6 673 46

Зеленський вимагає від Шмигаля захистити інтереси держави в питанні продажу "Мотор Січі"

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з листом, в якому закликав невідкладно вжити спільно з РНБО і СБУ заходи щодо захисту економічних інтересів держави.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Необхідно забезпечити проведення всеосяжної оцінки стану діяльності об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, в тому числі виявлення й усунення факторів, які блокують їхню роботу", - сказано в повідомленні.

Глава держави наполягає, що потрібні заходи, щоб унеможливити економічно необґрунтоване відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Читайте: Сподіваємося, що "Мотор Січ" не продадуть китайцям і є "непоганий шанс" знайти інших інвесторів, - Тейлор

"Крім того, послідовно здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", - йдеться в повідомленні.

Про відповідні результати прем'єр-міністр має поінформувати президента особисто.

У ніч на 6 серпня Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила, що дочірня компанія Beijing Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського та її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій "Мотор Січ ".

Xinwei уточнює, що того ж дня її дочірня компанія Beijing Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з держконцерном "Укроборонпром".

Xinwei також вказує, що суб'єкт угоди і акції цільових активів заморожені, тому успішне проведення цієї реорганізації все ще під питанням.

За даними джерела "Інтерфакс-Україна" в уряді, зараз близько 75% акцій "Мотор Січ" вже належить групі китайських власників, а в АМКУ вирішувалося питання про погодження угоди з купівлі у них цього пакета компаніями Skyrizon і Xinwei Technology з подальшою безкоштовною передачею "Укроборонпрому" 25,00002% акцій.

Продажем "Мотор Січі" китайським власникам також стурбовані США. Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що США розраховують на нову угоду щодо залучення на "Мотор Січ" американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продано китайському покупцеві.

Акції "Мотор-Січ" перебувають під арештом з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у збудженому в липні 2017 року кримінальну справу.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Підприємство в січні-червні 2020 року отримало 595,56 млн грн чистого прибутку, тоді як за аналогічний період 2019 року чистий збиток становив 428,58 млн грн. Чистий дохід "Мотор Січі" зріс на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.

Зеленський Володимир (25515) Китай (4911) Мотор Січ (330) США (24349) Шмигаль Денис (4819)
Топ коментарі
+11
о как боевым духом пропитался... даже от шмыгалки что-то требовать стал...
(в роль конкретно вошел)))
показати весь коментар
06.08.2020 16:11 Відповісти
+11
Зеленский требует от Шмыгаля защитить интересы государства в вопросе продажи "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 7044
показати весь коментар
06.08.2020 16:13 Відповісти
+9
а вот это интересно!.. продолжай..
А слабо отказать в согласовании сделки кЕтайцам?!.. Незассышь, Зеленый!
показати весь коментар
06.08.2020 16:12 Відповісти
Шоб защитить интересы государства, надо просто не продавать Моторсiч. Шо не ясно?
показати весь коментар
06.08.2020 16:10 Відповісти
Зеленский требует от Шмыгаля защитить интересы государства в вопросе продажи "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 7044
показати весь коментар
06.08.2020 16:13 Відповісти
Как не продавать, они все уже в частных руках с конца 90-х...
показати весь коментар
06.08.2020 18:43 Відповісти
Отак. Не продавать. Стратегическое предприятие.
показати весь коментар
06.08.2020 18:50 Відповісти
Ну вот для примера Батька бы не дал продавать... ну так он же такой сакой, диктатор и все такое... у нас же якобы демократия, чем больше приватизируют тем лучше! И кажется уже давно приватизировали, а сейчас просто перепродают... проснулись..
показати весь коментар
06.08.2020 19:09 Відповісти
Шо за батька? Если ты про трехпроцентного таракана, то какой он батька?
показати весь коментар
06.08.2020 20:14 Відповісти
о как боевым духом пропитался... даже от шмыгалки что-то требовать стал...
(в роль конкретно вошел)))
показати весь коментар
06.08.2020 16:11 Відповісти
а вот это интересно!.. продолжай..
А слабо отказать в согласовании сделки кЕтайцам?!.. Незассышь, Зеленый!
показати весь коментар
06.08.2020 16:12 Відповісти
Конечно зассыт. Это у него роль такая, и он с ней справляется.
показати весь коментар
06.08.2020 16:13 Відповісти
Пізно вже, кажись, гроші за завод вже отримали і потратили на острів...
показати весь коментар
06.08.2020 16:35 Відповісти
А итальянцы собираются проверять сделку( может отменят ее), говорят это заповедник, там исторические здания и памятники, туда мог заехать любой турист , а богуславские ворюги остров закроют для людей--будет только межпуха.
Так что с покупкой острова не все так однозначно)))
показати весь коментар
06.08.2020 21:13 Відповісти
Друг парашенки рыг богуслаев гадит Украине
показати весь коментар
06.08.2020 16:17 Відповісти
а як це Риг і не друг Зелі?
показати весь коментар
06.08.2020 16:25 Відповісти
Патамуша он друг основателя партии рыгов, все просто же
показати весь коментар
06.08.2020 16:27 Відповісти
Дивно, торік на виборах в 2 турі за Зе топив...
показати весь коментар
06.08.2020 16:41 Відповісти
А по кременчугскому НПЗ вопросы будут?
показати весь коментар
06.08.2020 16:22 Відповісти
Задавай
показати весь коментар
06.08.2020 16:28 Відповісти
рубльова шльондра імітує захисника державних інтересів
показати весь коментар
06.08.2020 16:26 Відповісти
Що невже армія, мова, віра?
Ой щось не вірю.
показати весь коментар
06.08.2020 16:32 Відповісти
Защитить интересы государства - сдать "Мотор Сич" на металлолом?
АНы не строим (2 самолета в год не в счет), врагу моторы и запчасти не продаем (и это правильно).
Что делать заводу?
показати весь коментар
06.08.2020 16:35 Відповісти
Модернізуватися для початку...

