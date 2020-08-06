Зеленський вимагає від Шмигаля захистити інтереси держави в питанні продажу "Мотор Січі"

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з листом, в якому закликав невідкладно вжити спільно з РНБО і СБУ заходи щодо захисту економічних інтересів держави.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Необхідно забезпечити проведення всеосяжної оцінки стану діяльності об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, в тому числі виявлення й усунення факторів, які блокують їхню роботу", - сказано в повідомленні.

Глава держави наполягає, що потрібні заходи, щоб унеможливити економічно необґрунтоване відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

"Крім того, послідовно здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", - йдеться в повідомленні.

Про відповідні результати прем'єр-міністр має поінформувати президента особисто.

У ніч на 6 серпня Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила, що дочірня компанія Beijing Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського та її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій "Мотор Січ ".

Xinwei уточнює, що того ж дня її дочірня компанія Beijing Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з держконцерном "Укроборонпром".

Xinwei також вказує, що суб'єкт угоди і акції цільових активів заморожені, тому успішне проведення цієї реорганізації все ще під питанням.

За даними джерела "Інтерфакс-Україна" в уряді, зараз близько 75% акцій "Мотор Січ" вже належить групі китайських власників, а в АМКУ вирішувалося питання про погодження угоди з купівлі у них цього пакета компаніями Skyrizon і Xinwei Technology з подальшою безкоштовною передачею "Укроборонпрому" 25,00002% акцій.

Продажем "Мотор Січі" китайським власникам також стурбовані США. Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що США розраховують на нову угоду щодо залучення на "Мотор Січ" американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продано китайському покупцеві.

Акції "Мотор-Січ" перебувають під арештом з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у збудженому в липні 2017 року кримінальну справу.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Підприємство в січні-червні 2020 року отримало 595,56 млн грн чистого прибутку, тоді як за аналогічний період 2019 року чистий збиток становив 428,58 млн грн. Чистий дохід "Мотор Січі" зріс на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.