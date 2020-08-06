УКР
МОЗ планує у вересні вийти на рівень 25 тис. ПЛР-тестів за добу

МОЗ планує у вересні вийти на рівень 25 тис. ПЛР-тестів за добу

Міністерство охорони здоров'я України планує у вересні вийти на показник 25 тисяч ПЛР-тестів на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова МОЗ Максим Степанов.

"Щодо ПЛР-тестів. Коли я очолив МОЗ, за добу проводили 200 тестів, а сьогодні - майже 17 тис. Завдання - вийти у вересні на 25 тис. тестів на добу", - зазначив міністр.

За його словами, затверджено алгоритм тестування людей із підозрою на COVID-19 і контактних людей, щоб їм робили тести без зволікань.

"Але, звичайно, виникають проблеми, оскільки не вистачає людей та устаткування для проведення тестів. Ми визнаємо наявність проблем, але знаємо, яким чином їх вирішувати", - додав міністр охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 прибулих з України, а також інших країн із "червоного" списку

Кого где и чем они тестируют?
Вангую 25 тыс инфицированных в сутки
оце РІВЕНЬ
тільки навіщо? нахрін ті тести непотрібні, хитрозадий бізнес на лохах та лошицях
Чтобы оправдать "вторую волну" пандемии? и ужесточить карантин.
Південна Корея за допомогою великої кількості тестів змогла локалізувати спалах. Зараз там 30-40 випадків на день, а раніше було більше ніж 800.
постна муйня
кількість випадків залежить лише від кількості протестованих людей та рівня фальсифікації
А що ще Вам рептилоїди нашепотіли?
Даешь 5000 тестов сверх плана!
Значит и число зараженных возрастет. Как раз к выборам.
"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов.

И самое досадное - не хватает больных.
І незаражені лікарі кінчаються.....
...в страшных муках?
Пик заболеваемости переносится на сентябрь!
Замутили цей вірус у лабораторії і розповсюдили ті, хто зараз заробляє шалені гроші на тестах, і заробить ще більші гроші на вакцині.
Мне сегодня со смехом рассказывали, что у нас в области есть целый рынок продажи (недорого) справок с негативными результатами теста на COVID-19 (без фактического его проведения), чтобы можно было спокойно выезжать за границу в те страны, которые пускают при наличии теста. Типа на море в Хорватию махнуть и т.д.
Нет, я бы ещё головой понял (хотя не был бы согласен), если у человека позитивный результат теста (инфицирован), а за границу очень надо - купил левую справку и поехал себе.
Но покупать справку без прохождения теста вообще (хотя делают его уже достаточно быстро) - это за гранью здравого смысла. Расходы на тест и на левую справку практически одинаковые. Ну да, ждать не надо. Но уже бы и самому за деньги интересно было - здоров или нет . . .

Эта страна никогда не будет жить нормально. НИКОГДА. И независимо от того, останется сама по себе или примкнёт к Западу или Востоку.
Желание всех кругом обмануть, схитрить, от чего-то увильнуть, не выполнять правила . . .
Да, история и генетическая память, да, жизнь целые поколения заставляла жить в королевстве кривых зеркал и это было условием выживания. Но сейчас-то зачем такой фигнёй страдать ???????????????? Надо ехать за границу, придурок, просто пойди и сделай этот тест, всё равно за те же деньги . . . Вот зачем всегда хотеть быть ровнее равных ???
И ведь в нормальной стране (когда приезжают на те же заработки) ведут себя как люди. Так почему дома мозг сразу в извращённый режим включается даже там, ГДЕ НЕ НАДО ?
Могут покупать, шоб по приезду на само-мазо-изоляции не сидеть, или в больницу на лечение попасть - шоб наверняка.
100 млн. грн. из фонда взяли, а сколько аппаратов ИВЛ закупили? НОЛЬ! Где деньги, Шмыгаль?
Вопрос зачем ? Я например не вижу какой-то стратегии тестирования, которая как то бы повлияла на распространение вируса. Больных тестируют когда они уже еле дышат, пред госпитализацией. Естественно те уже успели заразить всех кого только можно. Какой уже толк с того теста.
СТЕПАНОВ - ЛЖЕЦ.