А то в нас адепти дружби з рашкою кажуть, що наша продукція треба тільки в снг, бо на Заході вона застаріла. Так, бл, а хто винен, що вона застаріла? Чи не власники заводів, які за 30 років не додумалися вкласти гроші в модернізацію?

От чомусь харчові підприємства вклалися в модернізацію і тепер пиво Оболонь, цукерки Світоч чи там соки Садочок продають і в Грузії, і в Литві, і в Польщі!
показати весь коментар
06.08.2020 16:40 Відповісти
Никто нам выпускать свои самолеты не даст. Боинг и Аэробус имеют свои заводы двигателей.
К сожалению, наши АН-овцы отдали рашке все права на обслуживание и модернизацию совковых АНов, при условии закупки запчастей в Украине.
Была тема двигателей "малой тяги", но нарвемся на санкции от США.
показати весь коментар
06.08.2020 16:52 Відповісти
Емм, а який із наших літаків зараз є прямим конкурентом Боінга чи Ейрбаса?)) Ну от крім Ан-70 і А400 в голову нічого не приходить!
Не забувайте, у нас дешева робоча сила... Чомусь ПівденМаш збирає вже компоненти американських ракет і за рахунок цього живе! Хай би ще з Маском домовилися, в нього ж обсяги виробництва ракет ростуть і треба нові підрядники!
А про модернізації Ан в рашці подробніше можна? Якраз вони Руслан не можуть у виробництво вернути через позицію Антонова!
показати весь коментар
06.08.2020 17:03 Відповісти
Украина конкурент не Боингу и Аэробусу - а РФ. С распада СССР РФ постепенно замещает Украину на рынке транспортных самолётов.

Те ракеты делают не из за дешёвой рабочей силы. После распада СССР, США решили приспособить его удачные разработки к своей космической программе. Когда делали новую ракету, допустили к конкурсу совместный проект Украины и РФ. Их ступень оказалась самой удачной и дешёвой. С тех пор на ракету с ставят ступень Украинской разработки и сборки, с двигателями от РФ.

