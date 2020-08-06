"Справу суддів Окружного адмінсуду" дуже хоче розслідувати "таємничий орган". Чи не ДБР це, яке неодноразово забирало справи у НАБУ? - адвокат Головань
У знаменитому провадженні про суддів ОАСК існує таємничий спір про підслідність. Якийсь інший орган досудового розслідування дуже хоче діяльність суддів ОАСК розслідувати. Хоче настільки сильно, що готовий забрати провадження у НАБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє адвокат п'ятого президента України Ігор Головань.
"Печерський районний суд міста Києва вкотре підтвердив свою репутацію. Така собі універсальна "фомка" за допомогою якої можна зламати будь-який закон. Не тільки зобов’язав Генерального прокурора розглянути клопотання Палія В.П. в інтересах заступника голови ОАСК, а ще й вказав, яке саме рішення Генеральний прокурор має прийняти за результатами розгляду того клопотання! Передати іншому органу досудового розслідування і край!" - підкреслив адвокат.
За словами Голованя, стаття 36 КПК України прямо забороняє передавати іншим органам досудового розслідування підслідні НАБУ провадження.
"Цікаво, що процесуальний статус Палія В.П. в опублікованому тексті резолютивної частини не зазначено. Не хочуть визнавати статус захисника? Однак навіть про те, що Палій В.П. є адвокатом в ухвалі ні слова. Виявляється, у знаменитому провадженні про суддів ОАСК існує таємничий спір про підслідність. Тобто, якийсь інший орган досудового розслідування дуже хоче діяльність суддів ОАСК розслідувати. Хоче настільки пристрасно, що готовий провадження у НАБУ забрати", - пояснив правозахисник.
"Але сам той таємничий орган чомусь поки що залишається в тіні. І колега Палій виступив адвокатом не тільки заступника голови ОАСК, а й того таємничого органу досудового розслідування. І чи не ДБР це часом? Адже саме ДБР неодноразово незаконно бралося розслідувати підслідні НАБУ справи. Якщо мій здогад про бажання передати резонансну справу з НАБУ саме до ДБР підтвердиться, і так зрозуміле стане очевидним", - додав Головань.
Раніше Печерський суд зобов'язав Офіс ГПУ забрати у НАБУ "справу суддів Окружного адмінсуду".
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО
Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ау! ДБР! Ви це вже робите?
Думаю, що ні.
Коли вже прочитаємо заголовок :"З судді Вовка нарешті стягнути шкіру!"