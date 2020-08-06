Чиновнику Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн грн, повідомлено про підозру, - САП

Директору одного з департаментів Харківської ОДА, затриманому під час одержання хабаря, детективи Національного бюро повідомили про підозру.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.

Чиновнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України.

Слідство встановило, що чиновник ОДА, який у минулому обіймав посаду в управлінні паливно-енергетичного комплексу Харківської обл., вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТОВ, яке потребувало приєднання свох електроустановок до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передання керівництву АТ "Харківобленерго".

"Вартість" послуг із підключення чиновник оцінив у розрахунку 2 200 за кожен із 600 кВт потужностей.

Чиновника затримали відразу після одержання 1,32 млн грн неправомірної вигоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на отриманні 1,32 млн грн неправомірної вигоди директора одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації.

