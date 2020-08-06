Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ. ВIДЕО
Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про затримання "деяких осіб з американськими паспортами", дружини яких нібито працюють у Держдепі США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА, про це він сказав на сьогоднішній нараді, присвяченій обговоренню безпеки виборчої кампанії.
За словами Лукашенка, в Білорусі вже затримано чимало людей, які ставили перед собою мету дестабілізувати обстановку в країні, і йдеться не тільки про нещодавне затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
"Відомо імена, прізвища, адреси, паролі, явки. До чудес іноді доходить. Засоби масової інформації насторожують нас, що нас тут хочуть захопити американці, натівці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених на американках, що працюють у Держдепі. Але з багнетами напереваги їх захищають російські керівники", - звернув увагу глава держави.
"Не важливо, американець, держдепівець, належність у тебе до демократичної партії ... Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпують на території Білорусі ... Гроші застеляють очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають", - додав він.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
Lt. Col. Frank Slade
http://www.jvanetsky.ru/data/text/ap/kak_shuteat_v_odesse/ "У людей большое горе, они хотят поторговаться"(с) Как шутят в Одессе, М.Жванецкий.
на росії ! То дід з'їхав з стирти .
там ще було про "наколоті апельсини"...
И он говорит, что отдельные из них работали в россии, и сейчас за них россия заступается.
Там венгерки с крепким телом
Ты их в дверь - они в окно...
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.
(с) В. Высоцкий
хорошо сказал
Но в небо не пускает моя большая скромность
Всі білоруси мріють подохнути в Сірії по наказу пригожина.
Мріють только ОМОНОВЦЫ и МЕНТОЗАВРЫ.
ЦЕ ФЕЄРИЧНО !!!))))))))))))))))))))))) три рази перечитавв заголовок..
так ні..уя і не зрозумів ))))
Там негри бродять..
Держдеп в засаді сторожить...
Лука еще должен базу рептилоидных подводных НЛО в Беловежской пуще накрыть.
Во-во. Не надо было ему на 9 Мая ездить в РФ. Не надо.
Работал на штабы Меркель, Обамы, Собчак. Только у него паспорт США - имел неосторожность приехать к больной матери. Надеюсь госдеп насует Лукашенке за своего гражданина.
поток бессознательного