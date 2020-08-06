1 191 19
МОЗ планує у вересні вийти на рівень 25 тис. ПЛР-тестів за добу
Міністерство охорони здоров'я України планує у вересні вийти на показник 25 тисяч ПЛР-тестів на добу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова МОЗ Максим Степанов.
"Щодо ПЛР-тестів. Коли я очолив МОЗ, за добу проводили 200 тестів, а сьогодні - майже 17 тис. Завдання - вийти у вересні на 25 тис. тестів на добу", - зазначив міністр.
За його словами, затверджено алгоритм тестування людей із підозрою на COVID-19 і контактних людей, щоб їм робили тести без зволікань.
"Але, звичайно, виникають проблеми, оскільки не вистачає людей та устаткування для проведення тестів. Ми визнаємо наявність проблем, але знаємо, яким чином їх вирішувати", - додав міністр охорони здоров'я.
тільки навіщо? нахрін ті тести непотрібні, хитрозадий бізнес на лохах та лошицях
кількість випадків залежить лише від кількості протестованих людей та рівня фальсифікації
И самое досадное - не хватает больных.
Нет, я бы ещё головой понял (хотя не был бы согласен), если у человека позитивный результат теста (инфицирован), а за границу очень надо - купил левую справку и поехал себе.
Но покупать справку без прохождения теста вообще (хотя делают его уже достаточно быстро) - это за гранью здравого смысла. Расходы на тест и на левую справку практически одинаковые. Ну да, ждать не надо. Но уже бы и самому за деньги интересно было - здоров или нет . . .
Эта страна никогда не будет жить нормально. НИКОГДА. И независимо от того, останется сама по себе или примкнёт к Западу или Востоку.
Желание всех кругом обмануть, схитрить, от чего-то увильнуть, не выполнять правила . . .
Да, история и генетическая память, да, жизнь целые поколения заставляла жить в королевстве кривых зеркал и это было условием выживания. Но сейчас-то зачем такой фигнёй страдать ???????????????? Надо ехать за границу, придурок, просто пойди и сделай этот тест, всё равно за те же деньги . . . Вот зачем всегда хотеть быть ровнее равных ???
И ведь в нормальной стране (когда приезжают на те же заработки) ведут себя как люди. Так почему дома мозг сразу в извращённый режим включается даже там, ГДЕ НЕ НАДО ?