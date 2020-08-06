УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9005 відвідувачів онлайн
Новини
2 588 20

МЗС України спростовує інформацію про дозвіл 5 тис. хасидів приїхати в Умань

МЗС України спростовує інформацію про дозвіл 5 тис. хасидів приїхати в Умань

Уряд України не давав дозволу тисячам хасидів на проведення традиційного паломництва до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в МЗС України.

"За інформацією cекретаріату Кабінету міністрів України, станом на 6 серпня уряд України не ухвалював жодного рішення щодо надання дозволу п'яти тисячам осіб здійснити паломництво до Умані для відзначення Рош-ха-Шана (нового року за іудейським календарем)", - йдеться в повідомленні .

У відомстві додали, що продовжують консультації з причетними українськими центральними органами виконавчої влади та з ізраїльською стороною на предмет мінімізації кількості паломників з огляду на запроваджені карантинні обмеження та складну епідемічну ситуацію в Україні, Ізраїлі та у світі загалом.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що головний рабин України Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив як мінімум п'яти тисячам осіб відвідати щорічне паломництво в Умань. Ця цифра може бути збільшена до восьми тисяч, але паломники повинні будуть носити маски в людних місцях і утримуватися від зборів понад 30 осіб, додав рабин.

Також читайте: Ізраїль просить Україну не приймати цього року паломників-хасидів

Після цього міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало українську владу вжити заходів для того, щоб не допустити масових зібрань людей в Умані, щоб не сприяти поширенню коронавірусу.

Автор: 

Ізраїль (1828) МЗС (4281) хасиди (177)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
панки в порівнянні з хасидами - ікона охайності
показати весь коментар
06.08.2020 17:23 Відповісти
+2
дак как жы так, как умань проживет без говна в этом году?
показати весь коментар
06.08.2020 17:26 Відповісти
+2
И шо? Они реально не пустят хасидов на Рошашана к своему святому в Умань? Хочу посмотреть!
показати весь коментар
06.08.2020 17:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пізно, вони вже виїхали... Стрічайте.
показати весь коментар
06.08.2020 17:14 Відповісти
панки в порівнянні з хасидами - ікона охайності
показати весь коментар
06.08.2020 17:23 Відповісти
Особливо це стосується ізраїльських бомжей !!))
показати весь коментар
06.08.2020 17:31 Відповісти
До
МЗС України спростовує інформацію про дозвіл 5 тис. хасидів приїхати в Умань - Цензор.НЕТ 884

после
МЗС України спростовує інформацію про дозвіл 5 тис. хасидів приїхати в Умань - Цензор.НЕТ 8434

Офигеть.Если такие последователи-страшно представить каким был сам цадик.
показати весь коментар
06.08.2020 19:30 Відповісти
дак как жы так, как умань проживет без говна в этом году?
показати весь коментар
06.08.2020 17:26 Відповісти
Будут перекрывать дороги,требуя что бы Бубочка пустил в Умань своих единоверцев.
показати весь коментар
06.08.2020 19:32 Відповісти
отдать того пархатого и не надо того говна, что навозит та нечисть
показати весь коментар
06.08.2020 19:35 Відповісти
пусть едут, деньги везут.
показати весь коментар
06.08.2020 17:29 Відповісти
В додаток пошість вселяку !!))
показати весь коментар
06.08.2020 17:32 Відповісти
После этого https://censor.net/news/3211920/izrail_prosit_ukrainu_ne_prinimat_v_etom_godu_palomnikovhasidov для того, чтобы не допустить массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Евреи наслушались Стёпиных репортажей про то, как в Украине люди на улицах падают и решили, ну его нахер - эти хасиды из Умани все больные вернутся, и жопа земле обетованной.
показати весь коментар
06.08.2020 17:30 Відповісти
Хасиди нікого не слухают!!))
показати весь коментар
06.08.2020 17:35 Відповісти
Израиль хрен ложил на этот фейковый вирус и не обращает уже никакого внимания.
Вчера 1700 человек на 10 лимонов - ну и хай набирают иммунитет.
показати весь коментар
06.08.2020 17:57 Відповісти
И шо? Они реально не пустят хасидов на Рошашана к своему святому в Умань? Хочу посмотреть!
показати весь коментар
06.08.2020 17:33 Відповісти
Колись комуністи Ізраілю (партія МАКИ) хотіли забрати до себе з мавзолею в Москві тіло Ульянова (Леніна), то чому б і інших їх святинь не перевезти на історичну батьківщину.
показати весь коментар
06.08.2020 17:34 Відповісти
Була така пропозиція відносно цадика, але хасиди категорично заперечили ,Нахман має бути в Умані, це його заповіт !!))
показати весь коментар
06.08.2020 17:37 Відповісти
Тоді нехай буде якщо такий заповіт.
показати весь коментар
06.08.2020 18:06 Відповісти
«Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим» Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Умані Олександр Цебрій

https://glavcom.ua/country/society/ukrajina-zaboronila-palomnictvo-hasidiv-do-umani-cogo-roku-692941.html
показати весь коментар
06.08.2020 18:46 Відповісти
Конечно вранье все это - их приедет 15 тысяч!
показати весь коментар
06.08.2020 21:24 Відповісти
нечего им там мусорить, пусть дома празднуют
показати весь коментар
06.08.2020 23:28 Відповісти
 
 