.
показати весь коментар
06.08.2020 16:11 Відповісти
Лука говорит интересные вещи. Спецслужбам США стОит прислушаться и присмотреться к своим гражданам.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе.
Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - обратил внимание глава государства.

Источник: https://censor.net/n3212315
показати весь коментар
06.08.2020 16:12 Відповісти
"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги.
Сегодня хайпуются на территории Беларуси... Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", - добавил он.

Источник: https://censor.net/n3212315
показати весь коментар
06.08.2020 16:15 Відповісти
десь я це чув..
там ще було про "наколоті апельсини"...
показати весь коментар
06.08.2020 16:28 Відповісти
Лука звинувачує НЕ США, а окремих осіб з паспортами США, ймовірно працюючих на росію.
показати весь коментар
06.08.2020 16:33 Відповісти
Вашингтон-Москва-Варшава-Киев-далее везде-транзит.
показати весь коментар
06.08.2020 17:19 Відповісти
Очень напоминает
показати весь коментар
06.08.2020 16:56 Відповісти
задержали одного белгражданина с диппаспортом . он женат на американке работающей в посольстве в Украине . как вам такой расклад ?

..
..
показати весь коментар
06.08.2020 19:05 Відповісти
Лука говорит об американском паспорте, а не о дипломатическом.
показати весь коментар
06.08.2020 19:34 Відповісти
так вот у задержанного Американский дипломатический паспорт .
показати весь коментар
06.08.2020 20:04 Відповісти
Это не противоречит словам Лукашенко, которого я процитировала выше.
И он говорит, что отдельные из них работали в россии, и сейчас за них россия заступается.
показати весь коментар
06.08.2020 20:27 Відповісти
Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Источник: https://censor.net/n3212315

Там венгерки с крепким телом
Ты их в дверь - они в окно...
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.

(с) В. Высоцкий
показати весь коментар
06.08.2020 16:14 Відповісти
и усатые шпионки с бангладеш.
показати весь коментар
06.08.2020 18:10 Відповісти
Не ну все таки вирус дает осложнение на мозги, завтра у него будет высадка марсиан с целью свержения президента Галактики.
показати весь коментар
06.08.2020 16:16 Відповісти
вирус дает осложнение на мозги

хорошо сказал
показати весь коментар
07.08.2020 00:17 Відповісти
Никак белорусы не хотят ассоциации с ЕС на правах колонии с безумными коммунальными тарифами и уничтожением промышленности плюс введением внешнего колониального управления.
показати весь коментар
06.08.2020 16:17 Відповісти
Так и дальше 18 руб. за комментарий платят на Савушкина? На прокорм хватает?
показати весь коментар
06.08.2020 16:19 Відповісти
Если 18 один, сотка 1800,грубо говоря двадцать рабочих дней на 1800 = 36000. Это доуя для них мне кажется . Не знаю сколько это в наши, но они кажется жируют фашисты.
показати весь коментар
06.08.2020 17:14 Відповісти
Хочу взлететь я в небо... в созвездие Рака..
Но в небо не пускает моя большая скромность
показати весь коментар
06.08.2020 16:21 Відповісти
Всі білоруси мріють подохнути в Сірії по наказу пригожина.
показати весь коментар
06.08.2020 16:22 Відповісти
https://censor.net/user/173780

Всі білоруси мріють подохнути в Сірії по наказу пригожина.
------------------------------------
Мріють только ОМОНОВЦЫ и МЕНТОЗАВРЫ.
показати весь коментар
07.08.2020 08:22 Відповісти
братья белорусы, желаю вам пройти выборы без крови и войны, и вам и нам украинцам нужно выждать время, враг ослаб, победа будет за нами.
показати весь коментар
06.08.2020 16:21 Відповісти
кто тебе сказал что беларусы считают Рашу врагом?
показати весь коментар
06.08.2020 16:26 Відповісти
не все, но я к свiдомим обращаюсь, спасибо за уточнение.
показати весь коментар
06.08.2020 16:28 Відповісти
Я сказал и что.
показати весь коментар
06.08.2020 16:35 Відповісти
Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, ....які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ



