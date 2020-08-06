МОЗ планує у вересні вийти на рівень 25 тис. ПЛР-тестів за добу

Міністерство охорони здоров'я України планує у вересні вийти на показник 25 тисяч ПЛР-тестів на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова МОЗ Максим Степанов.

"Щодо ПЛР-тестів. Коли я очолив МОЗ, за добу проводили 200 тестів, а сьогодні - майже 17 тис. Завдання - вийти у вересні на 25 тис. тестів на добу", - зазначив міністр.

За його словами, затверджено алгоритм тестування людей із підозрою на COVID-19 і контактних людей, щоб їм робили тести без зволікань.

"Але, звичайно, виникають проблеми, оскільки не вистачає людей та устаткування для проведення тестів. Ми визнаємо наявність проблем, але знаємо, яким чином їх вирішувати", - додав міністр охорони здоров'я.