По Руслану: В принципе и хотела бы РФ его у Украины закупить в некотором количестве, но Украина - не продаёт. РФ могла бы сама их скопировать, но это дорого, а самолётов надо мало. Никогда не окупится, а критической нужды в дополнительных самолётах - нет. Копировать и собирать Руслан в РФ - не планируют. С 25 года начнут разработку полностью нового, каким потом поменяют Русланы. Но уже имеющиеся самолёты обслуживаются без Украины.
показати весь коментар
06.08.2020 19:04 Відповісти
Да звісно, всьо ви робите бєз України, але Мотор Січ чомусь к рукам крадія так і липне!
показати весь коментар
07.08.2020 07:53 Відповісти
Ну, нормально. Продадуть китайцям, а китайці продадуть Росії. Бізнес є бізнес.
показати весь коментар
06.08.2020 16:36 Відповісти
китайцы все вывезут в китай, включая ключевой персонал. пох*уй им мордор
показати весь коментар
06.08.2020 16:39 Відповісти
та то росіянє і купують! Китайцям він і нафік не потрібен!
Просто компанію зареєстрували на території Китаю, щоб Американців трохи заплутати
показати весь коментар
07.08.2020 07:55 Відповісти
ну хоть что-то путное сказал наш прэЗЕдент, тут я с ним согласен
показати весь коментар
06.08.2020 16:38 Відповісти
Без "Мотор-Сичь" о крьілатьіх ракетах можно забьіть , а єто не только ПКР"Нептун" , но и КР класса "земля-земля" средней дальности - противовес российским "Калибрам". Да и США не в восторге от усиления ВПК Китая , в части производства авиадвигателей.
показати весь коментар
06.08.2020 16:39 Відповісти
100%
Це скоріш за все і є головна мета.
Як Новинський будував корвет так і Ярославський будуватиме ПКР Нептун
показати весь коментар
07.08.2020 07:57 Відповісти
Нашли промышленника - китайца яросразского,этот деятель может только аферы крутить,будет он вам двигатели собирать,ждите идиоты.
показати весь коментар
06.08.2020 16:41 Відповісти
Скажите кто нибудь Ослику что Бородатая бабушка Коломойша это не государство!
показати весь коментар
06.08.2020 16:46 Відповісти
А інтереси якої держави воно хоче захищати?
показати весь коментар
06.08.2020 16:46 Відповісти
Осел только у ленки может что то требовать...у премьера..даде такого дерьмового как шмыгло он может толтко просить...эта ветвь власти ослу не подчиняется..
показати весь коментар
06.08.2020 17:01 Відповісти
"Матёр Сыч" для того и матёр чтобы токмо острова покупать, а зачем нам движки к ударным беспилотникам?не надо! лучше пусть их китайцы выпускают и на паРашу продают 100 - паРАше , пару - нам....
показати весь коментар
06.08.2020 17:11 Відповісти
Про ФГИУ презику кто-нибудь рассказывал? Или он только красивую фамилию ШМЫГАЛЬ запомнил?:
показати весь коментар
06.08.2020 17:21 Відповісти
Проснулось зеленое чудо. После передоза.
показати весь коментар
06.08.2020 17:50 Відповісти
С Зеленским все понятно. https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw&feature=push-prem-sub&attr_tag=D9P38aDN0acPgs2V:6 Скандальне призначення Татарова в Офісі президента. Зеленський пішов стежками Януковича
Надо с этим манкуртом что то решать.
показати весь коментар
06.08.2020 18:01 Відповісти
Если от Шыгаля это надо требовать то его надо гнать в шею
показати весь коментар
06.08.2020 18:14 Відповісти
Профукали землю, профукають і небо.
показати весь коментар
06.08.2020 18:17 Відповісти
Богуслаєв... І ще не продав, у процесі продажу зараз.
показати весь коментар
06.08.2020 18:30 Відповісти
Мотор сич продали не Зеленский и не Порошенко.
показати весь коментар
06.08.2020 18:45 Відповісти
А ЭТО !!!???
Китайцы купили 50% акций украинской фондовой биржи Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) приобрела пакет из 49,9% акций украинской Фондовой биржи ПФТС. ... BOCE является крупнейшей спотовой товарной биржей Китая с годовым оборотом в $1 трлн.
показати весь коментар
06.08.2020 23:52 Відповісти
 
 