ЦЕ ФЕЄРИЧНО !!!))))))))))))))))))))))) три рази перечитавв заголовок..
так ні..уя і не зрозумів ))))
показати весь коментар
06.08.2020 16:24 Відповісти
Трьохпроцентный очкует конкретно
показати весь коментар
06.08.2020 16:24 Відповісти
кукухой поехал старик
показати весь коментар
06.08.2020 16:26 Відповісти
Це Білорусь..
Там негри бродять..
Держдеп в засаді сторожить...
показати весь коментар
06.08.2020 16:27 Відповісти
Фактически схема возврата боевиков в Россию через Украину согласована между Россией и Украиной. Потом их обменяют на "таксистов", наловленных на улицах случайных людей и т.п. Но дело усложнено тем, что Лукашенко будет держать задержанных боевиков до окончания выборов и хочет визита Зеленского в качестве жеста признания результатов выборов. Позиция Украины абсолютно проиграшна по действиям прокуратуры и МИДа. Украина должна требовать от Беларуси выдаче всех кто идентифицирован как участники боевых действий на Донбассе не зависимо от гражданства.
показати весь коментар
06.08.2020 16:28 Відповісти
Вы что-то поняли? Это какой-то бред похлеще 95-го квартала.
показати весь коментар
06.08.2020 16:32 Відповісти
слился...бульбаш....
показати весь коментар
06.08.2020 16:34 Відповісти
Лукашенко ***** поперек горла стал?
показати весь коментар
06.08.2020 16:37 Відповісти
Маловато будет!
Лука еще должен базу рептилоидных подводных НЛО в Беловежской пуще накрыть.
показати весь коментар
06.08.2020 16:38 Відповісти
Экономическая ситуация в Беларуси такова, что они уже завоёваны рашей.
показати весь коментар
06.08.2020 16:38 Відповісти
какие ваши доказательства ?

...
показати весь коментар
06.08.2020 19:07 Відповісти
Огенты госдепа летели в стамбул😮
показати весь коментар
06.08.2020 16:42 Відповісти
У нищих слуг нет. Ищи сам.
показати весь коментар
06.08.2020 20:47 Відповісти
https://www.dialog.ua/world/212802_1596718361 Александр Лукашенко заявил, что короновирус ему подкинули

Во-во. Не надо было ему на 9 Мая ездить в РФ. Не надо.
показати весь коментар
06.08.2020 16:45 Відповісти
С камнем в окно.
показати весь коментар
06.08.2020 16:48 Відповісти
Имеет ввиду политтехнолога Шклярова - уроженца Беларуси.
Работал на штабы Меркель, Обамы, Собчак. Только у него паспорт США - имел неосторожность приехать к больной матери. Надеюсь госдеп насует Лукашенке за своего гражданина.
показати весь коментар
06.08.2020 16:51 Відповісти
только если он вьехал в Беларусь по американскому паспорту . Если он использовал белоруский но насуют ему за нарушение законов США .

..
..
показати весь коментар
06.08.2020 19:09 Відповісти
Кто бы что уже ни говорил, не веры НИКОМУ. НЕт достоверных данных. Может, это белорусы или рассеяне, получившие второе гражданство, отсуда и "паспорта". Может им их "выписали" в Москве.... Поэтому очередную лапшу с ушей надоело снимать.
показати весь коментар
06.08.2020 16:51 Відповісти
Цензор, прекращай публиковать с https://www.belta.by/president/view/lukashenko-idet-gibridnaja-vojna-protiv-belarusi-i-my-dolzhny-zhdat-pakostej-s-ljuboj-storony-401625-2020/ БЕЛТА , лучше давай тогда и с сайтов *****, такое же враньё, только не с востока, а с севера.
показати весь коментар
06.08.2020 17:00 Відповісти
Да, в этом мире не всё так однозначно, кроме того, что за 26 своего царствования президент Беларуссии выжил из ума и стал идиотом.
показати весь коментар
06.08.2020 17:02 Відповісти
Да Луку отдает не по детски, подумал бы долбан на какой хер вы нужны Америке разве только геморрой лечить.
показати весь коментар
06.08.2020 17:13 Відповісти
А спасать народ от диктатора, как спасали иракцев или сирийцев - кто будет?
показати весь коментар
06.08.2020 18:22 Відповісти
Рассказывая о разговоре с Шойгу, Лукашенко уточнил, что они обсуждали Украину. «"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" - "Кажется", - ответил мне Шойгу», - привел глава республики диалог с российским министром.
показати весь коментар
06.08.2020 18:14 Відповісти
Череп и кости. Масонские фартушки мечтают рулить миром.
показати весь коментар
06.08.2020 18:21 Відповісти
"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси... Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", - добавил он.

поток бессознательного
показати весь коментар
06.08.2020 19:48 Відповісти
Лука с всех сторон окружили враги, не дают усидеть спокойно до смерти)))
показати весь коментар
06.08.2020 21:54 Відповісти
Ну, без лиц с американскими паспортами - никак!
показати весь коментар
07.08.2020 08:26 Відповісти
 
 