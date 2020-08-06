УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9005 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 091 10

Офіс генпрокурора не отримував офіційного запрошення до Білорусі для обговорення ситуації з затриманням бойовиків ПВК "Вагнер"

Офіс генпрокурора не отримував офіційного запрошення до Білорусі для обговорення ситуації з затриманням бойовиків ПВК "Вагнер"

В Офісі генерального прокурора обіцяють відреагувати після отримання офіційного запрошення відвідати Білорусь для обговорення питання видачі затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

"Реакція буде тільки після офіційного запрошення, поки Офіс генпрокурора його ще не отримав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити генпрокурорів РФ і України для розглядів в ситуації з затриманням бойовиків ПВК "Вагнер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На цей момент Білорусь офіційно не підтвердила згоди передати Україні членів ПВК "Вагнер", - Кулеба

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (8076) Лукашенко Олександр (2694) ПВК Вагнер (1547) Офіс Генпрокурора (3438)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
https://twitter.com/tZEinform/status/1291360509942468608?s=20 У Венедиктовой с Лукашенко взаимная "симфония" ОНА - "требует передачи боевиков Украине", но бумаги не направляет ОН - требует чтобы она приехала в Беларусь, но бумаги не направляет.
показати весь коментар
06.08.2020 17:03 Відповісти
+4
А чего вы ждёте??? Открывайте дела за наёмничество и требуйте сюда или батька будет жрать свою бульбу сам!
показати весь коментар
06.08.2020 17:21 Відповісти
+1
таракан небось попутным голубем приглашение слал.
показати весь коментар
06.08.2020 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таракан небось попутным голубем приглашение слал.
показати весь коментар
06.08.2020 17:01 Відповісти
Ггг) т. е. по всерсии тупорылой прокурорши белорусы должны попросить ее чтоб она сделала свою роботу, - написала запрос на екстрадицию.
показати весь коментар
06.08.2020 17:01 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1291360509942468608?s=20 У Венедиктовой с Лукашенко взаимная "симфония" ОНА - "требует передачи боевиков Украине", но бумаги не направляет ОН - требует чтобы она приехала в Беларусь, но бумаги не направляет.
показати весь коментар
06.08.2020 17:03 Відповісти
Лукамор ********, як завжди. Та й у нас, зараз, брехун на брехуні і брехуна запрягає...
показати весь коментар
06.08.2020 17:10 Відповісти
А чего вы ждёте??? Открывайте дела за наёмничество и требуйте сюда или батька будет жрать свою бульбу сам!
показати весь коментар
06.08.2020 17:21 Відповісти
А до Минска лететь как до Марса походу . Полчаса до Борисполя и 1 час лететь
показати весь коментар
06.08.2020 17:29 Відповісти
кто может сюда натолкать комментов
https://www.mk.ru/politics/2020/08/06/lukashenko-pereshel-chertu-russkogo-mira-sdaet-nashikh-ukraine.html про выдачу
показати весь коментар
06.08.2020 17:34 Відповісти
возможно это вообще разводняк ху..ла и Луки что бы поднять рейтинг последнего
показати весь коментар
06.08.2020 18:12 Відповісти
Айя-яй! Как не получал?!?!?? Не может быть! сипатый ублюдок никогда неВрот, это усе ураги!
показати весь коментар
06.08.2020 18:33 Відповісти
ага, барышня, дождетесь
показати весь коментар
06.08.2020 23:30 Відповісти
 
 