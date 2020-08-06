МЗС України спростовує інформацію про дозвіл 5 тис. хасидів приїхати в Умань

Уряд України не давав дозволу тисячам хасидів на проведення традиційного паломництва до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в МЗС України.

"За інформацією cекретаріату Кабінету міністрів України, станом на 6 серпня уряд України не ухвалював жодного рішення щодо надання дозволу п'яти тисячам осіб здійснити паломництво до Умані для відзначення Рош-ха-Шана (нового року за іудейським календарем)", - йдеться в повідомленні .

У відомстві додали, що продовжують консультації з причетними українськими центральними органами виконавчої влади та з ізраїльською стороною на предмет мінімізації кількості паломників з огляду на запроваджені карантинні обмеження та складну епідемічну ситуацію в Україні, Ізраїлі та у світі загалом.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що головний рабин України Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив як мінімум п'яти тисячам осіб відвідати щорічне паломництво в Умань. Ця цифра може бути збільшена до восьми тисяч, але паломники повинні будуть носити маски в людних місцях і утримуватися від зборів понад 30 осіб, додав рабин.

Після цього міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало українську владу вжити заходів для того, щоб не допустити масових зібрань людей в Умані, щоб не сприяти поширенню коронавірусу.